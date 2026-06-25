Bác sĩ cảnh báo: 3 DẤU HIỆU ung thư tuyến tụy, nhiều người Việt chỉ nghĩ là rối loạn tiêu hóa bình thường

Đây là loại ung thư đặc biệt nguy hiểm với tiên lượng xấu do giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, khó phát hiện.

Ung thư tuyến tụy là một trong những loại ung thư đặc biệt nguy hiểm và có tỷ lệ phát hiện muộn khá cao do các triệu chứng ở giai đoạn đầu thường không rõ ràng, khó phát hiện.

Nhiều dấu hiệu ban đầu dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường, khiến người bệnh chủ quan và bỏ lỡ cơ hội thăm khám sớm

Theo các chuyên gia, tuyến tụy là cơ quan nằm sâu trong ổ bụng, đảm nhiệm hai chức năng quan trọng là sản xuất enzyme tiêu hóa và điều hòa đường huyết thông qua các hormone như insulin. Khi cơ quan này gặp vấn đề, cơ thể có thể xuất hiện một số thay đổi bất thường liên quan đến tiêu hóa, cân nặng và cảm giác đau vùng bụng.

Dưới đây là các biểu hiện nguy hiểm, có thể là dấu hiệu sớm của ung thư mà ai cũng nên biết.

1. Sụt cân không rõ nguyên nhân

Sụt cân ngoài ý muốn là một trong những dấu hiệu cần được theo dõi. Trong điều kiện bình thường, cân nặng thường chỉ thay đổi khi có sự điều chỉnh về chế độ ăn uống hoặc mức độ vận động. Nếu cân nặng giảm liên tục dù không thực hiện chế độ giảm cân, người bệnh nên lưu ý đến khả năng cơ thể đang gặp vấn đề trong quá trình hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng.

Tuyến tụy đóng vai trò tiết các enzyme giúp phân giải chất béo, protein và carbohydrate. Khi chức năng này suy giảm, cơ thể có thể hấp thu dinh dưỡng kém hơn, dẫn đến thiếu hụt năng lượng và giảm cân theo thời gian.

Bên cạnh sụt cân, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi hoặc giảm thể lực trong thời gian dài.

2. Chán ăn, đầy bụng và rối loạn tiêu hóa

Các triệu chứng như chán ăn, đầy hơi, buồn nôn hoặc khó tiêu thường được nhiều người cho là do chế độ ăn uống hoặc các bệnh lý dạ dày thông thường.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là những biểu hiện liên quan đến chức năng tuyến tụy.

Do tuyến tụy tham gia trực tiếp vào quá trình tiêu hóa thức ăn, đặc biệt là chất béo, nên khi hoạt động của cơ quan này bị ảnh hưởng, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác khó chịu sau ăn, ăn nhanh no hoặc không còn hứng thú với các món ăn nhiều dầu mỡ.

Một số trường hợp còn ghi nhận sự thay đổi về tính chất phân như phân nhạt màu, phân nổi hoặc có dấu hiệu chứa nhiều chất béo do thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn.

Chúng ta cần chú ý là các triệu chứng này thường diễn ra âm thầm và dễ bị bỏ qua nếu không kéo dài hoặc không ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.

3. Đau âm ỉ vùng bụng trên hoặc đau lan ra sau lưng

Một dấu hiệu khác cần được chú ý là cảm giác đau hoặc khó chịu vùng bụng trên.

Cơn đau thường có tính chất âm ỉ, kéo dài, đôi khi lan ra phía sau lưng. Một số người bệnh mô tả cảm giác đau như bị đầy tức hoặc chèn ép ở vùng thượng vị.

Do tuyến tụy nằm phía sau dạ dày và sâu trong ổ bụng nên vị trí đau không phải lúc nào cũng rõ ràng. Điều này khiến triệu chứng dễ bị nhầm với đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa hoặc các vấn đề cơ xương khớp.

Nếu cơn đau kéo dài nhiều tuần, tái diễn thường xuyên hoặc không cải thiện sau khi điều trị các bệnh lý tiêu hóa thông thường, người bệnh nên được thăm khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân.

Chế độ ăn tốt cho sức khỏe tuyến tụy

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một chế độ ăn cân bằng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động của tuyến tụy.

Một số nhóm dưỡng chất được khuyến khích bao gồm:

- Protein chất lượng cao từ cá, thịt gia cầm, trứng và các sản phẩm từ đậu nành.

- Vitamin chống oxy hóa như vitamin C và vitamin E có nhiều trong rau xanh và trái cây tươi.

- Chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và rau củ.

- Axit béo không bão hòa, đặc biệt là omega-3 có trong cá biển, hạt lanh và quả óc chó.

- Selen, một vi chất tham gia vào quá trình chống oxy hóa của cơ thể, có trong hải sản, nấm và các loại hạt.

Bên cạnh đó, việc duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá và tập luyện thể dục thường xuyên cũng được xem là những biện pháp hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tuyến tụy.

Các bác sĩ lưu ý rằng những dấu hiệu kể trên không đồng nghĩa chắc chắn với ung thư tuyến tụy, bởi chúng cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá và chẩn đoán chính xác.

Do ung thư tuyến tụy thường diễn tiến âm thầm trong giai đoạn đầu, việc theo dõi những thay đổi bất thường của cơ thể và khám sức khỏe định kỳ vẫn là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe liên quan.

Nguồn: Bohe, Sina