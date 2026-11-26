Những thói quen đơn giản tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ khi trời trở lạnh, nhiều người vẫn không biết.

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh (Chuyên gia tim mạch, Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông), thời tiết lạnh, đặc biệt khi nhiệt độ giảm đột ngột, có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động của hệ tuần hoàn. Khi tiếp xúc với môi trường lạnh, cơ thể sẽ tự động co các mạch máu ngoại vi nhằm hạn chế thất thoát nhiệt và duy trì thân nhiệt cho những cơ quan quan trọng. Tuy nhiên, phản ứng này đồng thời làm tăng sức cản của hệ thống mạch máu, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn và huyết áp có thể tăng cao. Nó không chỉ ảnh hưởng đến khả năng điều hòa thân nhiệt mà còn tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch, đặc biệt ở những người vốn có nguy cơ mắc bệnh lý mạch máu.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh đang tư vấn cho người bệnh. (Ảnh: BV)

Cảnh báo 2 thời điểm, loạt thói quen tưởng vô hại gia tăng nguy cơ xuất hiện đột quỵ và biến cố tim mạch

"Trong mùa lạnh, người dân cần đặc biệt chú ý đến thời điểm nửa đêm và sáng sớm, khi nhiệt độ ngoài trời thường xuống thấp hơn so với ban ngày. Đây cũng là những khoảng thời gian cần thận trọng đối với người cao tuổi và người có bệnh lý nền", ThS.BS Đoàn Dư Mạnh cảnh báo.

Theo chuyên gia, một trong những tình huống cần tránh là đột ngột bước từ môi trường trong nhà ấm áp ra ngoài trời lạnh khi cơ thể chưa kịp thích nghi. Sự thay đổi nhiệt độ nhanh có thể kích thích phản ứng co mạch, làm huyết áp tăng và tạo thêm áp lực lên hệ tuần hoàn.

Ngoài ra, người dân cần hạn chế tắm nước lạnh, tránh tắm quá khuya, đặc biệt khi nhiệt độ môi trường xuống thấp. Khi vừa thức dậy vào buổi sáng, không nên lập tức vận động mạnh hoặc thực hiện các hoạt động gắng sức. Thay vào đó, có thể vận động nhẹ nhàng khoảng 3–5 phút để cơ thể thích nghi trước khi bắt đầu sinh hoạt.

"Một thói quen khác cần tránh là uống rượu bia trước khi ra ngoài trời lạnh. Rượu có thể tạo cảm giác nóng lên tạm thời nhưng không giúp cơ thể chống rét, đồng thời tiềm ẩn những ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe", ThS.BS Đoàn Dư Mạnh cho hay.

Những điều chỉnh trong sinh hoạt, đặc biệt là tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và hạn chế tiếp xúc với môi trường lạnh vào thời điểm nhiệt độ xuống thấp, sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch trong mùa đông.

Một thói quen cần tránh là uống rượu bia trước khi ra ngoài trời lạnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ ngay những phút đầu tiên và cách xử lý đúng

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh nhận định, đột quỵ thường khởi phát đột ngột với những biểu hiện liên quan đến chức năng vận động, ngôn ngữ và thần kinh. Người dân cần đặc biệt chú ý ba dấu hiệu phổ biến.

Thứ nhất là khuôn mặt đột ngột mất cân đối, méo miệng hoặc xệ một bên mặt, có thể nhận thấy rõ khi người bệnh cười hoặc nói chuyện.

Thứ hai là tình trạng yếu hoặc liệt một bên tay, chân. Người bệnh có thể không nâng được đồng thời hai tay lên cao, hoặc một bên tay đột ngột yếu đi, không thể giữ ở cùng một vị trí.

Thứ ba là rối loạn ngôn ngữ như nói lắp, nói ngọng, khó diễn đạt thành câu hoàn chỉnh hoặc không hiểu được lời người khác.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo quan trọng mà người dân cần ghi nhớ. Khi phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ đột quỵ, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, không nên chờ đợi các triệu chứng tự thuyên giảm.

"Đặc biệt, cần lưu ý rằng đột quỵ là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Việc phát hiện sớm và đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng nhanh sẽ càng có ý nghĩa đối với hiệu quả điều trị và khả năng hạn chế di chứng", ThS.BS Đoàn Dư Mạnh nhấn mạnh.