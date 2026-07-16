Bác sĩ tiêu hóa nói thẳng: 4 loại thịt ăn nhiều "phá" dạ dày còn hơn uống rượu, mê mấy cũng phải kiềm chế

Nhiều người thường đổ lỗi cho bia rượu khi nhắc đến các bệnh lý dạ dày mà không biết rằng, ăn nhiều 4 loại thịt dưới đây thì dạ dày bằng sắt cũng sớm đổ bệnh.

Bia rượu tàn phá dạ dày bằng cách trực tiếp bào mòn lớp nhầy bảo vệ, kích thích tiết axit dịch vị gây viêm loét và trào ngược thực quản. Thế nhưng, các bác sĩ tiêu hóa cảnh báo nhiều loại thịt chế biến sai cách còn đáng sợ hơn thế. Chúng không chỉ gây tổn thương cơ học tức thời mà còn trực tiếp biến đổi cấu trúc tế bào từ sâu bên trong, tạo điều kiện cho các độc tố bám trụ và tàn phá hệ tiêu hóa lâu dài.

Nếu bạn đang vô tư nuông chiều vị giác bằng 4 loại thịt dưới đây, hãy cảnh giác trước khi dạ dày bị tổn thương không thể phục hồi:

1. Thịt nướng, thịt cháy xém

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Những phần thịt ba chỉ hay sườn nướng cháy xém vàng giòn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Tuy nhiên, bác sĩ Xu Junli, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện số 1 Tây An (Trung Quốc) cảnh báo, khi thịt tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa ở nhiệt độ trên 200 độ C, các amin dị vòng (HCA) sẽ lập tức hình thành từ phản ứng giữa axit amin và creatine trong thịt. Nguy hiểm hơn, lượng mỡ động vật chảy xuống than hồng bốc khói bám ngược lên miếng thịt sẽ tạo ra hydrocarbon thơm đa vòng (PAH).

Khi đi vào dạ dày, HCA và PAH không đơn thuần gây đầy bụng mà chúng sẽ liên kết trực tiếp với cấu trúc ADN của các tế bào niêm mạc, tạo ra các liên kết lỗi và kích hoạt đột biến gen. Quá trình này diễn ra âm thầm, làm biến đổi tế bào khỏe mạnh thành tế bào ác tính và dẫn thẳng tới ung thư dạ dày.

2. Thịt muối, tẩm ướp quá nhiều gia vị

Thịt muối, thịt sấy khô hay các món thịt được tẩm ướp siêu mặn là món khoái khẩu của nhiều người. Hàm lượng muối cực cao trong các thực phẩm này hoạt động như một chất ưu trương mạnh khi tiếp xúc với thành dạ dày. Chúng trực tiếp hút nước, làm teo và bào mòn lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc, khiến các vết loét nông dễ dàng xuất hiện dưới tác động của axit dịch vị.

Đặc biệt, bác sĩ Wu Gailing, Trưởng khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Jishuitan Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, môi trường nồng độ muối cao chính là chất xúc tác lý tưởng kích hoạt độc lực của vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Muối cao làm tăng biểu hiện các protein bám dính của vi khuẩn HP, giúp chúng bám chặt và chui sâu vào lớp biểu mô dạ dày, gây viêm teo niêm mạc mãn tính và đẩy nhanh tiến trình ung thư hóa.

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3. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói tuy ngon miệng nhưng đừng ăn vô tội vạ. Chúng là những thực phẩm được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm 1 các chất gây ung thư. Để bảo quản và giữ màu đỏ bắt mắt, các loại thịt này bắt buộc phải sử dụng muối nitrite hoặc nitrate.

Theo bác sĩ Xu Junli, trong môi trường axit nồng độ cao của dịch vị dạ dày, các gốc nitrite này sẽ nhanh chóng phản ứng với các amin thứ cấp từ thịt để tạo thành nitrosamine. Đây là một hợp chất alkyl hóa cực mạnh, có khả năng tấn công trực tiếp vào tế bào biểu mô tuyến dạ dày, gây đột biến cấu trúc tế bào và kích thích các khối u đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.

4. Thịt nhiều mỡ và da động vật

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Các loại thịt mỡ, da gà, da heo chiên giòn chứa lượng chất béo bão hòa cực kỳ khó tiêu. Khi nhóm thức ăn này đi vào dạ dày, cơ thể sẽ kích thích giải phóng hormone cholecystokinin làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày (gây ứ trệ thức ăn).

Để tiêu hóa đống chất béo cứng đầu này, dạ dày buộc phải co bóp cật lực và tiết ra lượng axit dịch vị khổng lồ trong nhiều giờ liền. Axit dư thừa liên tục trào ngược lên thực quản, đồng thời kích thích dịch mật từ tá tràng trào ngược lên dạ dày, gây bỏng rát, viêm hang vị và làm suy yếu toàn bộ hệ thống tiêu hóa. Do đó bác sĩ Wu Gailing khuyến cáo nên kiểm soát chặt chẽ lượng ăn để bảo vệ dạ dày và sức khỏe tổng thể.

Ăn gì tốt cho dạ dày?

Bên cạnh việc hạn chế ăn 4 loại thịt kể trên, bạn cũng có thể chủ động chữa lành tổn thương và tái tạo niêm mạc dạ dày bằng cách bổ sung ngay những nhóm thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày:

- Thực phẩm giàu chất nhầy (Đậu bắp, khoai mỡ): Chất nhầy tự nhiên trong các loại rau củ này hoạt động như một lớp "băng cá nhân sinh học". Khi đi vào dạ dày, chúng nhanh chóng bao phủ các vết trợt loét, trung hòa bớt axit dư thừa và ngăn không cho enzyme pepsin tự tiêu hủy niêm mạc dạ dày.

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- Các loại rau họ cải giàu Sulforaphane và Vitamin U (Bông cải xanh, bắp cải): Sulforaphane trong bông cải xanh có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP vô cùng mạnh mẽ. Trong khi đó, Vitamin U (S-methylmethionine) trong nước ép bắp cải từ lâu đã được y học chứng minh có tác dụng thúc đẩy quá trình biểu mô hóa, giúp các vết loét dạ dày mau lành gấp nhiều lần.

- Nguồn đạm dễ tiêu chứa Glutamine (Lườn gà, cá hấp): Thay vì thịt mỡ, hãy chọn thịt ức gà hoặc cá trắng hấp chín tới. Chúng cung cấp nguồn axit amin glutamine dồi dào, là "nhiên liệu" chính giúp các tế bào biểu mô ruột và dạ dày tăng sinh, nhanh chóng tái tạo lại lớp màng bảo vệ kiên cố cho hệ tiêu hóa.

Tổng hợp