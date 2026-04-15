Bác sĩ nổi tiếng: Tất cả chúng ta đều đang ăn trưa sai cách

Bác sĩ nổi tiếng người Anh Amir Khan, hiện đang làm bác sĩ đa khoa tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), cho biết rất nhiều người đang ăn trưa “sai cách” – và bản thân ông cũng từng như vậy.

Bác sĩ Amir thừa nhận ông thường ăn vội vàng trong khoảng thời gian ngắn giữa các ca khám buổi sáng, buổi chiều và các chuyến thăm bệnh tại nhà.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng thói quen này không hề tốt cho sức khỏe vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu, cảm giác no quá mức và thậm chí là trào ngược dạ dày.

Tác hại của ăn trưa quá nhanh

Bác sĩ Amir giải thích: “Tôi đã ăn trưa hoàn toàn sai cách. Tôi thường ăn rất nhanh, nhưng thực ra tốc độ ăn quan trọng hơn chúng ta nghĩ. Tiêu hóa không bắt đầu ở dạ dày, mà bắt đầu ngay khi thức ăn chạm vào miệng.”

“Khi bạn ăn chậm, bạn đang nhai kỹ hơn, đồng thời trộn thức ăn với nước bọt. Trong nước bọt có các enzyme như amylase giúp phân giải carbohydrate ngay từ miệng. Nhờ vậy, quá trình tiêu hóa đã bắt đầu trước khi thức ăn xuống dạ dày.”

“Ngược lại, khi ăn nhanh, bạn bỏ qua bước quan trọng này. Những miếng thức ăn lớn đi thẳng xuống dạ dày khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa, từ đó dễ gây đầy hơi, khó tiêu, no quá mức và trào ngược axit.”

Bác sĩ cảnh báo ăn trưa quá nhanh có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Ông cũng cho biết việc ăn nhanh còn ảnh hưởng đến tín hiệu no của cơ thể. Não cần khoảng 20 phút để nhận biết rằng bạn đã ăn đủ, vì vậy nếu ăn quá nhanh, bạn dễ ăn quá mức trước khi cơ thể kịp phản ứng. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến cân nặng, đường huyết và sức khỏe chuyển hóa.

Theo tiến sĩ Sai Krishna Gudi (Đại học Manitoba, Canada), các nghiên cứu cho thấy thời gian ăn lý tưởng thường nằm trong khoảng 10–20 phút. Ăn dưới 10 phút được xem là nhanh, còn từ 20 phút trở lên là chậm.

Ông cũng chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn nhanh và nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2, do thói quen ăn quá mức và tăng đường huyết. Ngoài ra, ăn nhanh có thể làm tăng các chất gây viêm trong cơ thể, góp phần làm tăng tình trạng kháng insulin.

Bác sĩ Amir kết luận: “Cách ăn tốt nhất là hãy chậm lại. Ăn từng miếng nhỏ, nhai kỹ khoảng 15–20 lần, đặt đũa hoặc dĩa xuống giữa các lần ăn, và cố gắng kéo dài bữa ăn khoảng 15–20 phút. Không cần hoàn hảo, chỉ cần cho cơ thể đủ thời gian để làm đúng chức năng của nó. Tôi cũng sẽ cố gắng ăn trưa chậm lại từ bây giờ.”

Tóm lại, thói quen ăn quá nhanh tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ tiêu hóa, cân nặng và sức khỏe chuyển hóa về lâu dài. Việc ăn chậm hơn, nhai kỹ và kéo dài bữa ăn không chỉ giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn mà còn giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào hiệu quả hơn. Chỉ cần thay đổi một chút trong cách ăn uống hằng ngày, bạn đã có thể giảm nguy cơ đầy bụng, khó tiêu và cải thiện sức khỏe tổng thể một cách bền vững.