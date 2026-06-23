Ấn Độ bất ngờ gặp rắc rối với loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều: Sản lượng giảm đến 40%, giá cũng giảm một nửa

Nông dân cho biết giá hiện tại không đủ bù đắp chi phí sản xuất, thu hoạch và vận chuyển, buộc họ phải kêu gọi chính phủ sớm có các biện pháp hỗ trợ.

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Người trồng xoài tại các bang Karnataka và Tamil Nadu của Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng trong niên vụ năm nay khi giá bán buôn lao dốc, bất chấp sản lượng tại nhiều khu vực không đạt như kỳ vọng. Nhiều nông dân cho biết giá hiện tại không đủ bù đắp chi phí sản xuất, thu hoạch và vận chuyển, buộc họ phải kêu gọi chính phủ sớm có các biện pháp hỗ trợ.

Theo Sở Trồng trọt bang Karnataka, sản lượng xoài năm nay chỉ đạt khoảng 30-40% so với mức thông thường. Tuy nhiên, giá của nhiều giống xoài năng suất cao tại các chợ đầu mối lại giảm xuống mức rất thấp, chỉ khoảng 0,05-0,07 USD/kg. Trước tình hình này, không ít nông dân quyết định không thu hoạch do chi phí nhân công và vận chuyển vượt quá giá trị thu được từ việc bán sản phẩm.

Bên cạnh đó, lượng mưa kéo dài trong mùa vụ cũng làm gia tăng nguy cơ thối quả và sâu bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng trái cây và khả năng tiêu thụ trên thị trường.

Karnataka là một trong những vùng trồng xoài trọng điểm của Ấn Độ, trong đó gần 40% sản lượng đến từ hai huyện Chintamani và Srinivaspur thuộc quận Kolar. Nông dân tại đây canh tác nhiều giống xoài như Totapuri, Benisha, Badami, Mallika và Rasapuri.

Hiện giá bán buôn tại Chintamani dao động từ 0,05 USD/kg đối với giống Totapuri, 0,07 USD/kg đối với Sindhoora, 0,17 USD/kg đối với Mallika, 0,23 USD/kg đối với Rasapuri và khoảng 0,29 USD/kg đối với Badami. Trong khi đó, chi phí sản xuất hằng năm được ước tính ở mức 30.000-40.000 Rupee/mẫu Anh (tương đương 349-465 USD), tương đương khoảng 862-1.149 USD/ha.

"Năm nay, chúng tôi thậm chí không thể thu hồi vốn đầu tư. Chúng tôi có nguy cơ rơi vào nợ nần. Chính phủ cần giải quyết cuộc khủng hoảng mà người trồng đang phải đối mặt", nông dân N. Nagireddy cho biết.

Theo các thương lái, giá xoài giảm mạnh do nhiều yếu tố cùng tác động, bao gồm xuất khẩu suy yếu bởi những xung đột quốc tế kéo dài, nguồn cung tăng mạnh khi nhiều bang như Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Uttar Pradesh đồng loạt bước vào vụ thu hoạch, cùng với các vấn đề về chất lượng trái cây do thời tiết bất lợi.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại huyện Dindigul, bang Tamil Nadu - một vùng sản xuất các giống xoài nổi tiếng như Alphonso, Banganapalli, Imam Pasand, Sendhuram và Malgova. Nông dân địa phương cho biết sản lượng năm nay cao hơn thông thường, trong khi nhu cầu từ các bang khác lại khá yếu.

Kết quả là giá xoài tại khu vực này đã giảm từ mức 0,12-0,23 USD/kg của mùa trước xuống còn khoảng 0,06-0,12 USD/kg trong những tuần gần đây. Một số giống chất lượng thấp chỉ được thu mua với giá từ 0,05-0,12 USD/kg, trong khi các giống cao cấp như Banganapalli và Imam Pasand vẫn duy trì mức giá tốt hơn nhờ nhu cầu ổn định.

Áp lực giá giảm đã khiến một số nông dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đổ bỏ sản phẩm. Một nông dân tại thị trấn Natham cho biết đã phải mang số xoài thu hoạch được đến bãi phế liệu sau khi giá tiếp tục lao dốc.

"Hiện chúng tôi đã ngừng bán xoài. Lượng mưa ít khiến trái cây bị teo và chất lượng giảm dần theo thời gian", ông Y. Siddiq Raja, Thư ký Hiệp hội Người bán Xoài Natham, cho biết.

Trước những khó khăn của người trồng xoài, giới chức địa phương cho biết đã đề xuất các biện pháp hỗ trợ lên chính quyền trung ương. "Giống như năm ngoái, chúng tôi đã trình đề xuất xin trợ cấp cho người trồng xoài và hy vọng sẽ sớm có thông báo chính thức", ông Devaraj, Phó Giám đốc Sở Trồng trọt, cho biết.

Nhiều nông dân cũng kêu gọi chính phủ sớm công bố cơ chế giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối với xoài nhằm đảm bảo người sản xuất có thể thu hồi chi phí đầu tư và duy trì hoạt động canh tác trong bối cảnh thị trường tiếp tục biến động.