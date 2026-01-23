Bác sĩ cảnh báo trực tiếp nam giới về một loại ung thư đang gia tăng

Một bác sĩ đang kêu gọi nam giới chú ý tới ung thư tuyến tiền liệt khi số ca mắc căn bệnh này đạt mức cao mới. Các số liệu do tổ chức từ thiện Ung thư tuyến tiền liệt Vương quốc Anh (Prostate Cancer UK) phân tích cho thấy có 64.425 nam giới được chẩn đoán mắc căn bệnh này vào năm 2022. Con số này tăng khoảng 24% so với năm trước đó, khi có 51.823 nam giới được chẩn đoán. Con số này được so sánh với 61.640 ca ung thư vú vào năm 2022, vốn trước đây là loại ung thư phổ biến nhất.

Phát biểu trên chương trình BBC Morning Live, bác sĩ Alexander van Tulleken, còn được biết đến với tên gọi Dr Xand, cho biết việc được chẩn đoán không đồng nghĩa với “án tử”. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng căn bệnh này không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, vì vậy nam giới nên nghĩ về nguy cơ của bản thân.

Phát biểu trên chương trình, ông nói: “Mọi người không thích nghĩ về nguy cơ, họ không thích nghĩ về sự không chắc chắn, và chắc chắn họ không thích nghĩ về cái chết và ung thư.”

“Và điều đó có nghĩa là khi bạn có triệu chứng, nếu bạn chưa từng nghĩ về nguy cơ của mình, thì việc điều trị có thể khó khăn hơn. Ung thư tuyến tiền liệt vẫn có thể điều trị được, và có nhiều tình trạng khác cũng có thể gây ra triệu chứng mà không phải là ung thư tuyến tiền liệt.”

Các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt

Kêu gọi mọi người đừng xấu hổ hay sợ hãi, ông đã nêu ra các triệu chứng, nói rằng: “Hãy nghĩ về chúng. Một số triệu chứng sẽ khiến nhiều người thấy quen thuộc, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bị ung thư tuyến tiền liệt, và ngay cả khi bạn mắc bệnh, thì vẫn có thể điều trị được.”

“Các triệu chứng xảy ra do tuyến tiền liệt phình to và chèn ép ống dẫn nước tiểu, vì vậy bạn có thể bị đau khi đi tiểu, đi tiểu vào ban đêm, đi tiểu thường xuyên hơn hoặc buồn tiểu gấp, và đôi khi có cảm giác rằng bạn chưa tiểu sạch bàng quang.”

Ông nói thêm: “Hầu hết nam giới khi đến độ tuổi của tôi thường phải thức dậy đi tiểu ban đêm. Điều đó không phải là lý do để hoảng loạn, mà là lý do để nói chuyện với bác sĩ gia đình của bạn. Cũng có rất nhiều nguyên nhân khác gây ra điều này.”

Ông tiếp tục: “Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số đó, bạn nên nói chuyện với bác sĩ. Nhưng cũng rất đáng để nghĩ về nguy cơ của mình.”

Ông cho biết yếu tố nguy cơ chính là tuổi tác, giải thích rằng: “Khi bạn trên 50 tuổi, nguy cơ của bạn thực sự bắt đầu tăng lên. Điều thứ hai là yếu tố di truyền, vì vậy nếu bạn có người thân trực hệ, như cha hoặc anh/em trai, từng mắc ung thư tuyến tiền liệt, thì nguy cơ của bạn sẽ cao hơn.”

“Và nếu bạn là người da đen, nguy cơ của bạn cao hơn đáng kể. Một trong tám nam giới sẽ mắc ung thư tuyến tiền liệt trong suốt cuộc đời tại Vương quốc Anh, nhưng với nam giới da đen thì con số này là một trong bốn.”

“Điều đó không có nghĩa đây là án tử hình. Điều rất quan trọng cần nói là hầu hết mọi người tử vong khi đang sống chung với ung thư tuyến tiền liệt chứ không phải tử vong vì ung thư tuyến tiền liệt.”

“Đây là một trong những lý do khiến việc biết phải làm gì khi được chẩn đoán trở nên rất khó khăn, và cũng là một trong những lý do khiến việc sàng lọc bệnh trở nên khó khăn. Nếu bạn trên 50 tuổi, bạn được phép yêu cầu, trong hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), xét nghiệm PSA. Đây là xét nghiệm máu nhằm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (Prostate-Specific Antigen).

“Đây không phải là chẩn đoán ung thư – nó chỉ gợi ý rằng có thể có điều gì đó không ổn với tuyến tiền liệt của bạn, nhưng mức PSA có thể cao mà không bị ung thư tuyến tiền liệt, và cũng có thể thấp trong khi bạn vẫn mắc ung thư tuyến tiền liệt, vì vậy đây là một xét nghiệm rất không hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu nguy cơ của bạn cao thì chắc chắn đáng để thảo luận với bác sĩ gia đình.”

“Điều tôi khuyên là hãy làm bài kiểm tra đánh giá nguy cơ của Prostate Cancer UK trên trang web của họ để bạn có thể có ý tưởng về nguy cơ của mình và chú ý hơn đến các triệu chứng, đồng thời hãy nói về điều này với những người đàn ông trong cuộc sống của bạn, nói về điều này với những người xung quanh bạn, nói rằng bạn đang suy nghĩ về nó – và điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút.”

Các số liệu cho thấy khoảng 12.200 người tử vong mỗi năm vì ung thư tuyến tiền liệt tại Anh. Tuy nhiên, số liệu từ năm 2018 cho thấy 78,9% sẽ sống được 10 năm hoặc lâu hơn.