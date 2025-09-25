Bà ngoại U70 "mê mẩn" bikini: Tự tin khoe dáng, thách thức tuổi tác, đến cháu gái 19 tuổi cũng phải nói 1 câu

Câu chuyện về người phụ nữ 64 tuổi, huấn luyện viên thể hình Leslie Maxwell (Úc), đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Bà tự tin với vẻ đẹp khỏe khoắn, thách thức mọi định kiến về tuổi tác. Bà Maxwell, sống tại Melbourne, khẳng định "bikini không phân biệt tuổi tác". Điều quan trọng nhất chính là sự tự tin và sức khỏe.

Với gần 150.000 người theo dõi trên Instagram, Leslie Maxwell là một người có sức ảnh hưởng lớn. Bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân trong trang phục thể thao hoặc croptop, khoe vóc dáng săn chắc. Bà chia sẻ rằng, ngay từ khi còn trẻ, bà đã tự tay đan những bộ bikini cho mình.

Thông điệp bà Leslie Maxwell muốn gửi gắm chính là "không cần phải già yếu theo tuổi tác, chúng ta luôn có thể sống ở trạng thái tốt nhất".

Huấn luyện viên thể hình 64 tuổi này phản đối việc áp đặt trang phục theo độ tuổi. Bà cho rằng việc ép buộc mọi người ăn mặc theo một khuôn mẫu nhất định chính là phân biệt đối xử.

Bà Maxwell tin rằng mọi người nên từ bỏ quan điểm "ở độ tuổi này thì phải trông như thế này". Cháu gái của bà, cô Tia (19 tuổi), cũng hoàn toàn ủng hộ quan điểm này. Tia nhận xét bà mình "tuy 64 tuổi nhưng phong cách ăn mặc và hành động giống như người 30 tuổi", đôi khi còn khiến cô cảm thấy như đang ở cùng một người bạn đồng trang lứa. Cô cho rằng việc ăn mặc phù hợp với tuổi tác chỉ là một định kiến.

Sự tự tin của bà Maxwell đã tạo nên làn sóng tích cực trên mạng xã hội. Rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ: "64 tuổi ư, không thể tin được!", "Đừng bao giờ mặc váy liền thân nhé!", "Quá đỗi xinh đẹp!".

Bà Maxwell khẳng định sẽ tiếp tục thể hiện bản thân một cách tự tin. Bà không muốn che giấu cơ thể vì tuổi tác mà ngược lại, bà muốn phô diễn nó. Bà tuyên bố sẽ tiếp tục diện bikini trong tương lai.

Làm thế nào để đảo ngược quá trình lão hóa chỉ trong 2 tuần?

Gabriela Peacock, chuyên gia có trụ sở tại London, người đã hỗ trợ những nhân vật như Hoàng tử Harry và Công chúa Eugenie chuẩn bị cho đám cưới của họ, chia sẻ với Fabulous: "Khoa học đã chứng minh rằng tất cả chúng ta đều có khả năng thực hiện những thay đổi đơn giản nhưng mang tính cách mạng để cải thiện bản thân trong tương lai – bất kể yếu tố di truyền nào chúng ta nhận được.

Thực tế là, đôi khi tất cả chúng ta đều nuông chiều bản thân với những thói quen ăn uống không lành mạnh như thực phẩm chế biến sẵn, hút thuốc lá, uống quá nhiều rượu, hít phải chất ô nhiễm trong thành phố, hay thậm chí uống nước từ chai nhựa. Tất cả những điều này đều không tốt cho chúng ta. Chúng chỉ thúc đẩy quá trình lão hóa. Nhưng tất cả chúng ta đều có tiềm năng để thay đổi điều đó".

Có thể khó khăn, nhưng hãy cố gắng tránh xa các loại carbohydrate chứa đường, vì chúng nuôi dưỡng tình trạng viêm mãn tính, một trong những kẻ thù tồi tệ nhất của việc đảo ngược lão hóa. Nếu bạn tiêu thụ chúng thường xuyên, không chỉ sẽ tăng cân, mà năng lượng và mức độ hormone của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ đó tác động đến ngoại hình và cảm giác của bạn.

Dù bạn ở độ tuổi hay tình trạng sức khỏe nào, chưa bao giờ là quá muộn để làm chậm quá trình lão hóa và đón nhận năng lượng cùng sức sống của một phiên bản trẻ trung hơn. Các chất chống oxy hóa, như vitamin A, C và E, rất cần thiết để trung hòa các gốc tự do – thủ phạm gây lão hóa sớm. Việc bổ sung nhiều loại trái cây và rau củ đầy màu sắc vào chế độ ăn là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Axit béo Omega-3, có nhiều trong các loại cá béo như cá hồi và hạt lanh, rất quan trọng để duy trì độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Omega-3 nuôi dưỡng làn da, khóa ẩm và làm giảm nếp nhăn và đường nhăn. Collagen, một loại protein cấu trúc giảm dần theo tuổi tác, có thể được bổ sung thông qua các thực phẩm giàu collagen như nước hầm xương và các nguồn protein nạc.