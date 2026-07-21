Ảnh không chỉnh sửa lộ vóc dáng hiện tại của Trúc Anh (Mắt Biếc)

Thời gian qua, Trúc Anh nhận nhiều sự quan tâm trong hành trình giảm cân tích cực.

Sau hơn một năm kiên trì thay đổi bản thân, Trúc Anh đang dần lấy lại hình ảnh "nàng thơ Mắt Biếc" quen thuộc trong mắt công chúng. Mới đây, nữ diễn viên góp mặt trong đám cưới của diễn viên Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu. Giữa dàn khách mời, một khoảnh khắc Trúc Anh đứng chụp ảnh tại khu vực đón khách bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội vì vóc dáng hiện tại.

Không phải clip do chính chủ đăng tải hay những khung hình được lựa chọn kỹ lưỡng, khoảnh khắc được ghi lại bằng camera thường đã cho thấy rõ diện mạo của Trúc Anh sau hành trình giảm cân. Nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy trắng dáng ngắn, kết hợp áo khoác ren đồng điệu, khoe đôi chân thon gọn và vóc dáng cân đối hơn trước. Gương mặt cũng thanh thoát, thần sắc tươi tắn hơn, nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Trúc Anh xinh xắn dự đám cưới của Lan Thy

Có thể thấy, sau thời gian giảm cân tích cực, Trúc Anh đã lấy lại ngoại hình gọn gàng và cân đối hơn. Đặc biệt, ở khoảnh khắc tự nhiên, gần như không có sự can thiệp của các hiệu ứng chỉnh sửa, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với diện mạo rạng rỡ. Đây cũng là lý do bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, kéo theo hàng loạt bình luận tích cực về màn "lột xác" của nàng thơ Vbiz.

Bên cạnh vóc dáng, nhiều người còn nhận xét Trúc Anh ngày càng tự tin hơn trong cách lựa chọn trang phục. Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên diện các thiết kế ôm dáng hoặc váy ngắn để tôn lợi thế hình thể sau khi giảm cân. Không chỉ ngoại hình thay đổi, thần thái trước ống kính của Trúc Anh cũng được đánh giá tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn so với giai đoạn trước.

Trong khung hình tự nhiên không qua chỉnh sửa, vóc dáng và nhan sắc của Trúc Anh khiến nhiều người trầm trồ

Hành trình thay đổi ngoại hình của Trúc Anh từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tháng 2/2025, nữ diễn viên tiết lộ cân nặng từng chạm ngưỡng gần 85 kg sau một thời gian dài gặp vấn đề về sức khỏe và sinh hoạt. Cô quyết tâm bắt đầu hành trình giảm cân bằng việc điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp tập luyện đều đặn.

Đến tháng 5/2026, Trúc Anh cho biết cân nặng của cô đã giảm xuống còn 60 kg, sức khỏe hồi phục hoàn toàn và tinh thần cũng duy trì trạng thái tích cực. Nữ diễn viên lựa chọn tập gym, boxing và duy trì lối sống lành mạnh thay vì giảm cân cấp tốc. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay đăng tải hình ảnh mới, cô đều nhận được nhiều lời động viên từ khán giả vì sự nỗ lực thay đổi bản thân.

Hành trình thay đổi bản thân đáng nể của Trúc Anh (Mắt Biếc)

Hồi tháng 5 vừa qua, Trúc Anh cho biết đã ở mức 60 kg sau 1 năm tích cực giảm cân

Trúc Anh cũng cho biết một trong những nguyên nhân khiến cô tăng cân mất kiểm soát là hội chứng buồng trứng đa nang. Từ đây, nữ diễn viên bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì sinh hoạt khoa học và kiên trì tập luyện. Việc vận động thường xuyên không chỉ hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, góp phần cân bằng nội tiết tố và thúc đẩy trao đổi chất mà còn giúp cô giảm căng thẳng, lo âu.

Giai đoạn khó khăn đó, Trúc Anh từng chọn ở ẩn một thời gian dài. Nữ chính phim Mắt Biếc từng bộc bạch: "Tôi không bao giờ mong điều này xảy ra với ai bởi vì chỉ khi trải qua rồi mới biết sự đáng sợ của nó. Tôi sợ xã hội và cũng không muốn gặp một ai. Tôi không thể giải thích về tình trạng của mình, vẫn phải cười nói. Sau đó về nhà, dù cố gồng cứng người vẫn khóc nức nở. Chỉ những ai trải qua mới biết".

Trúc Anh còn thừa nhận bị rối loạn cảm xúc, trầm cảm ở mức độ trung bình và phải điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ. Theo Trúc Anh, cô đối diện nhiều vấn đề nghiêm trọng do tăng cân mất kiểm soát như rạn da, rụng tóc, mụn…