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Ấn Độ triệu tập Đại biện Nga sau vụ 4 công dân Ấn thiệt mạng ở Biển Đen

Phương Anh
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Ấn Độ cho biết họ triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga vào thứ Ba (21/7) và bày tỏ "quan ngại sâu sắc" sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn thiệt mạng.

Theo Reuters , Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Nga hôm 21/7, sau vụ tấn công tên lửa khiến bốn người Ấn Độ thiệt mạng trên tàu chở hàng ở Biển Đen đang rời cảng Ukraine.

Trước đó, Ukraine cho rằng Nga bắn trúng tàu Golden Leo - một tàu mang cờ Guinea-Bissau do thủy thủ đoàn gồm người Ấn Độ và Syria điều khiển - bằng ba tên lửa hành trình. Vụ việc diễn ra hôm 19, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 4 người Ấn Độ.

(Ảnh minh hoạ)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết ông Vladimir Ladanov, Đại biện Nga, được triệu tập. Qua đó ông Ladanov được yêu cầu truyền đạt mối quan ngại sâu sắc của Ấn Độ, cũng như được thông báo rằng việc nhắm đến vào tàu vận tải thương mại, gây hậu quả là thiệt hại về người là “không thể chấp nhận được”.

“Những cuộc tấn công như vậy làm suy yếu sự an toàn, an ninh và ổn định của thương mại hàng hải quốc tế”, thông cáo nêu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moskva đang liên lạc với Ấn Độ về vấn đề này. “ Chúng tôi đang giải thích lập trường của mình. Quan trọng nhất, lực lượng vũ trang của chúng tôi đang tấn công - và sẽ tiếp tục tấn công - các tàu tham gia vận chuyển đạn dược, vũ khí...phục vụ cho Kiev ”, ông Peskov nói.

Theo dữ liệu của LSEG, tàu Golden Leo thuộc sở hữu của công ty Ocean Grace Shipping Ltd có trụ sở tại Mumbai. Ấn Độ cũng đã mất các thủy thủ trong cuộc chiến với Iran và phản hồi với cả Mỹ và Iran về những tổn thất này.

Trong một diễn biến khác, cảng dầu tại Biển Đen của Kazakhstan lại tạm ngừng hoạt động sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa nguồn cung ngày càng quan trọng đối với các nhà máy lọc dầu châu Âu như một lựa chọn thay thế cho dầu thô từ Trung Đông.

Cụ thể, cảng của Tập đoàn Đường ống Caspian trên bờ biển Nga mới tạm thời hoạt động trở lại vào tối Chủ nhật, ngay sau khi máy bay không người lái tấn công hai tàu đang bốc dỡ dầu thô từ hai điểm neo đậu của cơ sở này. Tuy nhiên, vào sáng thứ Hai, một máy bay không người lái tấn công một tàu chở dầu thô khác, tàu Nelsa, khi đang bốc dỡ hàng tại vị trí neo đậu số một của nhà ga.

Bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo vào các cơ sở của CPC đều có nguy cơ gây ra sự gián đoạn lâu dài hơn và có thể dẫn đến lượng dầu chảy từ Kazakhstan giảm xuống, đúng lúc các chuyến hàng dầu thô qua eo biển Hormuz gặp trở ngại trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ.

Moskva và Kiev tăng cường các cuộc tấn công lẫn nhau nhằm vào tàu thuyền và cơ sở cảng biển ở Biển Đen trong những ngày gần đây, được cho là nhằm mục đích làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa của nhau.

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