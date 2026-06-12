Bác sĩ cảnh báo: Xuất hiện 5 BIỂU HIỆN này có thể là dấu hiệu suy thận, nhiều người nhầm với đau lưng thông thường

Đây là những tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy thận đang gặp vấn đề nghiêm trọng mà nhiều người thường bỏ qua.

Nhiều người cho rằng bệnh thận là căn bệnh diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn nặng.

Tuy nhiên, trên thực tế, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo từ rất sớm, đặc biệt trong những ngày hoặc vài tuần trước khi chức năng thận suy giảm rõ rệt.

Nhiều người thường bỏ qua các dấu hiệu suy thận ở giai đoạn đầu

Các bác sĩ cho biết thận đóng vai trò như một "nhà máy lọc" của cơ thể, liên tục loại bỏ chất thải, độc tố và lượng nước dư thừa trong máu. Khi cơ quan này hoạt động kém hiệu quả, các chất độc sẽ tích tụ, kéo theo hàng loạt biểu hiện bất thường trên toàn cơ thể.

Điều đáng nói là nhiều triệu chứng ban đầu khá giống với những vấn đề sức khỏe thông thường khiến không ít người chủ quan cho đến khi bệnh tiến triển nặng mới đi khám.

Phù nề và nước tiểu đổi màu bất thường

Một trong những biểu hiện phổ biến của suy giảm chức năng thận là phù nề cơ thể. Tình trạng này thường xuất hiện ở vùng mí mắt vào buổi sáng hoặc ở mắt cá chân, bàn chân vào cuối ngày.

Khác với hiện tượng sưng nhẹ do uống nhiều nước hoặc ngồi lâu, phù liên quan đến bệnh thận thường kéo dài, khó cải thiện khi nghỉ ngơi và có thể lan rộng ra nhiều bộ phận trên cơ thể.

Bên cạnh đó, những thay đổi ở nước tiểu cũng là tín hiệu quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua. Lượng nước tiểu có thể giảm rõ rệt dù vẫn uống đủ nước. Một số trường hợp xuất hiện nước tiểu nhiều bọt kéo dài, nước tiểu sẫm màu hoặc thậm chí có lẫn máu.

Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy khả năng lọc máu của thận đang gặp trục trặc và cần được kiểm tra sớm.

Mệt mỏi kéo dài, chán ăn

Mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc công việc căng thẳng, cảm giác uể oải thường được xem là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, người bệnh cần đặc biệt lưu ý.

Nguyên nhân là khi chức năng thận suy giảm, cơ thể sẽ giảm sản xuất erythropoietin - loại hormone kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Điều này có thể dẫn tới thiếu máu, khiến người bệnh luôn cảm thấy kiệt sức, chóng mặt, da xanh xao và thiếu năng lượng.

Ngoài ra, sự tích tụ các chất độc trong máu cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Người bệnh thường xuyên cảm thấy chán ăn, buồn nôn, khó tiêu hoặc xuất hiện hơi thở có mùi bất thường.

Nhiều người nhầm lẫn các triệu chứng này với bệnh dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường mà không biết rằng nguyên nhân thực sự có thể đến từ thận.

Đau lưng âm ỉ

Không phải tất cả các trường hợp bệnh thận đều gây đau lưng. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết một số người bệnh có thể xuất hiện cảm giác đau âm ỉ hoặc căng tức vùng thắt lưng.

Đây cũng chính là dấu hiệu dễ gây nhầm lẫn nhất. Nhiều người cho rằng đau lưng là hậu quả của việc ngồi lâu, lao động nặng hoặc thoái hóa cột sống nên thường tự mua thuốc giảm đau hoặc bỏ qua.

Tuy nhiên, nếu cơn đau vùng lưng dưới xuất hiện cùng với phù nề, tiểu bất thường, mệt mỏi kéo dài hoặc chán ăn thì nguy cơ liên quan đến bệnh thận cần được đặt lên hàng đầu.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc trì hoãn thăm khám trong giai đoạn này có thể khiến cơ hội điều trị hiệu quả giảm đáng kể.

Những thói quen hàng ngày đang âm thầm làm hại thận

Nhiều người cho rằng chỉ bệnh nhân tiểu đường hoặc tăng huyết áp mới có nguy cơ mắc bệnh thận. Trên thực tế, các thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh cũng có thể khiến chức năng thận suy giảm theo thời gian.

Việc thường xuyên thức khuya, ăn quá mặn, uống ít nước, nhịn tiểu, lạm dụng thuốc giảm đau hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc đều làm gia tăng gánh nặng cho thận.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu kể trên kéo dài trong nhiều ngày, người dân nên chủ động thực hiện xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra chức năng thận thay vì tự chẩn đoán tại nhà.

Bên cạnh đó, duy trì chế độ ăn giảm muối, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, hạn chế sử dụng thuốc không cần thiết và kiểm soát tốt các bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ thận lâu dài.



