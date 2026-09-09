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Ba nhà hàng Việt Nam góp mặt trong danh sách Fine Dining toàn cầu 2027

Huyền Minh
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Ba đại diện ẩm thực tại Việt Nam vừa được xếp hạng Bạch Kim trong danh sách Fine Dining toàn cầu năm 2027.

Danh sách Fine Dining toàn cầu năm 2027 vừa được công bố tại Singapore, vinh danh 744 nhà hàng thuộc 105 thành phố tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách năm nay phân loại các nhà hàng theo ba hạng mục: Kim Cương Đen (60 nhà hàng), Kim Cương (160 nhà hàng) và Bạch Kim (524 nhà hàng).

Trong danh sách này, Việt Nam có ba đại diện được xướng tên ở hạng mục Bạch Kim bao gồm Gia (Hà Nội), KOKI (Hà Nội) và Ănăn Saigon (TP Hồ Chí Minh).

Xét theo quy mô quốc gia, Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng với 283 nhà hàng, tiếp theo là Nhật Bản (109 nhà hàng) và Mỹ (44 nhà hàng). Tại châu Âu, Pháp dẫn đầu khu vực với 43 cơ sở được vinh danh. Ở khu vực Đông Nam Á, các đại diện từ Singapore, Thái Lan và Việt Nam tiếp tục xuất hiện trong bảng xếp hạng, cho thấy sự gia tăng hiện diện của ẩm thực khu vực trên bản đồ quốc tế.

Sự xuất hiện của các nhà hàng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh du lịch gắn liền với trải nghiệm ẩm thực ngày càng phát triển. Theo dữ liệu từ Trip.Gourmet, Việt Nam hiện xếp vị trí thứ 4 trong số các điểm đến ẩm thực được tìm kiếm nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đặc biệt, cụm từ “Hanoi food - Ẩm thực Hà Nội" nằm trong nhóm từ khóa tìm kiếm theo điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Bên cạnh đó, các từ khóa tìm kiếm về ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Sài Gòn cũng ghi nhận lượng quan tâm đáng kể từ du khách quốc tế.

Thống kê trong 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy lượng tìm kiếm liên quan đến ẩm thực toàn cầu tăng 45% so với cùng kỳ, trong đó xu hướng tìm kiếm đặc sản địa phương tăng hơn 700% và hải sản tăng 218%. Dữ liệu này phản ánh thực tế ẩm thực đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

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Tags

fine dining

Anan Saigon

ẩm thực hà nội

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