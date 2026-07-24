aT Center HCMC mở đường đưa thực phẩm Hàn Quốc “Next K-Food” vào thị trường Việt Nam

Next K-Food là chương trình nhằm phát triển các loại thực phẩm Hàn Quốc có tính triển vọng, phù hợp với những xu hướng tiêu dùng thực phẩm mới, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng xuất khẩu của thực phẩm Hàn Quốc thông qua phản hồi từ các nhà mua hàng và người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT Center HCMC) đã tổ chức "Chương trình xúc tiến và tìm kiếm nhà mua hàng cho Next K-Food 2026" vào ngày 16/7 tại Hotel Nikko Saigon, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình lần này có sự tham gia của 8 doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc, giới thiệu các sản phẩm đạt chứng nhận Halal và K-Street Food. Nhiều sản phẩm đa dạng như sữa đậu nành, nước lê, nước nho, các món tráng miệng Hàn Quốc theo xu hướng và bánh gạo cay đã được trưng bày, qua đó quảng bá sức hấp dẫn của K-Food với những giá trị về sức khỏe, sự tiện lợi và nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Hàn Quốc.

Các nhà mua hàng Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm và các công ty phân phối, đã trực tiếp tìm hiểu sản phẩm và tiến hành các buổi trao đổi với doanh nghiệp Hàn Quốc, tập trung vào khả năng nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi cơ hội hợp tác (Nguồn: Coex VietNam)

Kết quả, hơn 60 phiên kết nối kinh doanh đã được thực hiện. Quy mô nhập khẩu dự kiến hằng năm do các nhà mua hàng đề xuất đạt khoảng 8,5 triệu USD, trong đó giá trị có khả năng tiếp tục được đàm phán để tiến tới ký kết hợp đồng ước đạt khoảng 2,3 triệu USD.

Bên cạnh hoạt động kết nối kinh doanh, chương trình còn tổ chức dùng thử sản phẩm và khảo sát phản ứng thị trường. Qua 77 phiếu khảo sát từ các nhà mua hàng, các sản phẩm tham gia đã nhận được nhiều đánh giá tích cực về hương vị, chất lượng và tiềm năng thương mại, qua đó cho thấy triển vọng phát triển tại thị trường Việt Nam.

Thực phẩm đạt chứng nhận Halal và K-Street Food được xem là những nhóm sản phẩm giàu tiềm năng trong việc mở rộng tệp khách hàng và hệ thống phân phối tại Việt Nam cũng như thị trường ASEAN. Chương trình lần này đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc kiểm chứng phản ứng của thị trường trước khi đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đồng thời tìm kiếm những khả năng hợp tác thiết thực.

Đại diện các doanh nghiệp trực tiếp tham khảo, trải nghiệm sản phẩm nông sản (Nguồn: Coex VietNam)

Sau chương trình, aT Center HCMC sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ sau sự kiện dựa trên biên bản tư vấn và kết quả khảo sát thị trường, bao gồm cung cấp mẫu sản phẩm cho nhà mua hàng, gửi tài liệu giới thiệu sản phẩm, cung cấp báo giá và kết nối tư vấn với các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.

Ông Choi Jung Ki, Giám đốc aT Center HCMC, cho biết: "Tại Việt Nam, sự quan tâm không chỉ gia tăng đối với các sản phẩm tốt cho sức khỏe và tiện lợi, mà còn đối với những sản phẩm mang đến trải nghiệm mới về hương vị và văn hóa Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình thâm nhập thị trường để các sản phẩm triển vọng được phát hiện lần này có thể sớm được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam."