Bác sĩ gọi điện xin lỗi người bệnh về sự chậm trễ

Ngày 27-2, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết mới đây sở đã tiếp nhận phản ánh của ông P.V.N về việc chờ đợi nhiều giờ để được in và cấp đơn thuốc sau khi khám tại một bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại bệnh viện ở TPHCM

Ngay khi tiếp nhận cuộc gọi, cán bộ trực đường dây nóng đã nhập đầy đủ thông tin lên Dashboard "Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân" nền tảng do Sở Y tế TPHCM xây dựng và vận hành chính thức từ cuối năm 2025. Hệ thống lập tức kích hoạt cơ chế cảnh báo. Bệnh viện liên quan đồng thời nhận được thông tin và khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát.

Kết quả xác minh cho thấy phản ánh của người bệnh là hoàn toàn có cơ sở. Nguyên nhân được xác định do thư ký y khoa bỏ sót danh sách bệnh nhân đã hoàn tất khám, dẫn đến chậm trễ trong việc in đơn thuốc; chỉ khi người bệnh thắc mắc, đơn thuốc mới được xử lý.

Sau khi làm rõ vụ việc, bệnh viện đã triển khai các biện pháp khắc phục, bác sĩ trực tiếp khám chủ động liên hệ xin lỗi người bệnh; lãnh đạo khoa nhắc nhở, chấn chỉnh nhân viên liên quan; đồng thời rà soát, củng cố lại quy trình khám, in và cấp đơn thuốc nhằm tránh tái diễn.

Toàn bộ quy trình xử lý từ tiếp nhận, chuyển thông tin, xác minh đến phản hồi cho người dân được hoàn tất trong chưa đầy 24 giờ.

Sở Y tế TPHCM cho biết việc ứng dụng hệ thống quản lý phản ánh tập trung giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính giám sát và minh bạch. Mỗi phản ánh của người dân được xem là một cơ sở để rà soát, hoàn thiện quy trình chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo ghi nhận, người phản ánh bày tỏ sự hài lòng với cách xử lý kịp thời, thẳng thắn và tinh thần cầu thị của bệnh viện, đồng thời cho biết việc góp ý nhằm mong muốn cơ sở y tế phục vụ người dân tốt hơn.

Sở Y tế TPHCM cho biết việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế hiện được thực hiện theo quy trình chuẩn hóa, bảo đảm minh bạch và kịp thời. Theo đó, mỗi buổi sáng, lãnh đạo Sở Y tế đều dự giao ban với Tổ công tác đặc biệt để nghe báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý các phản ánh qua đường dây nóng và hệ thống trực tuyến. Toàn bộ thông tin được cập nhật trên Dashboard "Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân" nền tảng do Sở Y tế xây dựng, vận hành chính thức từ cuối năm 2025.



