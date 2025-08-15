HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bác sĩ quên chỉ định xét nghiệm, 4 năm sau, bệnh nhân phát hiện ung thư giai đoạn cuối

Ngọc Minh (Theo Yahoo JP) |

Ngày 7/8, Bệnh viện thành phố Kameoka (thị trấn Shino, Kyoto, Nhật Bản) thông báo về một sự cố y khoa nghiêm trọng liên quan đến nam bệnh nhân hơn 70 tuổi sinh sống tại địa phương.

Theo thông tin bệnh viện này, vào tháng 1/2021, bệnh nhân nhập phòng cấp cứu do đau ngực trái và được chụp CT. Hình ảnh cho thấy dấu hiệu nghi ngờ ung thư thận, kèm khuyến nghị cần kiểm tra chuyên sâu để loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, bác sĩ điều trị chính đã không giới thiệu bệnh nhân tới chuyên khoa, cũng không giải thích rõ sự cần thiết của xét nghiệm bổ sung.

Suốt bốn năm sau, bệnh nhân không được tiến hành kiểm tra chi tiết. Tháng 10/2024, ông trở lại bệnh viện vì ho và khạc đờm, chụp CT lần nữa cho thấy khối u thận ở giai đoạn 4. Khi xem lại hồ sơ cũ, bệnh viện mới phát hiện chỉ định kiểm tra từ năm 2021 đã không được thực hiện. Bệnh nhân hiện đang điều trị bằng thuốc chống ung thư tại Bệnh viện Đại học Y khoa Kyoto.

Theo Bệnh viện Kameoka, bác sĩ điều trị thừa nhận đã đọc báo cáo hình ảnh năm 2021 nhưng không nhận thức được mức độ nghiêm trọng, đồng thời cho biết thời điểm đó đang bận ứng phó với dịch COVID-19 nên “không nhớ sự việc”.

- Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Kameoka cúi đầu xin lỗi.

Bệnh viện đã gửi lời xin lỗi, đồng thời đạt thỏa thuận chi trả chi phí y tế hàng chục vạn yên và sẽ bồi thường thêm cho bệnh nhân, bao gồm khoản bù đắp tinh thần từ ngân sách thành phố.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc bảo đảm quy trình thông báo kết quả, theo dõi định kỳ và áp dụng cơ chế “double check” (kiểm tra chéo) nội bộ lẫn độc lập. Người bệnh và gia đình cũng cần chủ động nắm thông tin, hỏi lại khi cần, bởi giao tiếp và hợp tác hiệu quả giữa thầy thuốc và bệnh nhân chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe.

1 thứ phá gan, hại thận, dạ dày, biến chứng "rình rập": Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn
Tags

ung thư

sức khoẻ

vấn đề sức khoẻ

bác sĩ xin lỗi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại