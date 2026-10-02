Bác sĩ cảnh báo 5 dấu hiệu ung thư đại trực tràng thường bị bỏ sót

Việc nhầm lẫn ung thư đại trực tràng với IBS đặc biệt dễ xảy ra bởi một người hoàn toàn có thể mắc cả hai bệnh.

Kirsten Jackson, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ chuyên về hội chứng ruột kích thích (IBS), cho biết bà thường gặp một tình trạng đáng chú ý: nhiều người không thực sự quan tâm đúng mức đến các vấn đề về đường tiêu hóa, và điều này đôi khi dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

“Đã nhiều lần tôi gặp những người tự chẩn đoán mình mắc IBS và bỏ qua việc đi khám, xét nghiệm theo lịch hẹn với bác sĩ, dẫn đến nguy cơ bỏ sót chẩn đoán ung thư. Một điều khác tôi thường nghe là mọi người chịu đựng các triệu chứng trong nhiều tháng trước khi tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Nếu thực sự mắc ung thư, sự chậm trễ này có thể tạo ra khác biệt rất lớn giữa việc được điều trị kịp thời và khi bệnh đã ở giai đoạn không còn nhiều cơ hội điều trị”, Jackson nói.

Việc nhầm lẫn ung thư đại trực tràng với IBS đặc biệt dễ xảy ra bởi một người hoàn toàn có thể mắc cả hai bệnh. Jackson kể từng làm việc với một bệnh nhân cho rằng những triệu chứng mình gặp phải chỉ là “IBS vốn đã mắc từ nhiều năm”. Sau đó, người này được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ Andrew Dam, chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Pomona Valley Hospital, cũng chứng kiến những trường hợp tương tự. Theo ông, các triệu chứng tiêu hóa mới xuất hiện đôi khi bị người bệnh, thậm chí cả nhân viên y tế, quy cho căng thẳng. Việc cho rằng những triệu chứng nghiêm trọng chỉ xuất phát từ các vấn đề lành tính là một trong những tình huống đáng lo ngại mà ông thường gặp.

Bác sĩ Ketan Thanki, chuyên gia phẫu thuật đại trực tràng thuộc Viện Ung thư Todd của MemorialCare tại Long Beach Medical Center, cũng nhận thấy điều này, đặc biệt ở những người trẻ và vốn khỏe mạnh. “Gần như tất cả họ đều ước rằng mình đã đi khám sớm hơn”, ông nói.

Theo bài viết, khoảng 1/3 người trưởng thành không thể kể tên dù chỉ một triệu chứng của ung thư đại trực tràng, trong khi gần 1,5 triệu người tại Mỹ đang sống chung với căn bệnh này.

Dưới đây là 5 dấu hiệu dễ bị bỏ qua.

1. Sụt cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân thường được xem là điều tích cực, nhưng sụt cân không chủ ý không phải lúc nào cũng vô hại.

Jackson cho biết nhiều người cho rằng mình sụt cân vì căng thẳng hoặc ăn uống không đủ và chỉ chú ý khi cân nặng đã giảm đáng kể.

Sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của ung thư. Jackson giải thích rằng khi mắc ung thư, quá trình chuyển hóa của cơ thể có thể thay đổi đáng kể, góp phần dẫn đến tình trạng giảm cân mà không có nguyên nhân rõ ràng.

Bác sĩ Dam cũng cho biết dấu hiệu này thường bị nhầm với căng thẳng, chế độ ăn uống hoặc tuổi tác. Đây có thể là một trong những triệu chứng xuất hiện sớm.

“Bệnh nhân, và đôi khi cả bác sĩ, có thể không liên hệ tình trạng sụt cân nhẹ với bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt khi người bệnh vẫn ăn uống bình thường. Điều này đáng lưu ý vì ung thư có thể gây ra những thay đổi chuyển hóa toàn thân dẫn đến giảm cân, thậm chí trước khi xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa nghiêm trọng”, ông nói.

Bác sĩ Dam khuyến cáo nên đi khám nếu bạn giảm khoảng 2,3-4,5 kg mà không chủ ý, đặc biệt khi tình trạng này đi kèm mệt mỏi, thiếu máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện.

2. Phân có màu đen hoặc sẫm màu

Phân sẫm màu không phải lúc nào cũng đơn giản là do “ăn phải thứ gì đó”.

“Phân đen có thể là dấu hiệu của máu xuất phát từ phần cao hơn của đường tiêu hóa”, Jackson nói.

Phân thậm chí có thể không hoàn toàn chuyển sang màu đen. Theo bác sĩ Thanki, phân sẫm màu là một dấu hiệu thường gặp của ung thư đại trực tràng nhưng dễ bị bỏ qua hoặc quy cho nguyên nhân khác.

