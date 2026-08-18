Bác sĩ tiết niệu cảnh báo 4 THỨC UỐNG có thể "âm thầm" gây hại cho thận: Có loại nhiều người vẫn uống mỗi ngày

Nhiều người vẫn vô tư sử dụng 4 loại đồ uống này mỗi ngày mà không biết chúng có thể âm thầm làm tăng gánh nặng cho thận.

Thận đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng của cơ thể như: lọc chất thải khỏi máu, điều hòa huyết áp, cân bằng nước và các chất điện giải. Đáng chú ý, những vấn đề liên quan đến thận thường tiến triển âm thầm, khiến nhiều người không nhận ra tác động của các thói quen ăn uống cho đến khi sức khỏe đã bị ảnh hưởng.

Những thức uống quen thuộc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thận nếu dùng quá mức (Ảnh: AI)

Theo bác sĩ tiết niệu Pacha, có 4 nhóm đồ uống mà mọi người nên biết và cân nhắc hạn chế nếu muốn bảo vệ sức khỏe thận về lâu dài:

1. Nước ngọt có ga

Nước ngọt có ga, nhất là các loại màu sẫm, thường chứa axit photphoric. Nếu tiêu thụ thường xuyên, thành phần này có thể ảnh hưởng đến cân bằng khoáng chất và làm thay đổi thành phần nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người.

Bên cạnh đó, hàm lượng đường cao trong nước ngọt cũng là vấn đề đáng lưu ý. Uống quá nhiều đồ uống có đường có thể góp phần làm tăng cân, kháng insulin, cao huyết áp và tiểu đường - những yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Một nghiên cứu được công bố trên Epidemiology từng ghi nhận mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều nước ngọt có ga và nguy cơ hình thành sỏi thận.

Thay vì uống nước ngọt thường xuyên, bạn có thể ưu tiên nước lọc hoặc nước khoáng có ga không đường, có thể thêm một lát chanh để tăng hương vị.

2. Nước tăng lực và quá nhiều caffeine

Nước tăng lực thường chứa caffeine, đường và nhiều thành phần kích thích khác. Nếu sử dụng với lượng lớn, những thành phần này có thể ảnh hưởng đến huyết áp và cân bằng chất lỏng của cơ thể.

Caffeine ở mức vừa phải không được chứng minh là gây hại cho thận ở người khỏe mạnh. Vấn đề đáng lưu ý nằm ở việc tiêu thụ quá mức, đặc biệt khi đồ uống còn chứa nhiều đường hoặc các chất kích thích khác.

Khi cơ thể bị thiếu nước, nước tiểu trở nên cô đặc hơn và nguy cơ hình thành sỏi thận có thể tăng ở những người dễ mắc bệnh.

Vì vậy, nếu uống cà phê, nên ưu tiên loại ít hoặc không thêm đường và sử dụng ở mức vừa phải để bảo vệ sức khoẻ.

3. Đồ uống thể thao

Đồ uống thể thao được thiết kế để bổ sung nước, carbohydrate và chất điện giải trong những hoạt động thể chất kéo dài hoặc cường độ cao. Tuy nhiên, với người ít vận động, việc sử dụng thường xuyên có thể khiến cơ thể nạp thêm lượng đường và natri không cần thiết.

Vì vậy, nước thể thao không nên được xem như một loại nước giải khát có thể sử dụng hằng ngày. Trong điều kiện sinh hoạt thông thường, nước lọc đã đủ để đáp ứng nhu cầu bù nước của cơ thể.

Đồ uống thể thao phù hợp hơn trong những trường hợp cơ thể mất nhiều nước và chất điện giải, chẳng hạn khi vận động kéo dài, tập luyện cường độ cao hoặc ra nhiều mồ hôi trong thời tiết nóng.

4. Sinh tố rau xanh

Sinh tố thường được coi là thức uống lành mạnh, nhưng cách kết hợp nguyên liệu và lượng sử dụng cũng rất quan trọng. Một số nguyên liệu phổ biến như: rau bina, cải xoăn và các loại hạt chứa nhiều oxalat - hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi canxi oxalat ở những người có nguy cơ.

Khi cho quá nhiều rau giàu oxalat vào một ly sinh tố và uống thường xuyên, lượng oxalat cơ thể hấp thụ có thể tăng lên, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở người dễ mắc.

Tuy nhiên, không cần vì thế mà loại bỏ sinh tố rau xanh khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là sử dụng với lượng vừa phải và đa dạng nguyên liệu. Thay vì cho một lượng lớn rau bina hoặc cải xoăn vào mỗi ly, có thể luân phiên nhiều loại rau, trái cây khác nhau để chế độ ăn cân bằng hơn.

Với người từng bị sỏi thận hoặc có nguy cơ hình thành sỏi, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn thực phẩm phù hợp.

Tuy nhiên, không phải cứ uống một trong 4 loại đồ uống trên là thận sẽ bị tổn thương. Mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào lượng tiêu thụ, tần suất sử dụng, tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ của từng người.

Điều đáng lưu ý là những thức uống tưởng chừng vô hại có thể trở thành vấn đề nếu được sử dụng quá thường xuyên, đặc biệt khi chứa nhiều đường, caffeine hoặc các chất hòa tan.

Với phần lớn mọi người, nước lọc vẫn là lựa chọn đơn giản và phù hợp để duy trì đủ nước cho cơ thể. Nếu đang mắc bệnh thận, từng bị sỏi thận hoặc có vấn đề sức khỏe liên quan, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn về lượng nước và loại đồ uống phù hợp.

Lưu ý: Nội dung mang tính tham khảo, không thay thế chẩn đoán hoặc tư vấn y khoa từ bác sĩ.

Nguồn: timesofindia