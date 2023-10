Bác sĩ tiết lộ loại trái cây kỳ diệu giúp giảm cân, "đảo ngược" chỉ số gan nhiễm mỡ trong 6 tháng mà không cần dùng thuốc

Bác sĩ Trương Chấn Dung - Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết, nếu được chọn một loại trái cây bổ dưỡng nhất, chắc chắn là bơ. Vì nó không chỉ giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Nhiều thí nghiệm trên động vật và người đều cho thấy bơ có tác dụng chống oxy hoá, chống viêm, giảm cholesterol cũng như tổn thương gan, cải thiện chỉ số gan cũng như hỗ trợ giảm cân nếu ăn điều độ.

Bác sĩ cũng chia sẻ trường hợp bệnh nhân trẻ là nhân viên văn phòng. Do công việc thường xuyên bận rộn, thời gian ăn uống thất thường, thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài và đồ ăn vặt. Cùng với đó, để giảm bớt áp lực công việc, bệnh nhân cũng thường ăn khuya ở chợ đêm, thức khuya. Sau khi đi khám sức khoẻ định kỳ, ngoài thừa cân, nam bệnh nhân này còn được phát hiện mắc bệnh gan nhiễm mỡ, chỉ số cholesterol trong gan và máu đều ở mức cao một cách bất thường.

Đây là một trong những trường hợp điển hình của bệnh nhân do thói quen ăn uống bất thường và thức khuya khiến cân nặng ngày càng tăng, dẫn đến nhiều vấn đề như cholesterol cao và gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, do không muốn điều trị bằng thuốc nên nam bệnh nhân đã quyết định cải thiện tình hình sức khoẻ bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ Trương Chấn Dung đã đưa ra lời khuyên cho người bệnh nên từ bỏ thói việc ăn vặt cũng như ăn đêm một cách bừa bãi, đồng thời hình thành thói quen đi ngủ sớm, dậy sớm và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, bác sĩ cũng yêu cầu nam bệnh nhân nên bổ sung thêm bơ vào khẩu phần ăn mỗi ngày, trước bữa trưa hoặc tối. 6 tháng sau, không chỉ chỉ số cholesterol trong máu cũng như gan nhiễm mỡ đều được cải thiện đáng kể mà số cân nặng cũng trở về mức bình thường.

7 lợi ích của quả bơ

1. Giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch

Dù bơ chứa hàm lượng chất béo và calo cao nhưng lại có nhiều β-sitosterol hơn các loại trái cây khác, điều này thực sự giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch.

2. Giảm nguy cơ đường huyết và mỡ máu tăng cao ở bệnh nhân tiểu đường

Nghiên cứu cho thấy axit béo không bão hòa có thể làm giảm lượng đường trong máu cũng như tổng lượng cholesterol cao một cách hiệu quả. Bơ là một trong số ít các loại quả có hàm lượng axit béo không bão hòa cao, ít đường, có tác dụng đáng kể trong việc giảm chất béo trung tính, bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng một cách an toàn.

Đồng thời, bơ chứa chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và vitamin E chống oxy hóa có thể làm giảm lượng đường trong máu và sterol có thể làm giảm cholesterol trong máu, chất sau có thể tránh tắc nghẽn và oxy hóa mạch máu, thậm chí ngăn ngừa các bệnh do tuần hoàn máu kém.

3. Giảm liều lượng thuốc cho bệnh nhân viêm khớp gối

Chất ASU (Avocado Soybean Unsaponificables) có trong quả bơ có thể hỗ trợ cho điều trị viêm khớp gối, từ đó có thể giảm liều lượng thuốc. Bởi vì ASU có thể ức chế interleukin-1 và kích thích cơ chế sửa chữa sụn để tổng hợp collagen. Nếu sử dụng ASU kết hợp với thuốc, bệnh nhân có thể giảm hơn một nửa liều lượng thuốc và cơn đau có thể giảm sau khi dùng thuốc trong 30 ngày. Tuy nhiên, việc này cũng cần tuân theo sự hướng dẫn cụ thể của bác sĩ để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.

4. Ức chế sự xuất hiện của tổn thương gan

Mức độ tổn thương gan do chất độc D-galactosamine có thể giảm bớt nhờ trái cây. Bơ có tác dụng lớn nhất trong việc ức chế tổn thương gan và làm chậm quá trình tiến triển của tổn thương gan. Chức năng ức chế tỷ lệ thuận với lượng bơ ăn vào. Ngoài ra, bơ còn có tác dụng bảo vệ gan, làm giảm tác hại của viêm gan siêu vi và có khả năng ngăn ngừa, điều trị viêm gan.

5. Cải thiện rối loạn hệ tiêu hóa

Bơ là thực phẩm tốt giúp điều hòa hệ tiêu hóa, bảo vệ các tế bào nhạy cảm của thành dạ dày và ruột non. Đồng thời các vitamin chứa trong bơ có tác dụng chữa lành các tế bào bị viêm và tổn thương. Bơ cũng có thể cải thiện hệ vi khuẩn đường ruột và tránh tình trạng tự nhiễm độc và viêm đại tràng, đặc biệt là cải thiện tình trạng loét tá tràng.

6. Cải thiện chứng hôi miệng

Bơ có tác dụng rõ rệt trong việc cải thiện chứng hôi miệng tốt hơn so với nước súc miệng hoặc điều trị trực tiếp, đặc biệt đối với chứng hôi miệng do mùi hôi sinh ra trong ruột nhờ lượng chất xơ và vitamin phong phú có trong nó.

7. Hỗ trợ quá trình giảm cân

Trên thực tế, lý do chính khiến bơ có thể hỗ trợ quá trình giảm cân là vì bản thân nó rất giàu chất béo nên có thể làm tăng cảm giác no. Cùng với nguồn chất xơ dồi dào, bơ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn và lượng đường trong máu. Nói cách khác, ăn bơ dễ khiến người ta có cảm giác no, tránh ăn quá nhiều.

Tuy nhiên, nhiều người thích ăn bơ cùng sữa, đường... để tăng mùi vị. Điều này không chỉ khiến vô tình tăng calo trong bơ mà còn kích thích ăn nhiều hơn, dẫn đến việc dù có sử dụng bơ nhưng vẫn tăng cân.

