Ăn bánh trung thu uống trà nào hợp? 4 loại trà vừa ngon vừa bổ ai cũng nên biết

Thói quen uống trà và ăn bánh trung thu vào ngày Tết Trung thu đã có từ lâu đời. Người xưa thường vừa ăn bánh trung thu vừa thưởng thức uống trà và trò chuyện với các thành viên trong gia đình.

Hiện nay, nhiều người vẫn có thói quen ăn bánh trung thu và nhâm nhi cùng một tách trà. Bởi ăn một miếng bánh uống một ngụm trà sẽ giúp trung hòa hương vị ngọt ngào của bánh trung thu trong miệng, giúp người ăn không bị ngán. Không chỉ vậy, uống trà khi ăn bánh trung thu còn giúp cho quá trình tiêu hóa, phân giải chất béo diễn ra hiệu quả hơn. Vậy ăn bánh trung thu uống trà nào thì hợp? Hãy thử tham khảo 4 loại trà vừa có hương vị thơm ngon, vừa tốt cho sức khỏe dưới đây.

1. Trà xanh

Trà xanh là một trong những thức uống dân dã, quen thuộc với người Việt Nam. Trà xanh có vị chát nhẹ. Nhiều người cho rằng chính vị chát trong trà xanh sẽ làm dịu bớt đi vị ngọt trong bánh Trung thu. Không chỉ dừng lại ở tác dụng giảm vị ngọt của bánh trung thu, trà xanh còn đem đến một số lợi ích nhất định cho sức khỏe có thể kể đến như:

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa như polyphenol, theanine và các chất có lợi cho sức khoẻ khác. Đây là các hợp chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như giảm viêm và giúp chống lại một số bệnh ung thư.

Trà xanh có chứa catechin gọi là EGCG. Catechin là chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm giảm sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ các tế bào khỏi quá trình stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Lợi ích của trà xanh gồm giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, bảo vệ chức năng não bộ và đem lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu tại Trung Quốc vào năm 2020 với 10.825 tình nguyện viên chỉ ra rằng uống trà xanh mỗi ngày có thể làm giảm 23% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu khác ở Nhật Bản cho thấy những người uống trà xanh nhiều nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn khoảng 42%.

Trà xanh cũng có tác dụng bảo vệ chức năng não bộ. Một nghiên cứu lớn với 365.682 người tham gia được công bố trên trang PLOS Medicine cho thấy rằng uống từ 1 - 4 tách trà mỗi ngày có thể giảm 8 - 11% nguy cơ mắc sa sút trí tuệ.

Ngoài ra, uống trà xanh cũng rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu do nhóm nghiên cứu của Viện sĩ Cố Đông Phong tại Học viện Y học Bắc Kinh trực thuộc Viện Khoa học Y tế Trung Quốc được công bố trên Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa Châu Âu cho thấy uống trà xanh ít nhất 3 lần một tuần có thể kéo dài tuổi thọ, giảm xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. So với những người không uống trà, những người uống trà có nguy mắc và tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 20%. nguy mắc và tử vong do xơ vữa động mạch thấp hơn 22%.

Vào năm 2018, một nghiên cứu ở Singapore thực hiện với 38.592 người trong vòng 9 năm rưỡi đã cho thấy, những người cao tuổi thường xuyên uống trà xanh có huyết áp ổn định và thấp hơn so với những người không uống trà.

Với tất cả những lợi ích sức khỏe kể trên, trà xanh là một trong những lựa chọn đáng để cân nhắc và sử dụng kèm với các loại bánh trung thu trong dịp Trung thu tới đây.

Ảnh minh họa.

2. Trà Atiso

Trà Atiso rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C và Vitamin B1 cùng với các khoáng chất như magie, canxi, sắt và kẽm.

Trà Atiso giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Brigitte Zeitlin, Thạc sĩ về Dinh dưỡng và Sức khỏe cộng đồng tại New York, Mỹ chỉ ra rằng nhờ vitamin C và chất chống oxy hóa trong trà atiso, thức uống này có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Ngoài ra trà atiso rất giàu chất xơ, có thể giúp giữ cho hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giảm táo bón và các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn và ợ chua.

Một nghiên cứu ở 247 người bị chứng khó tiêu đã chỉ ra rằng sử dụng trà atiso hàng ngày trong sáu tuần giúp họ giảm các triệu chứng như đầy bụng khó tiêu. Điều này là do chất cynarin - một hợp chất tự nhiên có trong atiso - có tác động tích cực trong việc kích thích sản xuất mật, tăng nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Không chỉ mang tới các lợi ích sức khỏe, trà atiso với hương thơm đặc trưng và vị đắng riêng biệt sẽ rất thích hợp để thưởng thức cùng những loại bánh trung thu có vị mặn như bánh trung thu thập cẩm trong dịp lễ tới đây.

Ảnh minh họa.

