Apple phát hành iOS 27 Public Beta đầu tiên: Siri nâng cấp AI mạnh nhưng không phải ai cũng dùng được

Từ nay ai cũng tải được bản thử nghiệm iOS 27, dù một số tính năng nổi bật nhất vẫn chưa mở cho toàn bộ người dùng.

Apple vừa phát hành bản Public Beta đầu tiên của iOS 27, cho phép bất kỳ ai có iPhone tương thích tải về dùng thử mà không cần tài khoản lập trình viên. Bản cập nhật này có dung lượng khoảng 19,51 GB khi cập nhật từ iOS 26 trên iPhone 17.

Màn hình Cập nhật phần mềm trên iPhone hiển thị bản iOS 27 Public Beta, dung lượng khoảng 19,51 GB - Ảnh: Thế Duyệt

Trước đó, iOS 27 đã trải qua 3 bản Developer Beta, lần lượt phát hành ngày 8/6, 22/6 và 6/7. Bản Public Beta 1 dùng chung nền tảng với Developer Beta 3, nghĩa là về tính năng, hai bản này giống hệt nhau. Khác biệt chỉ nằm ở đối tượng sử dụng và mức độ ổn định.

Developer Beta hướng tới lập trình viên, cần bật tùy chọn dành cho nhà phát triển trong Cài đặt và không bắt buộc phải trả phí để cài lên máy cá nhân. Việc trả phí 99 USD mỗi năm cho Apple Developer Program chỉ cần thiết nếu muốn dùng đầy đủ công cụ như đăng ứng dụng lên App Store. Public Beta thì mở cho tất cả người dùng có Apple ID, đăng ký miễn phí tại beta.apple.com rồi vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó Cập nhật phần mềm, mục Cập nhật Beta. Vì ra sau và đã trải qua vài vòng vá lỗi từ phản hồi của lập trình viên, bản Public Beta thường ổn định hơn bản Developer Beta đầu tiên.

Tính năng đáng chú ý nhất trên iOS 27 là Siri AI, phiên bản trợ lý ảo được xây dựng lại gần như hoàn toàn, vận hành bằng cả mô hình Foundation Models của Apple lẫn Gemini của Google. Siri AI có thể duy trì hội thoại nhiều lượt, truy cập dữ liệu cá nhân trong Mail, Tin nhắn, Ghi chú, Nhắc nhở và Lịch để tìm thông tin, đồng thời có thể quan sát nội dung đang hiển thị trên màn hình để trả lời câu hỏi liên quan. Trợ lý này cũng thực hiện được các thao tác thay người dùng như soạn email hay thêm sự kiện vào lịch.

Siri AI trên iOS 27 được nâng cấp mạnh bằng mô hình Foundation Models của Apple kết hợp với Gemini của Google - Ảnh: The Tech Buzz

Tuy nhiên, Siri AI hiện chỉ hoạt động bằng tiếng Anh và giới hạn ở một số khu vực gồm Mỹ, Anh, Canada, Ireland, Ấn Độ, New Zealand, Nam Phi và Australia, chưa có mặt tại Liên minh châu Âu trên iPhone, iPad và không khả dụng tại Trung Quốc. Người dùng cũng phải đăng ký vào danh sách chờ trong mục Apple Intelligence ở Cài đặt trước khi được cấp quyền sử dụng. Trong khi đó, các tính năng Apple Intelligence khác như viết lại văn bản hay chỉnh sửa ảnh vẫn hỗ trợ tiếng Việt như từ bản iOS 26.1.

Giao diện Liquid Glass giới thiệu từ năm ngoái được giữ nguyên nhưng tinh chỉnh lại độ tương phản và độ trong suốt. iOS 27 bổ sung thanh trượt tùy chỉnh mức độ trong suốt trong mục Appearance của Cài đặt, áp dụng cho cả ứng dụng của Apple lẫn bên thứ ba. Về hiệu năng, Apple công bố ứng dụng khởi chạy nhanh hơn tới 30%, chuyển file qua AirDrop nhanh hơn tới 80%, ảnh mới chụp xuất hiện trong thư viện Photos nhanh hơn tới 70%. Những cải thiện này áp dụng ngược tới cả iPhone 11, không chỉ riêng máy đời mới.

Screen Time cũng được thiết kế lại toàn bộ, thêm tính năng Ask to Browse cho phép cha mẹ duyệt từng website con truy cập, cùng hạn mức thời gian sử dụng theo từng nhóm ứng dụng. Tính năng Communication Safety, vốn cảnh báo trẻ trước nội dung khỏa thân trong ảnh và video, nay mở rộng thêm khả năng phát hiện nội dung bạo lực, máu me, mặc định bật cho tài khoản dưới 18 tuổi.

Giao diện Screen Time mới với thanh trượt hạn mức thời gian sử dụng ứng dụng - Ảnh: 9to5Mac

Về khả năng tương thích, iOS 27 chạy được trên toàn bộ 31 mẫu iPhone từng lên iOS 26, từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ 2 trở lên. Tuy nhiên, chỉ máy từ iPhone 15 Pro và iPhone 16 trở lên mới có Apple Intelligence và đủ điều kiện dùng Siri AI. Một số tính năng như giọng đọc Siri tùy biểu cảm và khả năng nhận diện giọng nói nâng cao chỉ dành riêng cho iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air. Các máy từ iPhone 11 đến iPhone 14, iPhone 15 bản thường và iPhone SE vẫn cài được iOS 27, hưởng phần cải thiện hiệu năng và Screen Time mới, nhưng không có Siri AI.

Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg nhận định iOS 27 tập trung vào độ ổn định hơn là bổ sung ồ ạt tính năng mới, tương tự cách Apple từng làm với macOS Snow Leopard. Apple dự kiến phát hành thêm vài bản beta trong mùa hè trước khi ra mắt bản chính thức vào khoảng ngày 14/9, cùng thời điểm ra mắt dòng iPhone 18.