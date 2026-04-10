Bác sĩ Phẫu thuật thần kinh cảnh báo người dùng tai nghe không dây

Theo trang UNILAD, vào những năm 1970, Tiến sĩ Robert O. Becker (Mỹ) đã bày tỏ mối lo ngại của mình về một thứ gọi là EMF (trường điện từ nhân tạo, là những vùng năng lượng hoặc bức xạ vô hình được tạo ra bởi điện).

Người đoạt giải Nobel Hòa bình này đã xuất hiện trên chương trình 60 Minutes và lên tiếng về những tác hại rõ ràng của trường điện từ (EMF). Trong chương trình điều tra trên, họ đã đi sâu vào hệ thống liên lạc điện từ khổng lồ trên tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ, dựa trên sóng tần số cực thấp (ELF) mà ngày nay được sử dụng cho nhiều thiết bị công nghệ hàng ngày.

Becker, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình người Mỹ và nhà nghiên cứu về điện sinh lý học/điện y học, đã tham gia vào các nghiên cứu sinh học của Hải quân và phát hiện ra rằng, khi thử nghiệm trên động vật, sóng ELF làm cho động vật phát triển chậm hơn và có dấu hiệu căng thẳng sinh học, theo tờ Economic Times.

Trong khi đó, một số thử nghiệm trên người cho thấy nồng độ lipid trong máu tăng cao, đây là dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch. Trong chương trình 60 Minutes , ông được hỏi liệu các trường điện từ này có thể gây đột quỵ và bệnh tim ở người hay không, và ông chỉ đơn giản trả lời "có".

Cuối cùng, Becker đã bị tẩy chay vì nói như vậy, và giờ đây, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, Tiến sĩ Jack Kruse (Mỹ), đã ủng hộ những phát hiện của Becker và cũng lên tiếng về tác hại của trường điện từ, Bluetooth là một ví dụ.

Trong buổi thảo luận về 'các trường điện từ không có nguồn gốc bản địa', Kruse đã đưa ra các ví dụ và cho biết công nghệ không dây, màn hình ánh sáng xanh, bóng đèn huỳnh quang và lò vi sóng là một số ví dụ.

"Tất cả những thứ này đều có tác động sinh học", Kruse tiếp tục chia sẻ.

"Bạn vẫn đang gặp hiện tượng dẫn truyền xung điện trong tai, điều này sẽ dẫn bạn đến việc phải gặp bác sĩ thần kinh như tôi", chuyên gia nói.

Nhưng Becker và Kruse không phải là những người duy nhất bày tỏ lo ngại về trường điện từ. Một lời kêu gọi được khởi xướng trên Medium vào năm 2015 đã thu hút 247 nhà khoa học từ 42 quốc gia bày tỏ lo ngại về những ảnh hưởng đến sức khỏe liên quan đến việc tiếp xúc với trường điện từ.

Trong đó, họ cho rằng việc tiếp xúc với trường điện từ có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư, tổn thương di truyền, rối loạn thần kinh, suy giảm khả năng học tập và trí nhớ, cũng như các vấn đề về sinh sản, theo Healthline.

Nhóm các nhà khoa học đông đảo này tiếp tục kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn về việc tiếp xúc với bức xạ điện từ từ các thiết bị không dây.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, dù chưa có một nghiên cứu chỉ ra kết luận chắc chắn nào, các bác sĩ vẫn khuyến cáo bạn nên hạn chế sử dụng tai nghe nói chung (cả loại có dây và không dây) bởi việc đeo tai nghe quá thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe tai của bạn.

Tác hại khi đeo tai nghe quá thường xuyên

Theo Bệnh viện Đa khoa Vinmec, việc sử dụng tai nghe quá thường xuyên, nghe âm lượng quá lớn, hoặc dùng tai nghe không phù hợp sẽ dẫn đến những nguy hại khôn lường đến sức khỏe. Trong đó phải kể đến những tình trạng khá thường gặp như:

- Gây đau đầu: Đeo tai nghe và nghe nhạc hoặc xem phim, nói chuyện trong thời gian lâu, thường xuyên sẽ làm tăng áp lực lên ống tai. Từ đó gây ảnh hưởng đến chức năng tiền đình trong tai, gây đau đầu, chóng mặt. Đây là tình trạng khá thường gặp ở những người thường xuyên sử dụng tai nghe với tần suất lớn.

