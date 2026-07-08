Ba Lan nêu điều kiện để Ukraine có thể nhận thêm lô chiến đấu cơ MiG-29

Bộ Quốc phòng Ba Lan mới đây đã vạch ra các điều kiện để Ukraine có thể nhận thêm một lô máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan.

“Sự hỗ trợ tiếp theo của Ba Lan dành cho Ukraine sẽ không phải là miễn phí. Ba Lan vẫn có thể chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, nhưng đó không phải là việc chuyển giao máy bay đơn phương mà là một cuộc trao đổi.

Quân đội Ba Lan kỳ vọng sẽ nhận được những phát triển tiên tiến nhất trong công nghệ máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 7/7 nhấn mạnh.

Sự quan tâm của Ba Lan đối với công nghệ UAV của Ukraine xuất phát từ việc Ukraine sử dụng tích cực nhiều loại UAV khác nhau trong các hoạt động tác chiến hiện nay, bao gồm cả UAV tấn công tầm xa.

Trước đó, Ba Lan đã chuyển giao một phần phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 của mình cho Ukraine, nhưng số máy bay còn lại dự kiến ​​sẽ được sử dụng cho đến khi toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-35 mua từ Mỹ được đưa vào sử dụng.

Các chuyên gia quân sự nhận định, việc chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 để đổi lấy công nghệ UAV sẽ cho phép ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan nhanh chóng thiết lập dây chuyền sản xuất UAV trinh sát và tấn công của riêng mình.