3. Chảy máu trực tràng

Triệu chứng này có thể dễ bị nhầm với bệnh trĩ, đặc biệt khi máu có màu đỏ tươi và người bệnh còn trẻ.

Bệnh trĩ rất phổ biến, nhưng theo bác sĩ Dam, chảy máu trực tràng cũng là một triệu chứng điển hình của ung thư đại trực tràng và cần được đánh giá y tế, đặc biệt nếu tình trạng kéo dài.

Ông khuyên người bệnh nên đi khám nếu chảy máu kéo dài hơn 1-2 tuần, máu lẫn trong phân thay vì chỉ xuất hiện trên giấy vệ sinh, hoặc chảy máu đi kèm mệt mỏi hay thiếu máu.

Bác sĩ Thanki nhấn mạnh rằng bất kể máu có màu đỏ tươi hay sẫm màu, chảy ít hay nhiều, người bệnh đều nên thông báo cho bác sĩ.

Một lần thăm khám có thể giúp xác định liệu nguyên nhân có thực sự là bệnh trĩ hay cần thực hiện thêm các xét nghiệm, chẳng hạn nội soi đại tràng. Ngay cả khi nguyên nhân không phải ung thư, việc xác định chính xác nguồn gốc chảy máu vẫn rất quan trọng.

4. Thay đổi thói quen đại tiện và các triệu chứng tiêu hóa

Táo bón và tiêu chảy là những triệu chứng rất phổ biến, nhưng chúng cũng có thể xuất hiện ở người mắc ung thư đại trực tràng, đặc biệt khi đây là những thay đổi mới xảy ra.

“IBS rất phổ biến và các triệu chứng như táo bón, tiêu chảy hoặc tình trạng lúc táo bón, lúc tiêu chảy có sự trùng lặp đáng kể với ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm”, bác sĩ Dam nói.

Theo ông, khối u trong ung thư đại trực tràng có thể làm thay đổi quá trình di chuyển của phân qua đại tràng, dẫn đến những thay đổi mới xuất hiện hoặc ngày càng rõ rệt trong thói quen đại tiện.

Bên cạnh táo bón và tiêu chảy, bác sĩ Thanki cho biết người bệnh cũng có thể gặp tình trạng đầy bụng hoặc đau bụng kéo dài mà không giải thích được.

Bác sĩ Dam khuyến cáo nên đi khám nếu nhận thấy thay đổi trong thói quen đại tiện sau tuổi 45, nếu triệu chứng kéo dài hơn 4-6 tuần, hoặc nếu phân trở nên nhỏ, hẹp hơn bình thường hay có cảm giác đi ngoài không hết.

5. Các triệu chứng xuất hiện đột ngột vào ban đêm

Các vấn đề tiêu hóa xuất hiện đột ngột, đặc biệt vào ban đêm, cũng là một dấu hiệu không nên bỏ qua.

Nói cách khác, khi đánh giá các triệu chứng đường ruột, không chỉ cần quan tâm đến triệu chứng gì mà còn cần chú ý đến thời điểm chúng xuất hiện.

Jackson giải thích rằng triệu chứng đường tiêu hóa xuất hiện về đêm có thể gợi ý một quá trình viêm đang diễn ra. Trong khi đó, IBS thường liên quan đến tương tác giữa não và đường ruột, nên các triệu chứng thường không đột ngột xuất hiện vào ban đêm.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng triệu chứng về đêm không đồng nghĩa với ung thư. Một số bệnh lý khác, chẳng hạn tiêu chảy do acid mật hoặc bệnh viêm ruột (IBD), cũng có thể gây ra tình trạng này. Vì vậy, người bệnh vẫn nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Không ai muốn nghĩ rằng mình hoặc người thân có thể mắc ung thư. Việc phủ nhận hoặc tự trấn an rằng “chắc không sao đâu” là điều dễ xảy ra, nhưng không nên để điều đó khiến việc thăm khám bị trì hoãn.

“Ngay cả khi bạn cảm thấy mình còn quá trẻ, các khuyến nghị hiện nay đã ủng hộ việc bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ tuổi 45 do tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ đang gia tăng”, bác sĩ Dam nói.

Ung thư đại trực tràng thường diễn tiến âm thầm trong giai đoạn đầu, và đó chính là một trong những lý do bệnh dễ bị bỏ sót. Điều đáng lưu ý không chỉ là thiếu nhận biết về triệu chứng mà còn là việc quy những dấu hiệu bất thường cho các nguyên nhân lành tính.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Huffpost)