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Bác sĩ chỉ cách phân biệt An Cung Ngưu Hoàng hoàn thật và giả

Như Loan
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Người dân cần kiểm tra nguồn gốc, nơi bán và thông tin lưu hành khi mua An Cung Ngưu Hoàng hoàn, thay vì chỉ dựa vào mã QR hay bao bì.

An Cung Ngưu Hoàng hoàn là thuốc y học cổ truyền có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ThS.BS Trần Quyết Thắng, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, người dân cần đặc biệt thận trọng với những sản phẩm được quảng cáo, rao bán trôi nổi trên thị trường.

Bác sĩ Thắng cho biết đến nay chưa có đơn vị nào được cấp phép nhập khẩu chính thống An Cung Ngưu Hoàng hoàn. Việc sản phẩm không có nguồn nhập khẩu được kiểm soát rõ ràng làm tăng nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc.

Với những sản phẩm nhập khẩu, người mua có thể kiểm tra mã vạch, mã QR hoặc mã định danh trên bao bì. Chẳng hạn, một số sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng hoàn của Đồng Nhân Đường (Trung Quốc) có mã riêng cho từng viên, được sử dụng để hỗ trợ xác minh nguồn gốc.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý đây chỉ là một bước kiểm tra, không phải căn cứ duy nhất để kết luận thuốc thật hay giả. Mã QR có thể bị sao chép, làm giả; việc quét mã thành công cũng không đồng nghĩa sản phẩm đã được xác thực đầy đủ về nguồn gốc và chất lượng.

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Số lượng thuốc An Cung giả vừa được Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá.

Người mua cần xem cả tên thuốc, nhà sản xuất, số lô, hạn sử dụng, thông tin lưu hành và đơn vị chịu trách nhiệm. Bao bì phải còn nguyên vẹn, thông tin rõ ràng, không có dấu hiệu tẩy xóa hoặc bất thường.

Với sản phẩm có mã QR hoặc mã định danh, người dân nên đối chiếu thông tin trên kênh xác minh chính thức của nhà sản xuất với sản phẩm thực tế, đặc biệt là tên thuốc và số lô.

Bác sĩ khuyến cáo không nên mua thuốc từ những nguồn không rõ ràng, nhất là hàng xách tay không có giấy tờ kiểm chứng hoặc sản phẩm được rao bán trên mạng với quảng cáo có thể phòng ngừa, chữa khỏi đột quỵ .

Theo bác sĩ Thắng, việc xác định thuốc có nguồn gốc hợp pháp chỉ là một phần. An Cung Ngưu Hoàng hoàn có phù hợp với người bệnh hay không cũng cần được xem xét trước khi sử dụng.

Thuốc nên được dùng theo đúng hướng dẫn và dưới sự theo dõi của bác sĩ y học cổ truyền hoặc thầy thuốc Đông y. Người dân không nên tự mua về dự trữ rồi sử dụng khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Những người có tiền sử dị ứng với thành phần của thuốc, phụ nữ mang thai, người suy giảm chức năng gan hoặc thận và một số trường hợp bệnh lý khác cần thận trọng hoặc chống chỉ định tùy theo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm.

Người đang điều trị bằng thuốc khác cũng cần thông báo cho bác sĩ để được đánh giá nguy cơ tương tác trước khi dùng. Đặc biệt, bác sĩ khuyến cáo không tự ý cho người đang có dấu hiệu đột quỵ uống An Cung Ngưu Hoàng hoàn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, mất thăng bằng đột ngột, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp người bệnh rối loạn ý thức hoặc khó nuốt, tuyệt đối không tự cho ăn, uống hay dùng thuốc bằng đường miệng vì có thể gây sặc, làm tình trạng thêm nguy hiểm.

Với đột quỵ, điều quan trọng là người bệnh được cấp cứu và đánh giá nguyên nhân càng sớm càng tốt. An Cung Ngưu Hoàng hoàn không thể thay thế các phương pháp cấp cứu và điều trị đột quỵ tại bệnh viện.

Tags

an cung ngưu hoàng hoàn

Quyết thắng

Thanh Hóa

đột quỵ

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