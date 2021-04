Ăn ít đi liệu có thể sống lâu hơn không, ăn thế nào mới sống lâu: Đây là câu trả lời

Ăn ít đi liệu có thể sống lâu hơn không?



Trong việc ăn uống để dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, có rất nhiều lời khuyên về việc nên và không nên làm gì. Trong đó, có những câu nói phổ biến như "Càng ăn nhiều càng chết sớm", "Một người cả đời chỉ được ăn 9 tấn lương thực. Ai ăn xong trước thì ra đi trước".

Hai câu này đã được lưu truyền từ rất lâu, người ta dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để truyền tải một ý nghĩa: Ăn quá nhiều sẽ giảm tuổi thọ.

Vậy, tuổi thọ của một người có thực sự liên quan đến việc ăn nhiều hơn hay ăn ít hơn không?

Theo lý thuyết đó, nếu bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ chết sớm, và nếu bạn ăn ít hơn, bạn sẽ sống lâu hơn? Có cơ sở khoa học nào không?

1, Một số nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng ăn ít hơn có thể kéo dài tuổi thọ.

"Tuổi thọ" luôn là một vấn đề nóng trong nghiên cứu của cộng đồng khoa học, và các nhà khoa học cũng đã xác nhận thông qua các thí nghiệm rằng chế độ ăn uống và tuổi thọ thực sự có liên quan với nhau.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Sinh học Lão hóa Max Planck ở Đức đã công bố một bài báo trên tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu đã xác định được một loại protein có tên là Sestrin trong ruồi giấm động vật thí nghiệm, có vai trò đối với tế bào ruột, bằng cách hạn chế ăn uống, giảm hoạt động của tế bào gốc đường ruột, ức chế tín hiệu của lão hóa, do đó cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu từ 200 con khỉ. Chia bầy khỉ thành hai nhóm, một nhóm không kiểm soát khẩu phần ăn và ăn cho đến khi no, nhóm còn lại hạn chế khẩu phần ăn và chỉ ăn no từ 70-80%. Sau 10 năm, người ta phát hiện ra rằng số lượng khỉ không kiểm soát chế độ ăn đã chết lên đến 50 con, và số khỉ kiểm soát chế độ ăn chỉ có 12 con chết.

Vào năm thứ 15, tất cả những con khỉ không kiểm soát chế độ ăn đều bị chết.

Phương pháp nhóm các biến kiểm soát này cũng đã được thử nghiệm trên người.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Duke, Hoa Kỳ đã chia 220 người tham gia với độ tuổi trung bình là 38 tuổi và tuổi sinh học là 37 tuổi (tuổi sinh học được tính bằng cách tính tổng mức cholesterol, huyết áp và hemoglobin) thành một nhóm gồm 145 và một nhóm 75.

Trong số đó, 145 người hạn chế khẩu phần ăn của họ, tiêu thụ trung bình ít hơn 10% mỗi bữa ăn và 75 người còn lại không có bất kỳ hạn chế nào.

Hai năm sau, người ta thấy rằng tuổi sinh học trung bình hàng năm của nhóm ăn uống hạn chế giảm 0,11 tuổi và cơ thể trẻ hơn; trong khi những người tham gia chế độ ăn uống không hạn chế tăng tuổi sinh học của họ thêm 0,71 tuổi mỗi năm.

Các nghiên cứu này đều đưa ra một kết luận: Kiểm soát chế độ ăn uống hợp lý có lợi cho tuổi thọ, và ăn ít hơn có thể kéo dài tuổi thọ.

2, Kiểm soát chế độ ăn uống của bạn ≠ ăn kiêng có chủ ý

Kiểm soát chế độ ăn uống hợp lý là tốt cho sức khỏe và tuổi thọ, nhưng nó chắc chắn không phải là cái cớ để bạn ăn kiêng. Kiểm soát chế độ ăn có nghĩa là trên cơ sở đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng, không ăn quá no và ăn no từ 70-80%. Nếu bạn cố tình ăn kiêng và không ăn gì sẽ gây ra bệnh, chẳng hạn như tăng gánh nặng cho tim, gây ra các triệu chứng mất nước, chứng chán ăn có thể gây hại lớn cho đường ruột và dạ dày, và sức khỏe đường tiêu hóa có liên quan mật thiết đến tuổi thọ.

Đường tiêu hóa có chức năng tiêu hóa, hấp thụ, bài tiết, miễn dịch và điều hòa cảm xúc, là cơ quan quan trọng nhất để hỗ trợ sức khỏe.

Đường tiêu hóa không khỏe mạnh dễ gây suy dinh dưỡng và gây ra hoặc làm nặng thêm các bệnh khác nhau. Sức khỏe của đường ruột sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ một cách tự nhiên.

Vì vậy, ngoài việc kiểm soát chế độ ăn, chúng ta cũng nên chú ý đến việc bồi bổ và bảo vệ dạ dày.

3, Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa?

Kiểm soát khẩu phần ăn của bạn. Mỗi bữa ăn là phải ăn đủ no 70-80% so với một bữa ăn no, bữa ăn này có gánh nặng nhẹ hơn đối với đường tiêu hóa và dạ dày. Nó cũng có thể đóng vai trò nuôi dưỡng dạ dày và bảo vệ dạ dày.

Đối với lượng thức ăn hàng ngày , vui lòng tham khảo thêm tài liệu liên quan của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh để biết thêm chi tiết. Ví dụ khái quát như sau:

Cá và tôm: 50 ~ 100g

Rau: 300 ~ 500g

Trái cây: 200 ~ 400g

Quả hạch: dưới 30g, to bằng lòng bàn tay

Thịt: dưới 75g, tổng lượng thịt đỏ nên được kiểm soát dưới 500g một tuần.

Thực phẩm chủ yếu (tinh bột từ ngũ cốc hoặc khoai tây): trong 400g ngũ cốc thô nên chiếm 1/3 lượng dinh dưỡng, không thể tách rời giúp dạ dày tiêu hóa và hấp thụ tốt, nếu có vấn đề về đường tiêu hóa thì phải điều chỉnh kịp thời.

*Bài viết tham khảo số liệu từ nhiều nguồn.