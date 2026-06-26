Ảnh cưới Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh?

Khoảnh khắc xứng đôi của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh được chia sẻ rần rần.

Sau hàng loạt "hint" khiến dân tình không ngừng đồn đoán về mối quan hệ đặc biệt giữa Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh, cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bức ảnh được ví như "ảnh cưới" của cả hai, khiến nhiều người nhìn lướt qua còn tưởng ngày vui đã đến thật.

Trong bức ảnh đang được chia sẻ rầm rộ, Đen Vâu diện bộ suit đen lịch lãm, cài hoa trước ngực, trong khi Hoàng Thuỳ Linh mặc váy cưới trắng bồng bềnh, đứng sát bên nam rapper. Cả hai cùng hướng về ống kính với biểu cảm điềm tĩnh, tạo nên khung hình chẳng khác nào ảnh chụp trong album cưới. Không ít cư dân mạng thích thú bình luận: "Đây là cặp đôi mà cả nước chờ cưới", "Nhìn hợp quá",...

Cư dân mạng lan truyền bức ảnh như hình cưới của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh

Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, tiếp tục thổi bùng phong trào "đẩy thuyền" Đen Vâu - Hoàng Thuỳ Linh vốn đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự thật phía sau bức ảnh lại hoàn toàn khác.

Thực chất, đây là sản phẩm được chỉnh sửa từ một khoảnh khắc Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh cùng tham gia sự kiện hồi năm ngoái. Ở ảnh gốc, nam rapper diện vest xanh, còn nữ ca sĩ mặc áo dài xanh ngọc kết hợp quần hồng. Vì cả hai đứng cạnh nhau với khoảng cách rất gần nên một tài khoản đã khéo léo thay đổi trang phục bằng công nghệ chỉnh sửa ảnh, biến bộ đôi thành cô dâu - chú rể.

Nếu không quan sát kỹ, nhiều người rất dễ nhầm đây là ảnh thật bởi bố cục, góc chụp và tư thế của cả hai gần như giữ nguyên. Chính điều này càng khiến bức ảnh lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội.

Dù chỉ là ảnh ghép, phản ứng của cư dân mạng lại cho thấy mức độ yêu mến mà khán giả dành cho cặp đôi. Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ mong muốn một ngày nào đó Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh sẽ thực sự báo tin vui.

Ảnh Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh trước khi bị can thiệp bởi photoshop

Cách đây ít ngày, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh cùng xuất hiện tại một sự kiện. Trong video, cả hai chủ động giữ khoảng cách, gần như không có tương tác trực tiếp trước ống kính. Thế nhưng, chính sự "né spotlight" ấy lại khiến cư dân mạng bàn tán nhiều hơn, tiếp tục soi ra những ánh mắt và cử chỉ được cho là đầy ẩn ý.

Suốt thời gian qua, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Dẫu vậy, cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện tại cùng địa điểm, tham dự các sự kiện chung và thậm chí bị bắt gặp về nhà riêng của nhau. Chính vì vậy, chỉ cần một bức ảnh được chỉnh sửa khéo léo cũng đủ khiến mạng xã hội rần rần, chứng minh đây vẫn là một trong những cặp đôi được khán giả mong chờ nhất Vbiz.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện cùng nhau

Trong vài năm gần đây, Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh thường xuyên hợp tác trong các dự án âm nhạc

Mỗi khi công khai xuất hiện chung, cả hai có những tương tác khiến mạng xã hội rần rần

Tháng 9 năm ngoái, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu từng khiến dân tình xôn xao khi cùng xuất hiện trong buổi gặp gỡ hội bạn thân do MC Vân Hugo chia sẻ. Trong bức ảnh tập thể, cả hai đứng sát cạnh nhau, tương tác đầy thoải mái. Hoàng Thuỳ Linh để lộ biểu cảm rạng rỡ, trong khi Đen Vâu cũng cười tươi, tạo cảm giác thân thiết khiến nhiều cư dân mạng nhận xét khung hình chẳng khác nào ảnh chụp của một cặp đôi. Bức ảnh ngay sau đó liền xoá đi, càng khiến bàn tán về mối quan hệ giữa Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trở nên rầm rộ.

Đến dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng góp mặt trong một chương trình chào năm mới. Khác với những lần trước chỉ đăng tải ảnh riêng lẻ, Hoàng Thùy Linh bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường lẫn trên sân khấu có sự xuất hiện của Đen Vâu.

Trong những bức hình được đăng tải, Hoàng Thùy Linh dịu dàng trong tà áo dài cách tân, còn Đen Vâu lịch lãm với trang phục tông trầm. Cả hai thoải mái đứng cạnh nhau, liên tục xuất hiện trong cùng khung hình và có những khoảnh khắc tương tác tự nhiên. Đặc biệt, một số bức ảnh ghi lại cảnh cả hai cùng cầm phong bao lì xì đỏ, nở nụ cười tươi tắn khiến dân mạng không khỏi thích thú. Không chỉ dừng lại ở loạt hình ảnh chung hiếm hoi, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều hơn cả là dòng chú thích ngắn gọn mà Hoàng Thùy Linh đính kèm: "Vị Nhà" cùng biểu tượng trái tim.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh sát rạt khi đứng cạnh nhau trong bữa tiệc riêng tư với bạn bè

Ảnh: Threads, FBNV