Ăn quá nhiều 6 loại thực phẩm này, đừng trách vì sao thận xuống cấp nhanh chóng: Toàn món nhiều người mê

Thận khỏe hay không phụ thuộc rất nhiều vào những gì mà bạn ăn hàng ngày.

Thận được ví như “bộ lọc” của cơ thể, có nhiệm vụ đào thải chất cặn bã, điều hòa nước, điện giải và tham gia kiểm soát huyết áp. Khi chức năng thận suy giảm, chất thải có thể tích tụ và gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe.

Theo CCTV News, có 6 nhóm thực phẩm không thân thiện với thận nếu thường xuyên ăn quá nhiều.

1. Thực phẩm chứa nhiều muối

Ăn quá nhiều muối có thể gây hại cho thận (Ảnh: Chewing the Fat).

Ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp, giữ nước và tăng lượng protein trong nước tiểu. Đây đều là những yếu tố khiến thận phải làm việc nhiều hơn và có thể thúc đẩy bệnh thận tiến triển.

Muối không chỉ đến từ lượng gia vị cho vào khi nấu. Nước chấm, tương, dưa muối, thịt xông khói, xúc xích, giăm bông, mì ăn liền và đồ ăn vặt đều chứa nhiều “muối ẩn”.

Theo CCTV News, mỗi người nên giới hạn lượng muối dưới 5g/ngày. Khi nấu ăn có thể dùng hành, gừng, tỏi, giấm và các loại rau thơm để tăng hương vị thay vì cho quá nhiều muối, nước mắm hoặc nước tương.

2. Thực phẩm chứa nhiều đường

Thực phẩm nhiều đường (Ảnh: Simply Dental).

Đường không trực tiếp “đầu độc” thận sau một lần ăn. Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều đường làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, cao huyết áp và tiểu đường type 2. Đây là những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận mạn tính.

Những nguồn đường dễ bị bỏ qua gồm trà sữa, nước ngọt, cà phê pha sẵn, bánh kẹo, sữa có đường và nước trái cây đóng chai.

Lượng đường bổ sung nên được kiểm soát dưới 50g/ngày và tốt nhất không quá 25g. Ăn trái cây nguyên miếng sẽ có lợi hơn uống nước ép vì cơ thể còn nhận được chất xơ và cảm giác no.

3. Thực phẩm chứa nhiều oxalat

Rau cải bó xôi chứa nhiều oxalat (Ảnh: Serious Eats).

Oxalat có thể kết hợp với canxi trong nước tiểu để tạo thành tinh thể canxi oxalat, loại thường gặp nhất trong bệnh sỏi thận. Nguy cơ tăng lên khi lượng oxalat trong nước tiểu quá cao, cơ thể thiếu nước hoặc người bệnh từng có tiền sử sỏi.

Rau bina, rau dền, rau muống, măng và một số loại rau khác chứa tương đối nhiều oxalat. Chần rau trong nước sôi rồi bỏ nước chần có thể giúp loại bớt chất này.

Tuy nhiên, người khỏe mạnh không nên vì sợ sỏi mà loại bỏ hoàn toàn rau xanh. Điều quan trọng là ăn đa dạng, uống đủ nước và không dùng một loại thực phẩm chứa nhiều oxalat với lượng quá lớn trong thời gian dài.

4. Quả khế

Khế (Ảnh: iStock).

Khế chứa nhiều oxalat và một độc tố thần kinh thường được gọi là caramboxin. Thận khỏe mạnh có thể lọc và đào thải chất này qua nước tiểu, vì vậy người bình thường ăn lượng vừa phải thường không gặp vấn đề.

Ngược lại, người suy giảm chức năng thận có thể không đào thải được độc tố. Chất này tích tụ trong máu và tác động lên hệ thần kinh, gây nấc kéo dài, nôn, lú lẫn, co giật, thậm chí đe dọa tính mạng.

Quỹ Thận Quốc gia Mỹ khuyến cáo người mắc bệnh thận nên tránh ăn khế và các sản phẩm làm từ loại quả này.

5. Rượu bia

Rượu bia (Ảnh: The New York Times).

Uống nhiều rượu có thể gây mất nước, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa và tạo ra stress oxy hóa, từ đó tác động bất lợi đến thận. Rượu còn ảnh hưởng đến gan, tim và cơ, khiến những rối loạn trong cơ thể phối hợp làm tăng gánh nặng cho thận.

Uống rượu kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa purin, làm tăng axit uric và nguy cơ hình thành một số loại sỏi. Cách an toàn nhất vẫn là hạn chế tối đa rượu bia.

6. Nước xương hầm quá lâu và nước lẩu

Nước xương hầm (Ảnh: Grit).

Nhiều người cho rằng nước xương hầm càng lâu càng bổ, còn nước lẩu sau khi nhúng nhiều loại thịt và hải sản sẽ chứa toàn bộ chất dinh dưỡng. Thực tế, loại nước này thường chứa nhiều muối, chất béo và purin hòa tan từ thực phẩm.

Ăn nhiều purin có thể làm tăng axit uric, bất lợi cho người mắc gout, tăng axit uric máu hoặc từng bị sỏi axit uric. Nước lẩu càng được đun lâu và càng nhúng nhiều thịt, nội tạng, hải sản thì lượng purin hòa tan có thể càng tăng.

Người đã suy giảm chức năng thận cũng không nên tự áp dụng chế độ ăn giàu protein. Tuy nhiên, việc giảm protein cần được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng tính toán, không nên tự ý kiêng thịt hoàn toàn.

Nguồn: CCTV News