Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dẫn đến đột tử ở người trẻ

Những cơn hồi hộp, tim đập nhanh thường bị nhiều người trẻ xem là biểu hiện của căng thẳng hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của tình trạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm, làm tăng nguy cơ suy tim, đột tử.

Ngày 8/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho nam bệnh nhân N.T.Đ. (24 tuổi, ngụ Trà Vinh). Theo bệnh sử, anh Đ. bắt đầu xuất hiện những cơn tim đập nhanh bất thường từ năm 15 tuổi sau một lần tập thể dục.

Khi đó, nhịp tim tăng nhanh đột ngột khiến anh Đ. mệt lả và phải nhập viện cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực của một bệnh viện địa phương. Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc rối loạn nhịp nhanh trên thất.

Tưởng rằng bệnh đã được kiểm soát nhưng suốt 9 năm sau đó, anh Đ. liên tục đối mặt với những cơn tim đập nhanh tái phát. Mỗi lần cơn xuất hiện, anh Đ. cảm thấy tim đập dồn dập, huyết áp tụt, choáng váng, mệt mỏi, phải nhập viện điều trị.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật đốt điện sinh lý tim điều trị rối loạn nhịp cho người bệnh

Điều khiến người bệnh lo lắng là các cơn rối loạn nhịp xuất hiện hoàn toàn bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, sinh hoạt cũng như tâm lý của anh. Gần đây nhất, trong lúc đang làm việc, anh tiếp tục xuất hiện cơn tim đập nhanh, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, ThS.BS Ngô Hàng Vinh, Trưởng khoa Nội Tim mạch 2 của bệnh viện xác định bệnh nhân mắc nhịp nhanh thất do vào lại bó nhánh trái sau. Đây là một dạng rối loạn nhịp tim hiếm gặp, có mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với các cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất thông thường.

Theo BS Ngô Hàng Vinh, bệnh lý này xuất phát từ hệ thống dẫn truyền điện của tim. Việc điều trị bằng thuốc thường gặp nhiều hạn chế do hiệu quả không cao, trong khi người bệnh vẫn phải đối mặt với nguy cơ tái phát các cơn nhịp nhanh kéo dài.

“Nếu tình trạng này tái diễn liên tục trong thời gian dài, tim sẽ phải hoạt động quá sức, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng tim, suy tim và các biến chứng tim mạch nghiêm trọng khác” - BS Vinh cho biết.

Để điều trị triệt để cho bệnh nhân, các bác sĩ chỉ định thực hiện kỹ thuật khảo sát và triệt đốt điện sinh lý tim. Trong quá trình khảo sát, ê-kíp ghi nhận cơn nhịp nhanh xuất hiện với đặc điểm hoàn toàn trùng khớp với các lần ghi nhận trước đó trên điện tâm đồ.

Sau điều trị, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Nhờ hệ thống điện sinh lý chuyên biệt, các bác sĩ đã triệt đốt điện sinh lý tim bằng năng lượng sóng cao tần, loại bỏ vùng mô tim bất thường gây ra các cơn rối loạn nhịp. Thủ thuật được thực hiện thành công với sự hỗ trợ của hệ thống khảo sát điện sinh lý hiện đại.

Kết quả kiểm tra sau can thiệp cho thấy bệnh nhân không còn xuất hiện cơn nhịp nhanh, nhịp tim trở lại ổn định. Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo cộng đồng không nên cho rằng bệnh tim mạch chỉ xảy ra ở người trung niên hoặc cao tuổi. Trên thực tế, nhiều dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm có thể xuất hiện ở thanh thiếu niên và người trẻ khỏe mạnh.

Theo BS Ngô Hàng Vinh, một số trường hợp chỉ có biểu hiện hồi hộp, đánh trống ngực hoặc tim đập nhanh thoáng qua nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, cũng có những dạng rối loạn nhịp có thể làm tụt huyết áp đột ngột, gây ngất, suy tim và làm tăng nguy cơ đột tử nếu kéo dài.

“Các cơn nhịp nhanh thất kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần mà không được điều trị triệt để có thể dẫn đến suy giảm chức năng tim, suy tim và tăng nguy cơ đột tử. Khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn suy tim, việc điều trị sẽ khó khăn hơn và tỷ lệ thành công cũng thấp hơn so với can thiệp sớm” - BS Vinh nhấn mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như hồi hộp, tim đập nhanh bất thường, đánh trống ngực, choáng váng hoặc ngất. Việc thăm khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa tim mạch sẽ giúp phát hiện những rối loạn nhịp nguy hiểm, từ đó điều trị kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nặng nề và giảm nguy cơ đột tử.



