Bác sĩ dùng điện ‘đốt’ tim cứu người phụ nữ bị rối loạn nhịp

“Đốt điện” trong tim nghe đáng sợ nhưng lại là kỹ thuật cứu người

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân P.T.T. (49 tuổi, ngụ Đồng Tháp) vừa được tiếp nhận, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Ngày 27/10, BS-CKII Nguyễn Mạnh Cường, Phó khoa Nội tổng hợp của bệnh viện cho biết, bà T. nhập viện trong tình trạng tim đập không đều, hồi hộp và mệt kéo dài. Trước đó, bà đã điều trị nội khoa tại địa phương suốt ba tháng nhưng không cải thiện, cảm giác trống ngực và đau tức vùng ngực trái vẫn liên tục xuất hiện và ngày càng nặng thêm.

Bản đồ điện học 3D giúp bác sĩ tạo hình ảnh không gian bên trong buồng tim, xác định chính xác vị trí ổ loạn nhịp

Trên kết quả điện tim 24 giờ, các bác sĩ ghi nhận, bà mắc rối loạn nhịp dạng ngoại tâm thu thất nhịp đôi. Đây là một dạng rối loạn có thể dẫn đến suy tim hoặc đột tử nếu không được điều trị kịp thời.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện can thiệp điện sinh lý tim. Kỹ thuật hiện đại này cho phép “đốt” chính xác vùng mô tim gây ra nhịp loạn. Ca can thiệp đặc biệt được hỗ trợ bởi hệ thống lập bản đồ điện học 3D trong buồng tim, giúp bác sĩ “nhìn thấy” từng xung điện, xác định chính xác ổ loạn nhịp và loại bỏ bằng năng lượng cao tần.

“Công nghệ bản đồ điện học 3D giúp chúng tôi tái tạo hình ảnh không gian bên trong buồng tim, xác định ổ loạn nhịp chỉ vài milimet. Nhờ đó, ca đốt điện trở nên chính xác và an toàn hơn rất nhiều, giảm đáng kể liều tia X và thời gian can thiệp” – BS Mạnh Cường nói.

Đừng chủ quan khi nhịp tim bất thường

Sau hơn một giờ can thiệp, nhịp tim của bệnh nhân dần ổn định. Bệnh nhân tỉnh táo ngay sau thủ thuật và chỉ cần nằm theo dõi ngắn ngày tại viện. Khi xuất viện, tim đã đập đều, không còn hồi hộp hay cảm giác nặng ngực.

Can thiệp điện sinh lý tim có hỗ trợ bản đồ điện học 3D là bước tiến quan trọng trong điều trị rối loạn nhịp.

Chia sẻ sau ca can thiệp, bà T. xúc động nói: “Trước đó tôi luôn ê ẩm vùng sườn bên trái, không thể nằm nghiêng. Sau khi được đốt điện, tôi thấy nhẹ nhõm, thở dễ hơn. Lúc đầu nghe ‘đốt điện trong tim’ sợ lắm, nhưng bác sĩ động viên, giải thích rõ nên tôi yên tâm. Giờ tim tôi khỏe mạnh lại rồi”.

BS Mạnh Cường nhận định: “Can thiệp điện sinh lý tim có hỗ trợ bản đồ điện học 3D là bước tiến quan trọng trong điều trị rối loạn nhịp. Nhờ hình ảnh trực quan, bác sĩ có thể xử lý các dạng phức tạp như ngoại tâm thu thất, rung nhĩ, cuồng nhĩ với tỷ lệ thành công cao”.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo, rối loạn nhịp tim là tình trạng tim đập quá nhanh, quá chậm hoặc không đều, có thể gây chóng mặt, mệt mỏi, thậm chí đột quỵ nếu không phát hiện sớm. Theo các bác sĩ, người bệnh thường bỏ qua triệu chứng ban đầu như hồi hộp, mệt, tim đập nhanh bất thường vì nghĩ chỉ do căng thẳng hoặc thiếu ngủ.

Hiện nay, tại các trung tâm tim mạch hiện đại, việc tầm soát rối loạn nhịp tim được thực hiện bằng các kỹ thuật chuyên sâu như Holter điện tim 24 giờ, CT Photon, MRI tim và hệ thống lập bản đồ điện học 3D. Những công cụ này giúp bác sĩ phát hiện sớm, xác định chính xác loại rối loạn và điều trị hiệu quả, giúp người bệnh giữ nhịp sống khỏe mạnh lâu dài.