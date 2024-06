Ăn cua đồng đực hay cái bổ dưỡng hơn?

Trong Đông y, cua đồng vị mặn, mùi tanh, tính lạnh, tác dụng tán huyết, bổ gân cốt, khớp xương. Do đó, cua đực hay cái đều giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, không nhất thiết phải chọn lựa quá kỹ càng.

Thực tế, con cua cái sẽ có yếm to hơn cho nhiều gạch, còn cua đực càng to, nhiều thịt. Tùy theo nhu cầu, mọi người có thể lựa chọn để chế biến. Điều quan trọng là con cua phải chất lượng, không có mùi hôi, đủ càng, đủ chân, khỏe. Không nên chọn con cua to quá hoặc nhỏ quá, tránh mua phải con chết.

Tuy nhiên, cua đồng sống ở trong khe núi, kênh, rạch, bờ ruộng nên có thể chứa nhiều vắt, đỉa, giun sán gây bệnh cho người. Hiện nhiều người lười sơ chế cua đồng nên ra chợ mua hoặc đặt hàng qua internet cua đã xay sẵn. Đây là sai lầm cần phải thay đổi, vì nó làm tăng nguy cơ ngộ độc khi ăn.

Với cua đồng, khâu lựa chọn và chế biến rất quan trọng. Điều này không chỉ làm tăng độ ngon, độ ngọt của bát canh, mà còn tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, khi chọn cua cần chọn con sống khỏe, về bóc mai chế biến sạch sẽ để loại bỏ tạp chất, ký sinh trùng.

Với cua đã chế biến sẵn ở chợ hay bán qua mạng mà không rõ xuất xứ, tiểu thương có thể trộn cua sống, cua chết với nhau. Đó là chưa kể, khi sơ chế ẩu rất dễ bị sót ký sinh trùng như sán, thậm chí là cả đỉa ở trong cua, điều này là vô cùng tai hại.

Nếu ngại làm thì tốt nhất người nội trợ nên ra chọn cua trực tiếp, giám sát quá trình sơ chế và xay cua của người bán. Những con cua sau chết sẽ sinh ra độc tố có tên acid amin histidine, có thể gây độc khiến người ăn bị đau bụng, nôn mửa, thậm chí bị ngộ độc nghiêm trọng. Lượng độc tố này sinh ra càng nhiều khi cua chết để càng lâu. Khi ăn lại chế biến không kỹ dễ ngộ độc cấp.

Cua đồng là món ăn bổ dưỡng, giúp giải nhiệt trong mùa hè, nhất là khi kết hợp một số loại rau như rau đay, mướp, mùng tơi, rau ngót để nấu canh. Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm không phải ai cũng ăn được, vì trường hợp dị ứng với hải sản, khi ăn có thể phải nhập viện cấp cứu.

Phụ nữ có thai tránh ăn cua đồng. Cua đồng tính hàn nên những người hay bị nhiễm lạnh, dính gió, đặc biệt là bị ho hen và cảm cúm không nên ăn. Người bị tiêu chảy, huyết áp cao, bệnh tim mạch, gout, cơ địa dị ứng cũng cần hạn chế dùng.