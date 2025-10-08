Bác sĩ bật khóc nhắc lại quá trình công tác tại Côn Đảo

Chiều 7-10, tại Lễ Sơ kết chương trình luân phiên bác sĩ (BS) chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, TS-BSCKII Huỳnh Giang Châu - Khoa Phụ ngoại ung bướu, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM), là một thành viên trong đoàn công tác đợt 1 - đã bật khóc nhiều lần khi chia sẻ về hành trình hơn một tháng chăm sóc sức khoẻ cho người dân nơi đảo xa. Tham dự lễ sơ kết có Phó Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Phước Lộc.

Giọt nước mắt của người bác sĩ nơi đầu sóng

Thay mặt các bác sĩ luân phiên đợt 1, BS Châu đã gửi lời tri ân đến lãnh đạo TP, Sở Y tế và Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo vì đã tin tưởng, tạo điều kiện cho đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

BS Huỳnh Giang Châu, Khoa Phụ ngoại ung bướu, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM), xúc động phát biểu tại buổi lễ.

"Chúng tôi đến đây bằng tinh thần xung phong, nhiệt huyết của người chiến sĩ áo trắng, với sứ mệnh 'không để ai bị bỏ lại phía sau" - BS Châu nghẹn ngào.

TS-BSCK2 Huỳnh Giang Châu (hình phải), Khoa Phụ ngoại ung bướu, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM), nhận hoa chúc mừng từ PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM (trái) tại buổi lễ



BS Châu cho biết trong thời gian công tác, đoàn đã khám chữa bệnh cho hơn 2.600 lượt bệnh nhân, thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp, từ cấp cứu đa chấn thương, nội soi ổ bụng đến đỡ sinh an toàn cho sản phụ nguy cơ cao. Bên cạnh đó, các BS còn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân viên y tế tại chỗ, giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho trung tâm.

Các BS luân phiên đợt 1 công tác tại Côn Đảo trong 1 ca phẫu thuật nội soi áp-xe ống dẫn trứng 2 bên



"Chúng tôi không chỉ mang kiến thức chuyên môn mà còn mang cả trái tim và trách nhiệm đến phục vụ đồng bào nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi nụ cười của bệnh nhân là phần thưởng vô giá" - BS Châu nói trong nước mắt.

BS Châu cũng bày tỏ niềm tin chương trình luân phiên BS sẽ trở thành chiến lược y tế bền vững, là biểu tượng đẹp cho sự gắn kết giữa đất liền và hải đảo, để người dân Côn Đảo luôn được chăm sóc y tế kịp thời, nhân văn.

Cũng tại buổi lễ, BSCK2 Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, cho biết việc cử BS ra đảo có ý nghĩa thiết thực, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự kéo dài nhiều năm do khó tuyển dụng đúng chuyên môn.

Đồng thời, góp phần giải quyết một lượng lớn các chương trình, chỉ tiêu chuyên môn. Chương trình này cũng tạo cơ hội học hỏi, trao đổi chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật tại chỗ, giúp nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng của đội ngũ BS tại Côn Đảo.

Sau hơn một tháng thực hiện, nhóm luân phiên đầu tiên đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt là củng cố lòng tin của người dân, giúp họ yên tâm điều trị tại đảo mà không cần chuyển về đất liền như trước. Góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ. Đây là minh chứng sống động cho quyết tâm của TP HCM trong việc thực hiện chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau", kể cả ở nơi xa nhất.

"Các BS từ nhiều bệnh viện tuyến cuối công tác tại đây không chỉ trực tiếp khám chữa bệnh mà còn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ" - BS Thọ nói.

Sở Y tế TP HCM cho biết sau một tháng triển khai, số lượt khám bệnh tăng 67%, điều trị nội trú tăng 75%, công suất sử dụng giường bệnh tăng 72%. Các ca bệnh nặng, phức tạp được xử trí kịp thời ngay tại chỗ. Những thành công liên tiếp như phẫu thuật nội soi, cấp cứu đa chấn thương, đỡ sinh an toàn...

Thời gian tới, ngành y tế TP HCM tiếp tục duy trì luân phiên BS tại Côn Đảo đều đặn, mở rộng thêm chuyên khoa như tim mạch, hồi sức cấp cứu, chấn thương chỉnh hình. Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nâng cấp trang thiết bị, từng bước xây dựng Trung tâm Y tế Côn Đảo đủ năng lực xử trí hầu hết các tình huống cấp cứu. Các ứng dụng số trong khám chữa bệnh như hội chẩn từ xa, bệnh án điện tử, khám từ xa cũng sẽ được mở rộng.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết chương trình luân phiên BS chuyên khoa đến Côn Đảo bước đầu đạt kết quả tích cực, với sự phối hợp hiệu quả giữa các nhóm BS, trong đó nhiều người là thạc sĩ, tiến sĩ trẻ được đào tạo bài bản. Một điểm nổi bật là BS công tác tại đảo luôn được hỗ trợ chuyên môn từ lãnh đạo và chuyên gia bệnh viện tuyến trên, giúp xử lý kịp thời các ca phức tạp. PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM phát biểu tại buổi lễ Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế hội chẩn định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn, nhất là khi không đủ BS ở tất cả chuyên khoa trong từng đợt luân phiên. "Ngành y tế TP HCM sẽ tiếp tục phát huy chương trình này; đồng thời mở rộng nâng cao năng lực y tế tại Côn Đảo, Bà Rịa và Bình Dương thông qua hợp tác với các bệnh viện tỉnh và dự kiến mở cơ sở 2 của bệnh viện TP tại các địa phương này" - BS Thượng chia sẻ.



