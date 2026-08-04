Ấn Độ ra mắt nhiên liệu quân sự không đóng băng ở âm 42 độ C

Nhiên liệu quân sự không đóng băng ở âm 42 độ C được kỳ vọng giúp quân đội duy trì khả năng cơ động trong giá rét mà không cần cải tạo phương tiện.

Quân đội Ấn Độ đang tìm cách giải quyết một trong những hạn chế lớn nhất của nhiên liệu diesel truyền thống là dễ đặc lại và làm tắc bộ lọc nhiên liệu trong điều kiện giá rét khắc nghiệt.

Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, Đại tướng Dhiraj Seth, mới đây đã giới thiệu Xtreme Weather Grade (XWG) Diesel, loại nhiên liệu chuyên dụng được thiết kế để vẫn hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ thấp tới âm 42 độ C.

Loại nhiên liệu này được cho là đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng và khí thải, cho phép sử dụng trên các phương tiện hiện có mà không cần cải tạo động cơ hoặc cấp chứng nhận lại.

XWG Diesel được Quân đội Ấn Độ và các Công ty Kinh doanh Dầu mỏ phối hợp phát triển nhằm nâng cao hiệu suất cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của các phương tiện quân sự và xe hậu cần.

Theo kế hoạch, loại nhiên liệu này cũng có thể được điều chỉnh để sử dụng cho mục đích dân sự tại các khu vực có độ cao lớn hoặc mùa Đông khắc nghiệt.

Phát biểu tại lễ ra mắt ở New Delhi, Đại tướng Dhiraj Seth gọi XWG Diesel là một đổi mới mang tính đột phá do Ấn Độ tự phát triển, có khả năng cải thiện năng lực cơ động, mức độ sẵn sàng và độ tin cậy của các phương tiện.

Ông cũng đánh giá cao nhóm phát triển vì đã hoàn thành dự án chỉ trong vòng 1 năm, đồng thời cho rằng mô hình hợp tác này có thể mở đường cho việc phát triển các công nghệ nhiên liệu mới phù hợp với nhiều yêu cầu tác chiến khác nhau.

Theo Đại tướng Seth, XWG Diesel giúp loại bỏ nhiều biện pháp vốn phải áp dụng để duy trì hoạt động của phương tiện trong điều kiện giá lạnh cực đoan, đồng thời góp phần nâng cao mức độ an toàn và tinh thần của lực lượng.

Loại nhiên liệu mới cũng được xem là một dấu mốc trong chương trình Atmanirbhar Bharat - sáng kiến quốc gia của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.