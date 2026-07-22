AOSD 2026 – Cơ hội để doanh nghiệp ASEAN tăng cường hiện diện trong chuỗi cung ứng toàn khu vực

Đông Nam Á đang được đánh giá là một trong những khu vực có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh nhất thế giới.

Theo dự báo của iMarc, doanh thu thị trường thương mại điện tử ASEAN sẽ tăng từ 269,63 tỷ USD vào năm 2025 lên gần 1.500 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi số, tỷ lệ phổ cập Internet và điện thoại thông minh ngày càng cao, cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng theo hướng ưu tiên các nền tảng trực tuyến.

Trong xu thế đó, thương mại điện tử xuyên biên giới được xem là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số của ASEAN. Việc xây dựng một thị trường thương mại điện tử chung không chỉ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa mà còn giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), mở rộng hoạt động kinh doanh sang các thị trường trong khu vực với chi phí thấp hơn và khả năng tiếp cận khách hàng rộng hơn.

Để thúc đẩy mục tiêu này, ASEAN đã triển khai Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN (ASEAN Online Sale Day - AOSD) từ năm 2020. Sau nhiều năm triển khai, AOSD đã trở thành hoạt động thường niên của khu vực, tạo nên một chiến dịch mua sắm trực tuyến chung với sự tham gia của các cơ quan quản lý, sàn thương mại điện tử và cộng đồng doanh nghiệp tại cả 10 quốc gia thành viên.

Điểm nổi bật của AOSD là không chỉ hướng tới kích cầu tiêu dùng mà còn tạo ra một nền tảng hợp tác khu vực, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác và mở rộng sự hiện diện trên thị trường ASEAN. Chương trình cũng góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng, giới thiệu bản sắc văn hóa của từng quốc gia, qua đó tăng cường liên kết kinh tế và thương mại trong nội khối.

ASEAN Online Sale Day 2026 dự kiến được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, dưới sự điều phối của Philippines – Chủ tịch ASEAN 2026. Doanh nghiệp tham gia có thể đăng ký hai hạng mục, gồm triển khai chương trình khuyến mại cho thị trường nội địa hoặc tham gia bán hàng xuyên biên giới giữa các quốc gia ASEAN. Chương trình đã mở đăng ký, doanh nghiệp Việt Nam có thể quét mã QR hoặc liên hệ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để tham gia chương trình.

Ngoài cơ hội tiếp cận thị trường khu vực, doanh nghiệp còn được sử dụng bộ nhận diện chính thức của AOSD và tham gia các hoạt động truyền thông do ASEAN triển khai trên các kênh chính thức. Đây là dịp để doanh nghiệp nâng cao nhận diện thương hiệu, tiếp cận khách hàng mới và từng bước khẳng định vị thế trong thị trường thương mại điện tử ASEAN đang tăng trưởng mạnh. Với quy mô thị trường ngày càng mở rộng và nhu cầu mua sắm trực tuyến tiếp tục gia tăng, AOSD được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những sáng kiến quan trọng thúc đẩy kết nối thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường số ASEAN.