Bác sĩ quên chỉ định xét nghiệm, 4 năm sau, bệnh nhân phát hiện ung thư giai đoạn cuối

Theo thông tin bệnh viện này, vào tháng 1/2021, bệnh nhân nhập phòng cấp cứu do đau ngực trái và được chụp CT. Hình ảnh cho thấy dấu hiệu nghi ngờ ung thư thận, kèm khuyến nghị cần kiểm tra chuyên sâu để loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, bác sĩ điều trị chính đã không giới thiệu bệnh nhân tới chuyên khoa, cũng không giải thích rõ sự cần thiết của xét nghiệm bổ sung.

Suốt bốn năm sau, bệnh nhân không được tiến hành kiểm tra chi tiết. Tháng 10/2024, ông trở lại bệnh viện vì ho và khạc đờm, chụp CT lần nữa cho thấy khối u thận ở giai đoạn 4. Khi xem lại hồ sơ cũ, bệnh viện mới phát hiện chỉ định kiểm tra từ năm 2021 đã không được thực hiện. Bệnh nhân hiện đang điều trị bằng thuốc chống ung thư tại Bệnh viện Đại học Y khoa Kyoto.

Theo Bệnh viện Kameoka, bác sĩ điều trị thừa nhận đã đọc báo cáo hình ảnh năm 2021 nhưng không nhận thức được mức độ nghiêm trọng, đồng thời cho biết thời điểm đó đang bận ứng phó với dịch COVID-19 nên “không nhớ sự việc”.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Kameoka cúi đầu xin lỗi.

Bệnh viện đã gửi lời xin lỗi, đồng thời đạt thỏa thuận chi trả chi phí y tế hàng chục vạn yên và sẽ bồi thường thêm cho bệnh nhân, bao gồm khoản bù đắp tinh thần từ ngân sách thành phố.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc bảo đảm quy trình thông báo kết quả, theo dõi định kỳ và áp dụng cơ chế “double check” (kiểm tra chéo) nội bộ lẫn độc lập. Người bệnh và gia đình cũng cần chủ động nắm thông tin, hỏi lại khi cần, bởi giao tiếp và hợp tác hiệu quả giữa thầy thuốc và bệnh nhân chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe.