Bác sĩ nói “thu là mùa vàng dưỡng gan”, chăm uống 4 loại nước này giúp gan SẠCH - KHỎE

Gan là “nhà máy” hoạt động không ngừng nghỉ của cơ thể. Theo bác sĩ Shang Yun (Sơn Đông, Trung Quốc) gan khỏe thì toàn thân mới khỏe. Cơ quan này giúp lọc bỏ độc tố, hỗ trợ đông máu, chuyển hóa năng lượng và duy trì nhịp sống bình thường cho cơ thể. Sau tim, gan chính là bộ phận làm việc chăm chỉ nhất, gan chịu trách nhiệm xử lý bilirubin, amoniac cùng hàng loạt chất độc trong máu.

Khi nào gan cần được thải độc?

Gan phải làm việc liên tục nên dễ bị quá tải và tích tụ nhiều chất độc, dẫn tới suy giảm chức năng cũng như mắc bệnh tật. Đồng thời ảnh hưởng tới quá trình trao đổi chất, giải độc, tiết enzyme và hormone, cân bằng cholesterol, lưu thông máu và các chức năng khác. Nhất là nếu chúng ta có lối sống không lành mạnh như ăn uống bừa bãi, thức khuya, uống nhiều bia rượu...

Lúc này, cơ thể có thể gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe và triệu chứng khác nhau, bao gồm:

- Phình bụng bất thường

- Đau và khó chịu ở gan và vùng xung quanh

- Béo phì ở bụng trên, như thể đang đeo phao bơi

- Khó tiêu hóa thức ăn nhiều chất béo, gây khó chịu sau khi ăn

- Đau, tắc túi mật

- Trào ngược axit hoặc ợ nóng

- Các đốm màu lạ trên da, vàng da, mụn trứng cá, mụn mủ, phát ban, đốm và ngứa da

- Bốc hỏa và đổ mồ hôi bất thường

- Tăng cân không rõ nguyên nhân

Nếu xuất hiện các triệu chứng trên, đã đến lúc cần giải độc hoặc kiểm tra gan.

4 loại nước thải độc, giảm mỡ cho gan

Bác sĩ Shang Yun cho biết, Đông y từ lâu đã cho rằng mùa thu là “mùa vàng dưỡng gan”. Thời tiết mát mẻ, cơ thể bước vào giai đoạn hồi phục sau mùa hè oi nóng nên rất thích hợp để thanh lọc và tái tạo tế bào gan.

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc bổ sung một số loại nước tự nhiên có tác dụng thải độc, giảm mỡ gan và tăng sức đề kháng cho gan là lựa chọn đơn giản mà hiệu quả. Oong khuyên dùng 4 loại nước dưới đây để "làm sạch", bồi bổ cho gan:

1. Nước chanh

Chanh chứa lượng lớn vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp tăng khả năng trung hòa gốc tự do và hỗ trợ gan loại bỏ độc tố. Uống nước chanh loãng vào buổi sáng giúp kích thích tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa chất béo và giảm gánh nặng cho gan. Axit citric trong chanh cũng giúp chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không nên uống nước chanh khi đói hoặc pha quá chua vì có thể gây hại cho dạ dày. Có thể thêm 1 chút mật ong khi uống.

2. Nước đậu xanh

Đậu xanh có vị ngọt, tính mát, được ví như “thuốc giải độc tự nhiên” cho gan trong Đông y. Loại hạt này chứa nhiều polyphenol và flavonoid, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do oxy hóa. Một ly nước đậu xanh nấu loãng mỗi ngày giúp thanh nhiệt, làm mát gan và cải thiện tình trạng mụn, nóng trong. Tuy vậy, vì đậu xanh tính hàn, người có dạ dày yếu hoặc hay lạnh bụng nên uống lượng vừa phải để tránh rối loạn tiêu hóa.

3. Trà bồ công anh

Bồ công anh được mệnh danh là “kháng sinh tự nhiên”, giúp thanh lọc gan, lợi mật và hỗ trợ tiêu hóa. Chất taraxacin trong bồ công anh giúp tăng tiết mật, thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố. Ngoài ra, nó còn chứa các hợp chất phenolic có khả năng chống viêm, bảo vệ tế bào gan và làm đẹp da. Tuy nhiên, trà bồ công anh có tính hàn, người tỳ vị yếu nên pha cùng vài lát gừng, chà là hoặc hoa hồng để trung hòa dược tính, tránh lạnh bụng.

4. Nước ép củ cải đường

Củ cải đường là nguồn giàu betalain, flavonoid và polyphenol - những hợp chất giúp tăng cường hoạt động của enzyme giải độc trong gan. Nghiên cứu đăng trên World Journal of Gastroenterology năm 2017 cho thấy uống nước ép củ cải đường trong 12 tuần giúp giảm men gan ở người bị gan nhiễm mỡ không do rượu. Loại nước này còn chứa nhiều khoáng chất như magie, sắt, kẽm giúp cải thiện lưu thông máu và nuôi dưỡng tế bào gan. Khi dùng, nên uống từng lượng nhỏ, tránh uống khi bụng đói vì dễ gây tụt huyết áp hoặc đau bụng nhẹ.