Bác sĩ tiết lộ 4 việc TUYỆT ĐỐI cần tránh trước khi làm "chuyện ấy", các chị em sau tuổi 40 giật mình vì... quen quá

"Chuyện ấy" không chỉ là sợi dây gắn kết tình cảm mà còn là chìa khóa cho sức khỏe và tinh thần của phái đẹp. Tuy nhiên, theo bác sĩ Huang Weilun (Đài Loan, Trung Quốc), nhiều chị em thường mắc phải những sai lầm tai hại trước khi "lâm trận" mà không hề hay biết. Đặc biệt đối với phụ nữ sau tuổi 40, khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, những thói quen này càng dễ gây ra những hệ lụy khó lường cho sức khỏe phụ khoa và tâm lý.

Dưới đây là 4 việc bác sĩ cảnh báo tuyệt đối nên tránh để cuộc yêu thăng hoa và an toàn:

1. Ăn quá no

Ảnh minh họa

Nhiều người lầm tưởng cần nạp năng lượng thật nhiều để có sức "hành sự". Thực tế, khi ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày để co bóp và tiêu hóa thức ăn. Nếu quan hệ vào lúc này, máu phải san sẻ cho cơ quan sinh dục, dẫn đến hệ tiêu hóa bị ức chế, gây đầy bụng, khó chịu.

Với chị em sau tuổi 40, hệ tiêu hóa vốn đã nhạy cảm hơn, việc bụng quá căng còn tạo áp lực khó chịu lên vùng xương chậu, làm giảm đáng kể cảm giác thăng hoa.

2. Cạo hoặc triệt lông vùng kín ngay trước đó

Vệ sinh vùng kín là thói quen tốt, nhưng làm ngay trước khi quan hệ lại là một sai lầm dù nhiều chị em tưởng sạch, đẹp.

Bác sĩ Huang cảnh báo rằng dù là những vết cắt siêu nhỏ do dao cạo cũng có thể trở thành cửa ngõ cho vi khuẩn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục xâm nhập. Chưa kể, làn da sau khi cạo thường bị kích ứng, rát buốt khi có ma sát, gây đau đớn cho cả bạn và đối phương. Tốt nhất, hãy chuẩn bị trước ít nhất 1 ngày để da có thời gian phục hồi.

3. Uống nhiều rượu bia

Một chút hơi men có thể làm tăng sự lãng mạn, nhưng uống quá nhiều lại là "kẻ thù" của cực khoái.

Ở giai đoạn tiền mãn kinh - sau tuổi 40, chị em vốn đã đối mặt với tình trạng khô hạn do suy giảm nội tiết tố. Rượu bia làm giảm tiết dịch âm đạo nghiêm trọng hơn, gây đau rát khi giao hợp. Đồng thời, chất cồn làm nhịp tim nhanh, dễ dẫn đến hưng phấn quá độ và mất kiểm soát, gây nguy hiểm cho hệ tim mạch và tăng nguy cơ quan hệ không an toàn.

Ảnh minh họa

4. Làm "chuyện ấy" khi đang tức giận

Dùng tình dục để làm hòa sau khi cãi vã là thói quen của rất nhiều cặp đôi. Tuy nhiên, khi tức giận, cơ thể sản sinh lượng lớn adrenaline và testosterone, đẩy huyết áp và nhịp tim lên cao. Quan hệ trong trạng thái mất kiểm soát dễ dẫn đến những hành vi bạo lực hoặc gây ám ảnh tâm lý.

Đặc biệt với phụ nữ, việc miễn cưỡng chiều chuộng khi tâm trạng bất ổn kéo dài sẽ dẫn đến stress, sợ gần gũi và ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc lâu dài.

Phụ nữ sau 40 tuổi nên làm gì trước khi làm "chuyện ấy"?

Ở tuổi ngoài 40, việc duy trì tần suất yêu từ 1 đến 2 lần mỗi tuần được coi là "liều thuốc" vàng để cân bằng nội tiết và giữ gìn nét trẻ trung cho phụ nữ tiền mãn kinh. Nhưng nhiều chị em lại tưởng rằng nên hạn chế.

Để cuộc yêu trọn vẹn hơn và khỏe mạnh, ngoài tránh 4 việc trên thì chị em nên thực hiện vài điều trước khi làm "chuyện ấy":

- Uống một ly nước ấm: Giúp thanh lọc cơ thể và duy trì độ ẩm cho niêm mạc.

- Vệ sinh nhẹ nhàng bằng nước ấm: Giúp cơ bắp thư giãn và tăng lưu thông máu vùng chậu.

Ảnh minh họa

- Ăn thực phẩm kích thích khoái cảm: Nhâm nhi vài miếng socola đen, dâu tây hoặc hạnh nhân giúp tăng hormone hạnh phúc và lưu thông máu vùng chậu.

- Chuẩn bị sẵn gel hỗ trợ: Giúp khắc phục tình trạng khô hạn và tránh đau rát do sụt giảm estrogen.

- Chia sẻ mong muốn với đối phương: Sự thấu hiểu giúp chị em giảm bớt lo âu và dễ dàng đạt cực khoái hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs