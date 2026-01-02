Anh ruột Chế Linh 89 tuổi vẫn khỏe mạnh, gọi tên em trai

Mới đây, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã về quê nội tại làng Chăm ở Phan Rang để thăm quê cha đất tổ. Đây cũng là nơi sinh thành của danh ca Chế Linh.



Chế Phong tỏ ra vô cùng hào hứng, phấn khởi và vui mừng khi được về quê nội. Anh nói và hát liên tục trên suốt chặng đường.

Chế Phong và mẹ ruột

Nam ca sĩ chia sẻ: "Cuối cùng thì tôi cũng đã xong đám cưới cho con gái, nói không ra hơi mấy ngày hôm nay, quá mệt!

Tôi vừa làm xong đám cưới cho con gái thì sáng sớm hôm nay phải dẫn mẹ tôi về Phan Rang thăm bác hai là anh ruột của ba Chế Linh. Chúng tôi đang ở trên cao tốc. Tôi sẽ quay cho mọi người xem đường về quê cha đất tổ của tôi.

Cảnh vật quê hương đẹp quá, núi non hùng vĩ, đến cái hầm xe cũng đẹp. Ôi Việt Nam ta đẹp quá!

Cuối cùng chúng tôi đã tới Phan Rang – tháp Chàm, nhìn cảnh vật mà tôi bồi hồi. Đây chính là đường đi về quê nội tôi. Ngày xưa tôi phải đi vào làng bằng xe bò, cực lắm, giờ có ô tô ngồi đỡ cực hơn. Nhìn mấy chiếc xe bò tôi lại nhớ ông bà nội tôi ngày xưa cũng như vậy".

Anh trai Chế Linh

Về tới quê nhà, Chế Phong được bà con họ hàng chào đón nhiệt tình. Anh thích thú nói: "Sau nhiều năm xa cách, hôm nay tôi đã được trở về quê nhà. Quê nhà tôi mát mẻ quá.

Mỗi lần về quê tôi phải ghé ngôi nhà này vì có nhiều kỷ niệm với tôi. Tôi ở đây từ mấy chục năm nay, từ lúc còn chưa có gì trong tay tới giờ".

Tiếp đó, Chế Phong tới nhà bác hai là anh ruột của Chế Linh để thăm hỏi. Anh ruột Chế Linh năm nay đã 89 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, chỉ bị lãng tai nên nghe hơi khó. Anh nói: "Bác hai là lớn nhất nhà, rổi tới ba Chế Linh".

Ban đầu, anh trai Chế Linh không nhận ra Chế Phong nhưng sau khi nghe tin là nhận ra luôn và vô cùng bất ngờ, vui mừng. Ông còn nhắc tên em trai mình với Chế Phong: "Bác năm nay 89 tuổi rồi mà còn thấy được mặt con là vui lắm. Bác biết ba con Chế Linh về Việt Nam gần 2 tháng nay, đi khắp nơi nhưng chưa thấy về làng Chăm thăm quê cha đất tổ. Bác chưa được nhìn thấy ba con. Mẹ con thì mỗi năm đều về thăm quê, thăm bác".