- Giảm thính lực: Chúng ta có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài là nhờ tai. Trong tai có cơ chế hoạt động tương đối phức tạp với nhiều bộ phận, mỗi bộ phận sẽ có những chức năng riêng. Khi tiếp nhận âm thanh, trong tai sẽ xảy ra phản ứng sinh lý, đầu tiên là sóng âm thanh làm rung màng nhĩ, ốc tai và các tế bào lông. Sau đó các tế bào lông sẽ gây phản ứng sinh lý để truyền tín hiệu đến não và được ghi nhận dưới dạng âm thanh. Một trong những tác hại khi đeo tai nghe nhiều chính là việc sóng âm thanh quá thường xuyên hoặc quá lớn sẽ khiến tế bào lông mất đi chức năng nhạy cảm với rung động, bị uốn cong và suy giảm thính lực. Lâu dần, tình trạng này sẽ càng tồi tệ hơn làm giảm khả năng nghe.

- Gây nhiễm trùng vùng tai: Rất nhiều người có thói quen đeo tai nghe khi chạy bộ, đi xe, thể dục, hoặc không nghe nhạc hay không nói chuyện qua điện thoại cũng đeo tai nghe. Khi thời tiết nóng nực, mồ hôi vã ra sẽ khiến tai nghe bị ẩm, ẩn chứa nhiều vi khuẩn có hại. Đeo tai nghe sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào tai gây viêm tai, nhiễm trùng tai, rất nguy hiểm.

- Tăng sự phát triển của ráy tai: Ít ai biết rằng việc đeo tai nghe thường xuyên chính là hành động khiến cho ráy tai phát triển nhiều hơn. Chúng bít trong tai, gây ù tai, thậm chí là giảm thính lực, điếc tai nếu không được xử trí kịp thời.

- Bị đau tai: Một trong những tác hại khi đeo tai nghe nhiều chính là cảm giác đau tai khó chịu. Nếu nghe tai nghe liên tục quá 60 phút sẽ cảm nhận rất rõ cảm giác này, cảm giác đau trong tai, nhức trong ống tai, ù tai, đau đầu rất khó chịu.

Lưu ý khi đeo tai nghe

- Để mức âm lượng phù hợp: Khi đeo tai nghe, mức âm lượng phù hợp nhất là không quá 60% so với mức cao nhất của âm thanh từ thiết bị gắn tai nghe. Không nên nghe âm lượng quá lớn sẽ gây áp lực mạnh đến màng nhĩ, gây ù tai, ảnh hưởng xấu đến chức năng thính giác, tránh những tác hại khi đeo tai nghe nhiều.

- Sử dụng tai nghe phù hợp: Nhiều trường hợp bị đau tai khi dùng tai nghe là sử dụng sản phẩm không phù hợp. Tai nghe quá to, làm bằng nhựa cứng… sẽ khiến tai bị đau và khó chịu. Nên chọn loại tai nghe có phần bảo vệ bằng mút xốp mỏng, êm, thiết kế gắn vừa với lỗ tai.

- Thời lượng sử dụng tai nghe vừa phải: Chỉ nên đeo tai nghe không quá 2h/ngày. Mỗi lần sử dụng không nên quá 60 phút. Nên cho tai được nghỉ ngơi trong quá trình sử dụng tai nghe. Nếu điều kiện công việc yêu cầu phải dùng đến tai nghe để tránh nhiễu âm thanh từ bên ngoài thì bạn có thể thay thế bằng mút xốp hoặc bông gòn.

- Vệ sinh tai nghe thường xuyên: Tai nghe là vật dụng cá nhân nên cần được vệ sinh thường xuyên. Làm sạch đúng cách để vừa giữ sạch tai nghe vừa không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Không nên dùng chung tai nghe vì có thể gây lây lan vi khuẩn có hại. Đây cũng là cách để giảm tác hại khi đeo tai nghe nhiều.

- Nên sử dụng app đo cường độ âm thanh: Theo khuyến cáo của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ thì âm lượng phù hợp để người nghe không gây ảnh hưởng đến thính giác là mức 70dBA. Việc sử dụng tai nghe âm thanh trên mức này có thể gây giảm thính giác nghiêm trọng theo thời gian. Hiện nay, để tiện lợi hơn, bạn có thể cài đặt ứng dụng đo cường độ âm thanh. Đây là ứng dụng giúp đo mức độ ồn của môi trường và mức decibel từ các thiết bị, là cách hiệu quả để kiểm soát mức độ âm thanh từ tai nghe nếu sử dụng thiết bị này thường xuyên.