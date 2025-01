Bác sĩ cảnh báo: Gia tăng trẻ bị tai nạn thời điểm cận Tết

Theo bác sĩ Phạm Thái Anh (Bệnh viện Bắc Thăng Long), cha mẹ cần biết những tai nạn trẻ hay gặp và cách phòng tránh, sơ cứu để gia đình đón Tết an toàn.

Hóc d ị vật đường thở là tai nạn phổ biến

Tai nạn này thường gặp ở trẻ em dưới 2 tuổi. Dị vật phổ biến là các loại hạt do các gia đình mua về ăn tết. Hoặc là, trong khi người lớn bất cẩn, trẻ em thường tò mò nuốt phải các vật nhỏ như bi nhựa hoặc đồ chơi mini, gây nguy cơ nghẹt thở.

Đối phó với trẻ bị hóc cần sự bình tĩnh của cha mẹ, tránh hốt hoảng khiến trẻ hoảng sợ. Trước tiên, bạn hãy đặt con nằm sấp dọc theo cánh tay của mình, lưu ý để đầu trẻ thấp hơn ngực. Một tay bạn đỡ đầu và vai của trẻ, tay kia vỗ nhẹ vào lưng đến khi nào bật ra dị vật. Tuyệt đối không dùng tay móc dị vật.

Với trẻ lớn hơn, bạn có thể cho con cúi người về phía trước, đầu thấp hơn ngực. Sau đó một tay đỡ ngực con, tay kia vỗ mạnh 5 lần vào giữa hai xương bả vai của trẻ theo hướng từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong.

Nếu biện pháp cấp cứu này của bạn không có kết quả hoặc trẻ bị bất tỉnh, cần phải tiến hành hà hơi thổi ngạt ngay. Đồng thời, bạn cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

1001 các kiểu n gộ độc

Khi bị ngộ độc, trẻ sẽ có một số biểu hiện như: đau bụng, nôn, ỉa chảy, khó thở, đau đầu, chóng mặt... Nếu ngộ độc nặng thì ở trẻ sẽ xuất hiện tình trạng hôn mê, co giật... Quan trọng nhất là cha mẹ cần xác định nhanh và chính xác nguyên nhân gây ngộ độc cho trẻ.

Nếu trẻ bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, bạn cần khuyến khích con nôn ra được càng nhiều càng tốt. Khi trẻ nôn, cần lưu ý tư thế cho trẻ nằm đầu thấp, nghiêng một bên. Tránh nằm ngửa vì nguy cơ hít vào phổi gây tắc nghẽn đường thở nguy hiểm tính mạng.

Một số trẻ bị ngộ độc thuốc, chất tẩy rửa, xăng dầu... do sự bất cẩn của người lớn. Trong trường hợp này, cần chú ý đến những dấu hiệu ngộ độc nguy hiểm như hôn mê, suy thở, co giật, co cứng toàn thân... Cha mẹ cần phải đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Đuối nước, quan trọng nhất là sơ cứu trẻ

Cha mẹ hoặc người trông trẻ cần có kỹ năng sơ cứu trẻ bị đuối nước , bởi vài phút đầu là thời gian vàng để cấp cứu. Nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy, do đó, khi thấy một trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay để giúp duy trì máu lên não. Thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 3-5 phút. Quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.

Tai nạn giao thông

Trong dịp Tết, lưu lượng xe cộ tăng cao, đặc biệt tại các khu vực chợ hoa, siêu thị, hoặc đường về quê… Trẻ em dễ gặp tai nạn nếu không được giám sát khi di chuyển trên đường phố đông đúc.

Bỏng nóng hoặc cháy nổ

Khu vực bếp là nơi nguy hiểm nhất trong dịp Tết khi người lớn bận rộn chuẩn bị món ăn. Ngoài ra, việc dùng pháo hoa, đèn trang trí hoặc bóng bay chứa khí dễ cháy cũng có thể dẫn đến tai nạn cho trẻ.

Trẻ dễ bị bỏng trong khi người lớn chuẩn bị các món ăn ngày Tết.

Tai nạn tại các khu vực công cộng

Các khu vui chơi, hội chợ hay lễ hội cuối năm thường tập trung đông người. Trẻ em dễ bị lạc, va chạm hoặc gặp nguy hiểm nếu không có người lớn theo sát.

Cách phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ dịp Tết Mặc dù Tết là thời gian vô cùng bận rộn với những việc ‘không tên’, cha mẹ vẫn cần dành thời gian ‘để mắt’ đến con để hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn, thương tích đáng tiếc. - Các ổ cắm điện phải dùng dụng cụ che chắn kỹ lưỡng. - Sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm. - Để các loại thuốc, hóa chất xa tầm tay của trẻ, đặc biệt không nên đựng hóa chất, xăng, dầu, thuốc trong vỏ chai đựng nước uống. - Các loại thuốc uống cần được cất giữ cẩn thận, tại nơi cố định, tránh xa tầm với của trẻ. - Dạy con ăn chậm, nhai kỹ và cố gắng ở bên khi trẻ ăn uống. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ khi trẻ ăn các loại hạt… - Không để trẻ chơi tự do ở các khu vực gần ao, hồ, sông, suối, dưới lòng đường… và các bề mặt trơn trượt. Tất cả các tai nạn thương tích ở trẻ, cần được sơ cứu đúng cách và đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.