Ăn kẹo mang từ nước ngoài về, 2 chị em ngộ độc cần sa

Ngày 21-8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) cho hay nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân là chị em gồm bé gái 9 tuổi và chị 22 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.



Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

Theo BSCK1 Bùi Anh Triết, Phó trưởng Phòng Quản lý Chất lượng - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, hai bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn và dễ kích động.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa). Gia đình cho hay trước đó, túi thực phẩm do một người quen từ nước ngoài mang về gồm nhiều loại bánh kẹo, trong đó có một số viên kẹo dẻo đặt trong túi zipper không có bao bì, nhãn mác. Cả nhà cùng ăn nhưng chỉ hai chị em ăn loại kẹo này. Sau khoảng 30 phút thì 2 chị em xuất hiện tình trạng trên.

Sau khi được xử trí kịp thời bằng các biện pháp hồi sức, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi sát, hiện sức khỏe cả hai đã ổn định, tỉnh táo và được chuyển vào Khoa Nhi và Khoa Nội tiêu hóa để tiếp tục điều trị, theo dõi.

BS Triết cho biết đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm có chứa chất gây nghiện. Những chất kích thích như cần sa có thể gây ra ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, loạn tâm thần, co giật, thậm chí hôn mê sâu đến 36 giờ, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp và nguy cơ tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

BS Triết khuyến cáo không sử dụng thực phẩm "3 không" – không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng. Những sản phẩm này thường chứa phụ gia, phẩm màu độc hại và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao. Trẻ em đối tượng dễ bị hấp dẫn bởi hình thức bắt mắt lại càng dễ gặp rủi ro.

"Người lớn tuyệt đối không để trẻ sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ngay cả việc gây nôn khi trẻ có dấu hiệu bất thường cũng cần thận trọng vì nếu xử lý sai có thể khiến tình trạng nặng hơn" – BS Triết nhấn mạnh.

Lời khuyên dành cho phụ huynh Chỉ sử dụng thực phẩm có bao bì, nhãn mác rõ ràng và nguồn gốc đáng tin cậy; kiểm soát kỹ những món quà là đồ ăn, thức uống mà trẻ được cho/tặng; khi trẻ có dấu hiệu bất thường sau ăn uống, đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất; không tự ý xử trí tại nhà, tránh gây nguy hiểm.



