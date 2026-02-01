Bác sĩ cảnh báo: 4 vị trí trên cơ thể đau đi đau lại, có thể là tín hiệu ung thư sớm

Có bao giờ bạn đang lướt điện thoại nửa đêm thì bất chợt thấy tức ngực, tim đập nhanh, trong đầu thoáng qua suy nghĩ “hay là nhồi máu cơ tim”? Thực tế, những cơn đau mà cơ thể phát ra giống như các thông báo cảnh báo trên điện thoại. Bỏ qua biểu tượng chấm than đỏ, đôi khi đồng nghĩa với việc đánh mất “thời điểm vàng” để xử lý. Không phải cơn đau nào cũng nguy hiểm, nhưng nếu đau âm ỉ, tái diễn ở một số vị trí đặc biệt, đó có thể là cách cơ thể phát tín hiệu báo động nghiêm trọng.

Đau đầu âm ỉ kéo dài, không giống đau thông thường

Khác với đau đầu do căng thẳng hay thiếu ngủ, cơn đau liên quan đến tổn thương não thường xuất hiện dai dẳng, đặc biệt rõ vào buổi sáng. Người bệnh có cảm giác đầu căng tức như bị siết chặt, ho hoặc cúi người thì đau tăng, kèm buồn nôn, nôn ói hoặc nhìn mờ. Đáng chú ý, thuốc giảm đau thông thường hầu như không giúp cải thiện.

Ngoài đau đầu, các dấu hiệu thần kinh đi kèm cũng cần được lưu tâm. Trí nhớ suy giảm nhanh, hay quên những việc vừa làm, tay chân vụng về bất thường, đi lại loạng choạng… đều có thể là “mật mã” cảnh báo tổn thương nghiêm trọng trong não, trong đó có u não.

Cảm giác nóng rát sau xương ức, đừng vội đổ cho dạ dày

Rất nhiều người nhầm đau vùng sau xương ức với viêm dạ dày hay trào ngược. Tuy nhiên, khi thực quản gặp vấn đề nghiêm trọng, cảm giác đau thường cố định, nóng rát, nuốt thức ăn thấy vướng, thậm chí nuốt miếng bánh mì cũng đau như “nuốt giấy nhám”. Đặc biệt, tình trạng nuốt khó tăng dần theo thời gian là dấu hiệu không thể xem nhẹ.

Nếu kèm theo sụt cân nhanh không rõ lý do, khạc đờm lẫn chất màu sẫm như bã cà phê, đau ngực tăng khi nằm ban đêm, người bệnh cần đi kiểm tra sớm. Đây không còn là rối loạn tiêu hóa thông thường.

Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, không phải lúc nào cũng do túi mật

Gan là cơ quan “im lặng”, nên khi xuất hiện triệu chứng thường đã không còn sớm. Người bệnh có thể thấy tức nặng vùng hạ sườn phải, cảm giác đầy chướng kéo dài. Da và củng mạc mắt dần ngả vàng, nước tiểu sẫm màu như trà đặc là những dấu hiệu cảnh báo quen thuộc.

Ngoài ra, một số biểu hiện tưởng chừng không liên quan cũng rất đáng chú ý: móng tay phồng lên như mặt trống, lòng bàn tay đỏ bất thường, nam giới xuất hiện hiện tượng to tuyến vú, nữ giới rối loạn kinh nguyệt. Đây có thể là “tín hiệu cầu cứu” từ gan, trong đó có nguy cơ ung thư gan.

Đau âm ỉ vùng chậu, đừng chỉ nghĩ đến bệnh phụ khoa

Ở nữ giới, chảy máu ngoài kỳ kinh, ra huyết sau quan hệ, đau lưng cùng cụt dai dẳng, sờ thấy khối bất thường vùng bụng dưới khi nằm ngửa đều là những dấu hiệu cần được tầm soát kỹ. Những triệu chứng này không thể giải quyết bằng việc “uống nhiều nước” hay nghỉ ngơi.

Nam giới cũng không ngoại lệ. Tiểu khó, tia nước tiểu yếu, tiểu đêm nhiều, đau vùng chậu cả khi ngồi lẫn khi nằm, cảm giác đau âm ỉ kéo dài như bị vật cùn cưa vào xương… nếu xuất hiện trên hai tuần, cần đi khám sớm để loại trừ các bệnh lý ác tính vùng chậu.

Cơ thể nhạy cảm hơn chúng ta nghĩ. Những cơn đau kéo dài giống như cảnh báo lỗi hệ thống, không thể chỉ “tắt đi bật lại” là xong. Ghi nhớ tần suất, vị trí, tính chất đau chính là cách lưu lại “nhật ký sức khỏe”, giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn. Đừng coi sức khỏe như khoản nợ có thể trì hoãn, bởi có những “hóa đơn” nếu để quá hạn sẽ phải trả giá rất đắt.

Nguồn và ảnh: Aboluowang