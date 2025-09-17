Bác sĩ sản Hà Nội sốc với ca "dò thai kiếm cha": Kịch bản éo le như phim Trấn Thành

Có những chuyện tưởng chỉ có trong phim vậy mà lại diễn ra ngay ngoài đời thật. Mới đây, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao khi một bác sĩ chia sẻ tình huống tình tay ba hy hữu: Cô gái trẻ đi khám thai trong sự hộ tống của bạn trai cũ, nhưng trớ trêu thay, chính cô cũng không chắc đứa bé là con ai.

Người đăng tải câu chuyện là bác sĩ Sản phụ khoa Nguyễn Trung Đạo, hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và phòng khám tư nhân. Sự việc được bác sĩ bắt gặp tại phòng khám và đăng lên tài khoản MXH có 418k người theo dõi vào ngày 13/9.

Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo

Theo đó, cô gái được bạn trai cũ đưa đi khám thai. Cả hai đã chia tay hơn 1 tháng nhưng vẫn phát sinh quan hệ vào ngày 23/8. Trong khoảng thời gian đó (ngày 2x/8 - không nhớ chính xác ngày), cô gái cũng phát sinh quan hệ với người yêu mới. Vì vậy cô không biết ai là bố của con mình.

Sau khi nghe xong chia sẻ của cô gái và bạn trai cũ, bác sĩ nhận xét: “Úi! Cũng khoảng ngày hai mấy tháng 8 thì bác sĩ cũng bó tay rồi. Không thể phân tích được trường hợp này, chỉ còn cách xét nghiệm máu từ ADN thôi”.

Về phía người yêu mới, anh này biết cô gái có thai nhưng không đưa đi khám được vì bận đi làm. Khi được hỏi rằng người yêu mới có biết về mối quan hệ của cô và bạn trai cũ không, cô gái trả lời rằng chính mình cũng không biết.

Hiện tại, thai đã được 6 tuần tròn, phát triển bình thường, dự sinh là ngày 9/5/2026. Sau khi thấy cả cô gái và anh người yêu cũ lúng túng, không biết quyết định thế nào hay làm gì tiếp theo, bác sĩ Đạo chia sẻ:

“Nói thật là ngày 3 bạn quan hệ quá gần nhau nên anh cũng không biết đứa bé là con của ai. Muốn chắc chắn thì xét nghiệm ADN, đợi đến khoảng 8 - 9 tuần có tim thai thì lấy máu xét nghiệm được. Phải chờ thôi chứ không làm cách nào được, bây giờ mới 6 tuần, tim thai còn chưa có.

Thôi 3 bạn về bàn lại nhau, con của ai đi chăng nữa thì đứa bé cũng đã thành hình thành hài rồi, còn chắc chắn là con của bạn gái rồi. Giờ bổ sung canxi, sắt, axit folic, uống luôn cho anh.

Dù con của ai thì phụ nữ cũng là người thiệt thòi nhất, bầu bí cũng đã vất vả rồi. Còn bạn trai cũ thì anh thấy cũng tốt đấy, bạn trai mới thì chưa biết thế nào. Hôm nào xét nghiệm thì cả 3 dẫn nhau đến đây. Thôi không sao cả, chuyện cũng xảy ra rồi, chẳng phải lỗi của ai đâu”.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip đã viral với hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận bày tỏ quan điểm.

Có người liên tưởng đến tình huống trong phim Cua Lại Vợ Bầu (2019) với bộ 3 nhân vật Trấn Thành - Lan Ngọc - Anh Tú. Tại đó Lan Ngọc vào vai Nhã Linh - một người phụ nữ đã có chồng nhưng lại đi ngoại tình với người yêu cũ (Anh Tú) để rồi có thai mà chẳng biết cha của đứa bé là ai.

Có người thắc mắc về những diễn biến nhanh chóng trong mối quan hệ xoay quanh cô gái như chia tay rồi vẫn phát sinh quan hệ với bạn trai cũ, vừa chia tay xong đã ngay lập tức có người mới, các quan hệ với người mới - người cũ phát sinh quá gần nhau,...

Quan trọng hơn, nhiều người cũng cho rằng đây nên được xem là lời cảnh tỉnh về việc cần sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình, tỉnh táo trong tình yêu và đặt sự an toàn của bản thân lên đầu tiên. Bởi lẽ tình cảm không được xây dựng trên sự rõ ràng và trách nhiệm thì hậu quả không chỉ là rắc rối cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả tương lai của một đứa trẻ.

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.