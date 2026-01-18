Ung thư âm đạo phát hiện muộn, cô gái hối hận vì không nghe mẹ: Làm việc này mỗi ngày "chỗ ấy" sao chịu nổi

Tại phòng khám phụ khoa của bệnh viện, một phụ nữ trẻ 27 tuổi cúi đầu ngồi chờ kết quả, mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi. “Bác sĩ nói là ung thư âm đạo, đã ở giai đoạn trung đến muộn…”, giọng cô run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Người mẹ đứng bên cạnh cũng không giấu được sự đau đớn: “Thói quen này tôi đã nhắc nó rất nhiều lần, nhưng nó không nghe”.

Cô gái tên Tiểu Dĩnh (ở Trung Quốc), mới kết hôn được một năm, đang háo hức với cuộc sống mới thì bản chẩn đoán bất ngờ khiến mọi dự định sụp đổ. Điều khiến nhiều người giật mình là “thói quen” mà hai mẹ con nhắc đến thực chất không hề xa lạ, thậm chí rất nhiều phụ nữ vẫn làm hằng ngày mà không nhận ra rủi ro tiềm ẩn.

Đó là một hành vi tưởng như giúp cơ thể sạch sẽ hơn, nhưng lại che giấu một nguy cơ sức khỏe đang bị đánh giá quá thấp.

Thói quen tưởng tốt nhưng âm thầm gây hại

Thói quen của Tiểu Dĩnh là thường xuyên dùng dung dịch vệ sinh để thụt rửa vùng kín. Cô gần như ngày nào cũng rửa, nghĩ rằng “như vậy mới sạch”, có lúc lo lắng còn rửa đến hai lần mỗi ngày.

Ít ai biết rằng kiểu “sạch sẽ quá mức” này lại phá hủy hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Các nghiên cứu y học từ lâu đã khẳng định, vùng kín của phụ nữ có khả năng tự làm sạch nhờ môi trường axit sinh lý và hệ vi khuẩn có lợi. Việc lạm dụng dung dịch vệ sinh, đặc biệt là các sản phẩm chứa chất tẩy rửa hoặc hương liệu mạnh, dễ làm rối loạn hệ vi sinh, tổn thương niêm mạc, gây viêm kéo dài và làm tăng nguy cơ ung thư.

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ từng công bố, việc thụt rửa âm đạo thường xuyên có mối liên quan thống kê với ung thư cổ tử cung và ung thư âm đạo. Cơ chế được cho là do mất cân bằng vi sinh khiến tình trạng viêm mạn tính kéo dài, tạo điều kiện cho virus HPV xâm nhập và tồn tại dai dẳng. Khi nhiễm HPV nguy cơ cao không được đào thải, mô tại chỗ liên tục chịu kích thích, khả năng ung thư hóa tăng lên rõ rệt.

Đáng lo hơn, nhiều phụ nữ chỉ nhận ra vấn đề khi triệu chứng đã rõ ràng, đồng nghĩa với việc đã bỏ lỡ “thời điểm vàng” để can thiệp sớm.

Lạm dụng vệ sinh vùng kín, cơ thể có thể thay đổi theo 4 cách này

Sau vài tháng duy trì thói quen rửa quá mức, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo.

- Khí hư bất thường, mùi hôi nặng hơn. Khi vi khuẩn có lợi giảm, vi khuẩn gây hại phát triển mạnh, mùi khó chịu không giảm mà còn trầm trọng hơn, tạo thành vòng luẩn quẩn.

- Ngứa rát, châm chích tăng lên. Niêm mạc bị kích thích lâu ngày dễ gây nóng rát, đỏ, ngứa. Nhiều người lại hiểu nhầm là “chưa đủ sạch” nên càng rửa nhiều, khiến tình trạng nặng hơn.

- Viêm nhiễm phụ khoa tái phát liên tục. Dữ liệu lâm sàng cho thấy, thói quen thụt rửa có liên quan chặt chẽ đến viêm âm đạo, viêm cổ tử cung kéo dài và khó điều trị.

- Khả năng đào thải HPV giảm. Những ca nhiễm HPV vốn có thể tự khỏi lại trở thành nhiễm kéo dài do môi trường tại chỗ bị phá hủy, đây chính là bước then chốt dẫn đến ung thư.

Tạp chí Phụ sản Trung Quốc từng chỉ ra, HPV nguy cơ cao tồn tại trên 12 tháng sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư, trong khi tổn thương hàng rào niêm mạc khiến tỷ lệ đào thải virus giảm hơn 23%.

Làm sao để bảo vệ sức khỏe vùng kín đúng cách

Các chuyên gia khuyến nghị, phụ nữ nên điều chỉnh thói quen theo ba nguyên tắc cơ bản.

- Vệ sinh khoa học, ưu tiên nước sạch. Sinh hoạt hằng ngày chỉ cần rửa nhẹ vùng ngoài bằng nước ấm, không thụt rửa sâu, không lạm dụng dung dịch vệ sinh. Ngay cả trong kỳ kinh nguyệt, việc vệ sinh cũng cần nhẹ nhàng.

- Tầm soát định kỳ HPV và tế bào cổ tử cung. Phụ nữ từ 25 tuổi trở lên nên xét nghiệm HPV kết hợp TCT mỗi 1-2 năm, đặc biệt nếu đã lập gia đình hoặc có quan hệ tình dục.

- Nâng cao miễn dịch và giữ môi trường vùng kín ổn định. Ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, hạn chế hành vi nguy cơ cao, giữ đồ lót khô thoáng, sạch sẽ và có thể bổ sung lợi khuẩn khi cần thiết để phục hồi hệ vi sinh.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, nếu xuất hiện tình trạng khí hư bất thường kéo dài, ngứa, đau rát hoặc chảy máu sau quan hệ, cần đi khám sớm, không nên chần chừ.

Nguồn và ảnh: Sohu