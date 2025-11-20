Ăn tối kiểu này giúp tránh xa tiểu đường, mỡ máu cao

Viết trên tạp chí y học The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), nhóm tác giả từ Đại học John Hopkins cho biết họ đã thực hiện một thí nghiệm trên nhóm người khỏe mạnh có độ tuổi trung bình là 26.

Các tình nguyện viên được yêu cầu ăn tối vào lúc 18 giờ (5 giờ trước khi đi ngủ) hoặc 22 giờ (1 giờ trước khi đi ngủ).

Nhóm ăn tối sớm có thể ăn khuya nhẹ lúc 22 giờ, trong khi nhóm ăn tối muộn cũng có thể ăn nhẹ lúc 18 giờ.

Giờ ăn tối có thể tác động lớn đến sức khỏe của bạn - Minh họa AI: Thu Anh

Kết quả cho thấy thời gian ăn bữa tối chính tác động rất mạnh mẽ đến quá trình chuyển hóa của người tham gia, với các yếu tố liên quan mạnh mẽ đến nguy cơ mắt một số bệnh mạn tính - bao gồm tiểu đường type 2.

Đầu tiên, nồng độ glucose đỉnh sau ăn ở người ăn tối trễ tăng 18% so với nhóm ăn sớm và cao hơn đáng kể trong vòng 4 giờ.

Tác động này kéo dài đến tận hôm sau: Những người ăn tối trễ có nồng độ glucose và insulin 2 giờ sau bữa sáng hôm sau cao hơn đáng kể so với người ăn tối sớm, mặc dù cả 2 nhóm đều ăn sáng như nhau.

Các tác động này về lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Tiếp theo, việc ăn tối muộn làm trì hoãn đỉnh triglyceride (chất béo trung tính) trong máu và khiến nồng độ triglyceride duy trì cao trong thời gian dài hơn. Điều này là do khả năng oxy hóa axit béo trong thức ăn của người ăn tối trễ bị giảm tới 12%.

Khi chất béo không được đốt cháy hết để lấy năng lượng, chúng dễ dàng được lưu trữ dưới dạng mỡ thừa trong cơ thể, hoặc tích tụ trong máu làm tăng nồng độ triglyceride, một trong các yếu tố có thể dẫn đến tình trạng rối loạn lipid máu (máu nhiễm mỡ, mỡ máu cao) và bệnh tim mạch.

Sự giảm khả năng oxy hóa chất béo cũng làm tăng mạnh nguy cơ béo phì, hiện nay được coi như một "bệnh bao trùm bệnh", kéo theo nhiều nguy cơ sức khỏe.

Theo các tác giả, những thay đổi nói trên làm do việc ăn tối trễ khiến giai đoạn tiêu hóa và hấp thụ bữa ăn bị chồng lấn với giấc ngủ. Khi ngủ, tốc độ chuyển hóa của cơ thể đang giảm và cơ chế xử lý chất dinh dưỡng kém hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ăn tối trễ cũng làm tăng nồng độ "hormone căng thẳng" cortisol. Không chỉ gây căng thẳng, hormone này còn tác động tiêu cực đến quá trình chuyển hóa glucose.