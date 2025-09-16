Ăn nhiều đậu phụ hại thận hay tốt cho thận?

“Người thích ăn thịt thì thọ ngắn, người ăn đậu thì sống lâu”, câu nói dân gian này đã khiến không ít người tin rằng đậu phụ là “thần dược” trên mâm cơm.

Câu chuyện của ông Lý, một tài xế xe buýt nghỉ hưu ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) là ví dụ điển hình. Vốn có sức khỏe ổn định, chỉ hơi cao huyết áp, sau lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ khuyên ông cần ăn nhạt, giảm thịt mỡ để bảo vệ thận. Từ đó, ông gần như gạt bỏ thịt kho, thịt bò hầm ra khỏi thực đơn, thay vào đó là ngày ba bữa đều xoay quanh đậu phụ.

Tuy nhiên, có người lại nói rằng ăn nhiều đậu phụ chẳng khác nào phá thận, nghe vậy, ông Lý lưỡng lự, chẳng biết nghe ai.

Ăn đậu phụ, nhất định phải lưu ý 4 điểm sau

Theo các chuyên gia, đậu phụ là nguồn đạm thực vật chất lượng cao , dễ hấp thụ, lại giàu axit béo không bão hòa, có lợi cho tim mạch và xương khớp. Nhưng không phải ăn càng nhiều càng tốt.

- Ăn vừa phải: Đậu phụ chứa nhiều purin, nếu ăn quá mức có thể làm tăng acid uric, gây nguy cơ gout. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 100-150g/ngày. Với người có bệnh thận, ăn quá nhiều đạm từ đậu phụ sẽ làm thận thêm quá tải.

- Chú ý kết hợp: Đậu phụ ăn cùng rau chân vịt sẽ tạo kết tủa oxalat canxi, vừa khó hấp thụ, vừa tăng nguy cơ sỏi thận. Nếu muốn ăn, cần chần rau trước khi chế biến. Đậu phụ cũng không nên ăn kèm mật ong, dễ gây tiêu chảy. Trái lại, ăn cùng thực phẩm giàu vitamin D như cá, gan động vật sẽ giúp hấp thụ canxi tốt hơn.

- Chọn cách nấu hợp lý: Đậu phụ rán giòn tuy ngon nhưng mất chất và sinh thêm dầu mỡ, tăng nguy cơ tim mạch. Các cách nấu như hấp, luộc, nấu canh… vừa thanh đạm vừa giữ trọn dinh dưỡng. Món cá chép hầm đậu phụ chẳng hạn, vừa ngon vừa bổ, lại tốt cho tiêu hóa.

- Đảm bảo tươi mới: Đậu phụ tốt sẽ có màu trắng ngà, mịn, không mùi lạ. Nếu thấy nhớt, có vị chua hay mùi khó chịu, tuyệt đối không ăn vì nguy cơ ngộ độc cao.

Ai nên đặc biệt cẩn trọng khi ăn đậu phụ?

- Người cao tuổi: dễ tiêu hóa nhưng cần ăn vừa đủ, tránh thận làm việc quá sức.

- Trẻ em: có lợi cho phát triển xương nhưng nếu ăn nhiều sẽ đầy bụng, khó tiêu.

- Phụ nữ mang thai, cho con bú: nên chọn đậu phụ sạch, không chất phụ gia, ăn với lượng hợp lý để bổ sung dinh dưỡng cho cả mẹ và bé.

Nguồn và ảnh: Sohu