3. Trà ô long

Trà ô long có hương vị ngọt nhẹ giúp cân bằng lại hương vị đậm đà, mặn mà của những chiếc bánh trung thu thập cẩm trứng muối. Không chỉ vậy, trà ô long còn đem đến một số lợi ích cho sức khỏe, là một trong những lựa chọn phù hợp trong dịp trung thu tới đây. Một số lợi ích sức khỏe của trà ô long đáng để mọi người tham khảo bao gồm:

Trà ô long chứa một số vitamin, một số loại khoáng chất như canxi, magiê và kali. Ngoài ra, trà ô long cũng chứa một số chất chống oxy hóa chính như theaflavin, thearubigin và EGCG.

Trà ô long có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu trên 76.000 người trưởng thành Nhật Bản đã quan sát thấy rằng những người đàn ông uống 240ml trà ô long mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 61%. Một nghiên cứu khác được thực hiện ở Trung Quốc báo cáo rằng những người trưởng thành uống 1 đến 2 tách trà ô long mỗi ngày "giảm đáng kể" nguy cơ đột quỵ.

Trà ô long có thể giúp giảm cân. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy sử dụng trà ô long giúp giảm đáng kể lượng mỡ trong cơ thể. Một nghiên cứu trên những người trưởng thành bị thừa cân béo phì tại Trung Quốc đã xem xét tác động của việc uống trà ô long đối với trọng lượng cơ thể. Theo đó, những người tham gia nghiên cứu uống 300ml mỗi ngày và sau 6 tuần, hơn một nửa số người tham gia đã giảm được hơn 1kg so với cân nặng trước khi tham gia nghiên cứu.

Các đánh giá gần đây cho thấy rằng uống trà ô long có thể giúp duy trì và bảo vệ chức năng não bộ, cải thiện trí nhớ. Một nghiên cứu tại Trung Quốc đã liên kết việc uống trà ô long thường xuyên để cải thiện nhận thức, trí nhớ, chức năng điều hành và tốc độ xử lý thông tin ở người lớn tuổi tại nước này.

Ảnh minh họa.

4. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có vị ngọt thanh nhẹ, dễ uống, thích hợp với hầu hết tất cả mọi người. Nhiều người lựa chọn thưởng thức trà hoa cúc như một loại đồ không chứa caffeine thay thế cho trà đen hoặc trà xanh. Chính vì hương vị nhẹ nhàng này nên trà hoa cúc gần như phù hợp để dùng kèm với các loại bánh trung thu với các hương vị khác nhau.

Và nếu bạn biết đến những lợi ích sức khỏe mà trà hoa cúc đem lại, có lẽ bạn sẽ không ngần ngại sắm cho mình một hộp trà hoa cúc để tận hưởng trong dịp trung thu này.

Đầu tiên, trà hoa cúc cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, đem đến một số lợi ích sức khỏe như hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, tốt cho tim mạch và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Do hoa cúc có đặc tính chống viêm, vì vậy trà hoa cúc có thể ngăn ngừa các tổn thương cho tế bào tuyến tụy. Tuyến tụy đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với lượng đường trong máu, vì nó sản xuất insulin, hormone chịu trách nhiệm giúp ổn định đường huyết.

Trong một nghiên cứu thực hiện trên 64 người mắc bệnh tiểu đường, những người uống trà hoa cúc hàng ngày trong vòng 8 tuần có lượng đường trong máu trung bình thấp hơn đáng kể so với những người chỉ uống nước lọc bình thường.

Ngoài ra, một số nghiên cứu trên động vật cũng đã chứng minh rằng trà hoa cúc có thể làm giảm lượng đường trong máu đáng kể và ngăn ngừa tình trạng lượng đường trong máu tăng đột biến lượng đường sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, trà hoa cúc có chứa hàm lượng flavonoid phong phú. Flavonoid là một loại chất chống oxy hóa đã được nghiên cứu chứng minh có tác dụng giúp giảm huyết áp và mức cholesterol trong máu hiệu quả. Đây là các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu trên 64 bệnh nhân tiểu đường cho thấy rằng những người uống trà hoa cúc trong bữa ăn có mức cholesterol toàn phần, chất béo và mức cholesterol LDL "xấu" thấp hơn đáng kể so với những người chỉ uống nước.

Ảnh minh họa.

Trung thu là một dịp để các thành viên trong gia đình ngồi quây quần bên nhau. Vì vậy, còn gì thú vị hơn khi mọi người chuẩn bị một bình trà ấm nóng bên cạnh những chiếc bánh trung thu thơm ngon và ngồi chia sẻ, trò chuyện với nhau trong dịp lễ này. Hy vọng 4 loại trà thơm ngon, tốt cho sức khỏe kể trên sẽ góp phần giúp bạn đọc có một mùa trung thu ấm áp, vui vẻ bên gia đình.