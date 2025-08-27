Ăn càng nhiều 5 thực phẩm này, đừng hỏi vì sao mụn "đua nhau" tìm đến

Mụn trứng cá là nỗi ám ảnh không chỉ của tuổi dậy thì mà còn kéo dài sang cả tuổi trưởng thành. Theo thông tin từ Healthline, gần 10% dân số thế giới phải đối mặt với tình trạng này. Ngoài yếu tố nội tiết, vi khuẩn và di truyền, chế độ ăn uống cũng được chứng minh có liên quan mật thiết đến sự phát triển và mức độ nặng nhẹ của mụn.

Nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra, một số loại thực phẩm có thể kích thích viêm, làm tăng hormone hoặc thúc đẩy sản xuất bã nhờn – tất cả đều là "chất xúc tác" khiến mụn nổi nhiều hơn.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm dễ khiến mụn "đua nhau" xuất hiện nếu tiêu thụ quá nhiều.

5 loại thực phẩm gây mụn trứng cá nếu ăn quá nhiều

1. Ngũ cốc tinh chế và đường

Ngũ cốc tinh chế và đường (Ảnh minh họa).

Bánh mì trắng, mì ống, gạo trắng, bánh ngọt hay nước ngọt có ga… đều thuộc nhóm tinh bột tinh chế và đường. Những thực phẩm này làm đường huyết và insulin trong máu tăng vọt sau khi ăn. Khi insulin tăng cao, cơ thể cũng tiết nhiều hormone androgen và IGF-1, thúc đẩy tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, từ đó dễ bít tắc lỗ chân lông và gây mụn.

Một nghiên cứu cho thấy, người ăn nhiều đồ ngọt có nguy cơ bị mụn cao hơn tới 54% so với người hạn chế tiêu thụ loại thực phẩm này.

2. Sữa và các chế phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa (Ảnh minh họa).

Không ít khảo sát ghi nhận, thanh thiếu niên uống sữa hoặc ăn kem thường xuyên có nguy cơ bị mụn cao gấp 4 lần. Các chuyên gia cho rằng sữa chứa amino acid kích thích gan sản xuất IGF-1, đồng thời làm tăng insulin – cả hai đều là yếu tố thúc đẩy hình thành mụn.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là mối liên hệ, chưa khẳng định sữa trực tiếp gây mụn.

3. Đồ ăn nhanh

Ăn nhiều đồ ăn nhanh có thể khiến mụn trứng cá mọc nhiều hơn (Ảnh minh họa).

Bánh burger, gà rán, khoai tây chiên, xúc xích hay nước ngọt là "đặc sản" của chế độ ăn giàu chất béo và calo. Nhiều nghiên cứu ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, ăn nhiều đồ chiên rán làm tăng nguy cơ nổi mụn từ 17–43%.

Các nhà khoa học cho rằng đồ ăn nhanh có thể ảnh hưởng đến biểu hiện gen và hormone, từ đó gián tiếp thúc đẩy mụn phát triển.

4. Socola

Socola (Ảnh minh họa).

Từ những năm 1920, socola đã bị nghi ngờ là "thủ phạm" gây mụn. Một số thử nghiệm nhỏ gần đây cho thấy, nam giới ăn socola đen 99% liên tục 2 tuần có số lượng mụn viêm tăng rõ rệt.

5. Bột whey protein

Bột whey protein (Ảnh minh họa).

Phổ biến trong giới tập gym, whey protein (đạm váng sữa) chứa nhiều leucine và glutamine – những amino acid thúc đẩy sự tăng trưởng và phân chia tế bào da, vô tình khiến mụn dễ hình thành. Ngoài ra, loại bột này còn làm tăng insulin và IGF-1, tương tự như ngũ cốc tinh chế.

Một số nghiên cứu nhỏ đã ghi nhận mối liên hệ giữa whey protein và mụn ở nam giới trẻ tuổi sử dụng thực phẩm bổ sung này.

Ăn gì để da sáng khỏe hơn?

Nếu muốn làn da "dễ thở" hơn, bạn nên ưu tiên những thực phẩm chống viêm như cá giàu omega-3 (cá hồi, cá thu), trà xanh, nghệ, sữa chua chứa probiotic hay các loại rau quả nhiều vitamin A, D, E, kẽm. Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải – nhiều rau củ, cá, dầu ô liu và ngũ cốc nguyên hạt – cũng được cho là có lợi cho sức khỏe làn da.

Nguồn: Healthline