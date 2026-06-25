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Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Anh Văn
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Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII , nhiệm kỳ 2026-2031 báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 Ủy viên, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 Ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 Ủy viên.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII có 5 nhân sự, gồm: anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực, anh Nguyễn Tường Lâm, anh Nguyễn Kim Quy, chị Hồ Hồng Nguyên.

Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII năm 2026 - Ảnh 1.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy sinh năm 1977, quê quán tỉnh Nghệ An. Anh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trưởng thành từ công tác đoàn và thanh thiếu niên, anh Bùi Quang Huy từng là Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

Sau đó, anh Bùi Quang Huy giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Giai đoạn từ 2015-2016, anh Bùi Quang Huy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn. Từ 2016-2020, anh giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa X và khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 12/2018).

Sau một thời gian làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, từ tháng 8/2022, anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

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Tags

Ban Chấp hành Trung ương

quốc lộ 1

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