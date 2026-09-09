Ảnh chụp CT dạ dày phình to như quả bóng nước của "thánh ăn" triệu view gây sốc

YouTuber nổi tiếng Tiểu Huệ (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã công khai ảnh chụp CT so sánh dạ dày trước và sau khi ăn no khiến nhiều người bất ngờ.

Những hình ảnh CT không tưởng

Tiểu Huệ, YouTuber nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc), từng lập nhiều thành tích ăn uống ấn tượng, trong đó có việc ăn 6,5 kg cơm thịt kho chỉ trong 42 phút và ăn 15,5 bát cơm thịt kho măng trong 20 phút. Cô cũng từng đại diện Đài Loan tham gia các cuộc thi ăn uống ở nước ngoài và được mệnh danh là “đại vương ăn khỏe bất bại”.

Để đáp lại sự tò mò của cộng đồng mạng về khả năng chứa thức ăn của dạ dày, mới đây, cô nàng đã chia sẻ loạt ảnh chụp CT được thực hiện trong một chương trình truyền hình tại Nhật Bản hồi năm ngoái.

Theo chia sẻ của Tiểu Huệ, hôm đó ê-kíp yêu cầu cô đến một chuỗi nhà hàng món Hoa nổi tiếng trong tình trạng hoàn toàn nhịn đói. Tại đây, cô bắt đầu “chế độ ăn không ngừng” cho đến khi thực sự no.

Ảnh chụp CT được nữ Youtuber công khai (Nguồn: HK01)

Ngay sau bữa ăn, Tiểu Huệ được đưa đi chụp CT để ghi lại sự thay đổi của các cơ quan trong ổ bụng trước và sau khi ăn một lượng lớn thức ăn. Hình ảnh cho thấy sự khác biệt rõ rệt.

Khi bụng đói, cấu trúc trong ổ bụng của Tiểu Huệ khá rõ ràng. Dạ dày có hình dạng cong đặc trưng, kích thước tương đối gọn, nằm giữa các cơ quan như gan, tuyến tụy, ruột non và ruột già.

Sau khi một lượng lớn thức ăn và chất lỏng được đưa vào, dạ dày giãn nở mạnh, từ hình dạng ban đầu trở thành một khối hình bầu dục khổng lồ, được ví như một “quả bóng nước”.

Hình ảnh CT cho thấy dạ dày phình lớn, chiếm phần lớn ổ bụng và kéo xuống khu vực phía trên xương chậu. Các cơ quan xung quanh bị đẩy sang hai bên do không gian trong ổ bụng bị thu hẹp.

Những hình ảnh này tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh đến mức chính Tiểu Huệ cũng thừa nhận cô cũng "hoảng sợ" khi lần đầu nhìn thấy.

Nhiều người tò mò liệu việc dạ dày phình lớn và gây áp lực lên các cơ quan xung quanh có khiến Tiểu Huệ đau bụng dữ dội hoặc khó thở hay không. Cô cho biết trên thực tế, bản thân không cảm nhận quá rõ tình trạng các cơ quan bị chèn ép. Thay vào đó, cô gặp một vấn đề khác sau khi ăn quá nhiều: lưng bị đau mỏi rõ rệt.

Theo Tiểu Huệ, khi dạ dày chứa vài kg thức ăn, bộ phận này trở nên rất nặng. Để nâng đỡ phần bụng đang căng phồng, trọng tâm cơ thể bị đẩy về phía trước.

Ảnh: HK01

Cô phải cố gắng giữ thẳng lưng để duy trì thăng bằng, khiến các cơ vùng lưng phải liên tục chịu sức căng và dẫn đến mệt mỏi.

Trong khi đó, với một bữa ăn thông thường, thời gian để dạ dày tiêu hóa và đưa thức ăn xuống ruột thường ngắn hơn nhiều. Tiểu Huệ cho biết với lượng thức ăn cực lớn trong những thử thách ăn uống của mình, cơ thể mất khoảng 2 ngày, tương đương 48 giờ, để hoàn tất quá trình xử lý lượng thức ăn này.

Tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe

Những hình ảnh CT của Tiểu Huệ cho thấy khả năng giãn nở đáng kinh ngạc của dạ dày khi phải tiếp nhận lượng lớn thức ăn. Tuy nhiên, việc ăn uống ở mức cực hạn không phải thử thách dành cho người bình thường.

Tình trạng ăn quá nhiều trong thời gian ngắn, dù chỉ xảy ra một lần, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với hệ tiêu hóa và sức khỏe.

Một trong những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra là giãn dạ dày cấp tính. Khi thành dạ dày bị kéo giãn vượt quá giới hạn, lưu lượng máu đến thành dạ dày có thể bị ảnh hưởng, trong trường hợp nặng có nguy cơ dẫn đến tổn thương mô hoặc thủng dạ dày.

Ăn quá mức cũng có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản. Trong những trường hợp liên quan đến ăn uống quá mức hoặc nôn ói, niêm mạc thực quản còn có thể bị tổn thương.

Việc tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm, đặc biệt là các món giàu chất béo và protein trong thời gian ngắn, cũng có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa và được xem là một yếu tố có khả năng liên quan đến các vấn đề như viêm tụy cấp.

Nếu tình trạng ăn quá mức diễn ra thường xuyên, nhịp tiêu hóa bình thường có thể bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ rối loạn chức năng đường tiêu hóa và các vấn đề chuyển hóa.

Nguồn: HK01