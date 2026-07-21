Anh tạo ra cuộc cách mạng với tiêm kích không người lái Storm Fighter

Không quân Hoàng gia Anh đã khởi động một chương trình mới để phát triển máy bay chiến đấu không người lái có tên gọi Storm Fighter.

Thông báo này được đưa ra bởi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard .

Phương tiện được gọi là Máy bay chiến đấu cho các hoạt động chung, hay Máy bay chiến đấu hợp tác (CCA) - mang tên Storm Fighter trong giai đoạn thiết kế - sẽ hoạt động như một phần của phi hành đoàn bao gồm tiêm kích có người lái của Không quân Hoàng gia Anh.

Chúng sẽ kết hợp với Typhoon, F-35A/B trong tương lai, cũng như máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu Tempest, đang được phát triển như một phần của chương trình GCAP.

Chương trình này nhận tài trợ 300 triệu bảng, được phân bổ cho việc phát triển tiêm kích CCA theo Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng (DIP), được công bố hôm 2/7/2026.

Nhiệm vụ của máy bay chiến đấu không người lái bao gồm tác chiến điện tử, tấn công không đối không hoặc không đối đất, trinh sát, và có khả năng đóng vai trò mồi nhử để bảo vệ máy bay có người lái khỏi mối đe dọa từ hỏa lực.

Máy bay không người lái StormShroud cùng với tiêm kích Eurofighter Typhoon và F-35.

Chương trình này dựa trên Storm Shroud - một hệ thống tác chiến điện tử không người lái dùng thiết kế Tekever AR3 của Bồ Đào Nha, được giới thiệu vào năm 2025.

Hệ thống này kết hợp máy bay tự hành với tiêm kích Typhoon và F-35B để vô hiệu hóa radar đối phương, đây là một phần khoản đầu tư 5 tỷ bảng vào máy bay không người lái hiện đại của quốc gia.

“Máy bay Storm Fighter sẽ giúp Không quân Hoàng gia Anh sở hữu tiêm kích thế hệ thứ 6 đầu tiên ở châu Âu”, Bộ trưởng Luke Pollard nhận định.

Để minh họa cho quy trình thử nghiệm có thể tạo nền tảng cho dự án Storm Fighter, ông Pollard đã nêu bật chương trình Vanquish.

Dự án này nhằm mục đích chứng minh vào cuối năm 2027, một nền tảng máy bay không người lái hợp tác cánh cố định (ACP, trong thuật ngữ của Anh tương đương với CCA), có khả năng cất và hạ cánh từ tàu sân bay lớp Queen Elizabeth.

Ngay cả trước khi danh sách yêu cầu chính thức đối với Storm Fighter được công bố, một số nhà thầu đã bày tỏ sự quan tâm, nổi bật nhất là BAE Systems và Boeing.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Anh - Tướng Richard Harve Smith cho biết họ dự định triển khai tiêm kích CCA có khả năng chiến đấu vào cuối thập kỷ này, thay vì chờ đợi máy bay thuộc Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu đi vào hoạt động từ giữa những năm 2030.

Storm Fighter là phiên bản kế nhiệm của dự án máy bay hộ tống không người lái mang tên Project Mosquito - dự án đã bị hủy bỏ vào năm 2022, được phát triển theo chương trình Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft (LANCA) từ năm 2019.

Dự án Storm Fighter còn là một phần của chương trình hiện đại hóa lực lượng không quân rộng lớn hơn, được hỗ trợ bởi sự tham gia của Anh trong Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) cùng với Nhật Bản và Ý.