Ảnh vệ tinh tiết lộ Saudi Arabia thiệt hại nặng sau vụ tấn công UAV

Abqaiq - cơ sở chế biến dầu thô lớn nhất của Saudi Arabia, đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hôm 27/7.

Abqaiq - Cơ sở chế biến dầu thô lớn nhất của Saudi Arabia bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công bằng UAV hôm 27/7.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng dường như cho thấy, một cột khói lớn bốc lên từ khu phức hợp Abqaiq, cùng với các vết cháy và thiệt hại rõ ràng xung quanh một số khu vực của cơ sở này.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về những gì mà người phát ngôn quân sự của nhóm này - tướng Yahya Saree mô tả trên X là các cuộc tấn công vào “mục tiêu nhạy cảm, chuyên cung cấp và vận chuyển dầu thô từ miền Đông Saudi Arabia đến cảng Yanbu”.

Mặc dù ông Saree không nêu tên cụ thể nhà máy, nhưng mô tả này phù hợp với Abqaiq - một trung tâm quan trọng kết nối các mỏ dầu phía Đông vương quốc này với cảng xuất khẩu Biển Đỏ tại Yanbu.

Saudi Arabia thừa nhận cơ sở hạ tầng dầu mỏ của họ ở khu vực phía Đông đã bị nhắm mục tiêu, và đổ lỗi cho các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Nằm ở tỉnh phía Đông, Abqaiq là cơ sở ổn định dầu mỏ lớn nhất thế giới, chuẩn bị khoảng 5% nguồn cung dầu thô toàn cầu để vận chuyển.

Dầu được vận chuyển qua đường ống Đông-Tây đến Yanbu, từ đó các chuyến hàng được vận chuyển đến châu Âu qua kênh đào Suez hoặc qua eo biển Bab el-Mandeb đến châu Á.

Trong các tuyến đường xuất khẩu ở vùng Vịnh, đường ống dẫn dầu Đông-Tây nối từ vùng Vịnh ra Biển Đỏ là lựa chọn thay thế chiến lược quan trọng nhất của Saudi Arabia để tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hành lang này sẽ càng hạn chế các lựa chọn xuất khẩu của Vương quốc, và có thể làm tăng áp lực lên nguồn cung dầu toàn cầu.

Cuộc tấn công đánh dấu sự leo thang trong chiến dịch của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Nhóm này cho biết, họ đang trả đũa các cuộc không kích gần đây của Saudi Arabia ở Yemen, và đã đe dọa áp đặt lệnh phong tỏa đối với vương quốc này, sau khi Saudi Arabia nối lại hoạt động quân sự chống các mục tiêu của Houthi.

Theo RT



