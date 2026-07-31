Australia thử nghiệm thành công hệ thống phòng không mới

Một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật vừa đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực phòng không của Australia.

Hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất của Australia.

Australia đã đưa nguyên mẫu Hệ thống Phòng không Mặt đất Tầm trung (MRGBAD) đang trong giai đoạn phát triển vào thử nghiệm bắn đạn thật, qua đó xác nhận khả năng phối hợp hoạt động của các thành phần cốt lõi trong một tình huống tác chiến.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành trong khuôn khổ cuộc diễn tập Taipan Strike 26 tại bãi thử Woomera, do Lockheed Martin chủ trì phối hợp với Hải quân Mỹ.

Quá trình thử nghiệm bắt đầu khi radar của CEA Technologies phát hiện và theo dõi một mục tiêu mô phỏng, sau đó truyền dữ liệu mục tiêu tới phiên bản dã chiến của Hệ thống Vũ khí Aegis được ảo hóa.

Đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và điều khiển, hệ thống Aegis xử lý dữ liệu rồi điều khiển bệ phóng cơ động trên mặt đất thực hiện nhiệm vụ đánh chặn.

Quân nhân kiểm tra nguyên mẫu bệ phóng phòng thủ tên lửa tầm trung trên mặt đất đang được phát triển của Australia. Ảnh: Lockheed Martin

Ông Joe DePietro, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Tích hợp Nhiệm vụ và Chỉ huy - Điều khiển của Lockheed Martin, cho biết: "Cuộc trình diễn này cho thấy các hệ thống hiện có có thể được tích hợp trên nhiều lĩnh vực và phối hợp giữa các đối tác trong liên minh để hoàn thành nhiệm vụ."

Ông nói thêm: "Cuộc trình diễn nguyên mẫu này đặt nền tảng cho quá trình hiện đại hóa năng lực phòng không, đồng thời nâng cao hiệu quả của các hệ thống phòng thủ phối hợp trước các mối đe dọa từ trên không và tên lửa."

MRGBAD tương thích với các loại vũ khí hiện đang được triển khai trên các tàu khu trục lớp Hobart của Hải quân Hoàng gia Australia, cũng như các loại vũ khí dự kiến trang bị cho các khinh hạm lớp Hunter trong tương lai.

Góc nhìn từ trên cao ghi lại khoảnh khắc phóng thử của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung trên mặt đất đang được Úc phát triển. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia.

Hệ thống được thiết kế nhằm cung cấp khả năng phòng thủ mặt đất tầm trung trước các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa, đồng thời hỗ trợ triển khai linh hoạt trong nhiều kịch bản tác chiến khác nhau.

MRGBAD có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các thành phần khác trong mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của Lực lượng Phòng vệ Australia.

Đây là một phần trong Chương trình Phòng không và Phòng thủ Tên lửa Tích hợp quy mô lớn của Lực lượng Phòng vệ Australia.