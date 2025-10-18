Ăn uống lành mạnh, không rượu bia nhưng gan vẫn “xơ xác”: Sững sờ khi biết nguyên nhân

Đi khám dạ dày, phát hiện gan chớm xơ

Chị H (47 tuổi, tại Hà Nội) kể cách đây vài tháng, chị thường xuyên thấy đầy bụng, khó tiêu, tức nhẹ vùng hạ sườn phải, nghĩ rằng do bệnh dạ dày tái phát nên đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông kiểm tra. Nhưng xét nghiệm máu lại cho thấy men gan tăng cao gấp nhiều lần bình thường.

Siêu âm gan sau đó cho thấy hình ảnh gan có dấu hiệu chớm xơ. Trước diễn biến bất thường này, bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân không đến từ hệ tiêu hóa mà có thể do bệnh lý tại gan. Chị H được giới thiệu tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để làm các xét nghiệm chuyên sâu.

Tại đây, sau khi chỉ định làm các xét nghiệm định danh virus, ThS.BS Đới Ngọc Anh, Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác định chị H nhiễm virus viêm gan B mạn tính. Đây là loại virus nhiều người Việt đang mang trong người nhưng không biết.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết trước đây đi khám sức khỏe định kỳ chưa bao giờ phát hiện men gan cao. Chị cũng ăn uống lành mạnh, không uống rượu bia hay dùng thuốc bừa bãi.

Bác sĩ Đới Ngọc Anh đang khám cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh: N.M).

Tuy nhiên, virus viêm gan B có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, viêm gan B mạn tính là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan nguyên phát tại Việt Nam. Bệnh có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm, khiến gan tổn thương nặng trước khi người bệnh cảm nhận thấy triệu chứng.

“Nguy hiểm ở chỗ ngay cả khi người bệnh không xơ gan vẫn có thể xuất hiện ung thư gan trên nền viêm gan mạn. Với những trường hợp đã xơ gan, nguy cơ ung thư cao gấp nhiều lần”, bác sĩ Ngọc Anh nhấn mạnh.

Khi chủ quan có thể khiến gan trở nên xơ xác

Thực tế, nhiều bệnh nhân sau khi phát hiện viêm gan B lại không tuân thủ tái khám định kỳ. Một phần vì chủ quan khi thấy sức khỏe ổn định, một phần do e ngại chi phí điều trị lâu dài.

“Có người chỉ đi khám một lần, bác sĩ khuyên theo dõi định kỳ nhưng về nhà lại để đó. Nhiều năm sau quay lại thì bệnh đã ở giai đoạn xơ gan mất bù, thậm chí có người nôn ra máu mới phát hiện”, bác sĩ Ngọc Anh chia sẻ.

Không ít trường hợp sau điều trị ổn định lại quay về uống rượu bia hoặc dùng thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, khiến gan vốn đã yếu càng tổn thương nặng thêm. Một khi đã xơ gan, gan rất khó hồi phục. Những yếu tố như rượu bia, thuốc không rõ nguồn gốc hay thức ăn kém vệ sinh sẽ làm bệnh diễn tiến nhanh hơn.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người nhiễm viêm gan B mạn cần được khám và xét nghiệm theo dõi ít nhất 6 tháng/lần, bao gồm định lượng virus, men gan và siêu âm gan. Nếu phát hiện sớm, bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát bằng thuốc kháng virus, giúp ngăn ngừa xơ gan và ung thư gan.

Ngoài ra, người chưa mắc bệnh nên chủ động tiêm vaccine phòng viêm gan B, vì đây là cách phòng bệnh hiệu quả nhất.

Trường hợp của chị H là lời nhắc cho nhiều người đang tin rằng chỉ người uống rượu bia mới bị bệnh gan. Gan có thể tổn thương âm thầm vì virus, thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn hoặc sự chủ quan. Do đó, đừng đợi gan lên tiếng mới đi khám - khi đó đã quá muộn.