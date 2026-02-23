Ăn bánh mì mốc có sao không? 3 chuyên gia lên tiếng, câu trả lời khiến nhiều người rùng mình

Theo trang The Mirror, khi được hỏi ý kiến, các chuyên gia đều đưa ra lời khuyên khá dứt khoát: nếu đã thấy mốc, nên bỏ cả ổ bánh.

Beth Winters, Quản lý kỹ thuật tại trung tâm đổi mới thực phẩm The Food WorksSW (Anh), cho biết những đốm xanh hoặc trắng nhìn thấy chỉ là phần sinh sản của nấm, nơi phát tán bào tử. Bên dưới bề mặt, các sợi nấm siêu nhỏ gọi là hyphae có thể đã lan sâu hơn nhiều so với những gì mắt thường quan sát được. Vì vậy, việc chỉ cắt bỏ phần mốc không có nghĩa là phần còn lại an toàn.

Saifur Rahman, bếp trưởng tại nhà hàng Tower Tandoori (Anh), cũng đồng tình. Ông giải thích khi dùng dao cắt bỏ chỗ mốc, lưỡi dao có thể kéo theo vi khuẩn và bào tử sang phần bánh “sạch”, khiến tình trạng nhiễm chéo nặng hơn. Khác với các thực phẩm cứng như phô mai cứng hoặc xúc xích khô, bánh mì mềm không có “vùng an toàn” đủ rộng để cắt bỏ rồi sử dụng tiếp.

Một số loài nấm còn có thể sinh ra mycotoxin, tức độc tố nấm mốc, có khả năng gây hại cho sức khỏe. Điều đáng nói là không có cách nào tại nhà để xác định loại nấm đang phát triển trên bánh mì là vô hại hay nguy hiểm. Ngay cả việc ngửi hoặc cầm lát bánh mốc cũng có thể làm bào tử phát tán trong không khí, gây kích ứng đường hô hấp.

Sau khi bỏ bánh mì mốc, việc dọn dẹp khu vực xung quanh cũng rất quan trọng. Ryan Allen, tác giả sách nấu ăn Slow Cooker Meals (Anh), lưu ý bào tử nấm có thể bay trong không khí và bám lên các thực phẩm khác như trái cây, thớt gỗ hoặc hộp đựng bánh mì. Vì vậy, cần lau sạch bề mặt, rửa các vật dụng để gần đó và chú ý nếu bánh mì đặt cạnh rau quả vì cặn bột và độ ẩm có thể tạo điều kiện cho nấm phát triển.

Vậy nếu lỡ ăn phải bánh mì mốc thì sao? Các chuyên gia cho rằng đa số người trưởng thành khỏe mạnh nếu ăn một lượng nhỏ có thể không gặp vấn đề nghiêm trọng, chỉ có thể buồn nôn nhẹ hoặc tiêu chảy thoáng qua. Tuy nhiên, người bị hen suyễn hoặc dị ứng nấm mốc có thể xuất hiện ngứa miệng, ngứa họng, hắt hơi, khò khè hoặc nổi mẩn. Trong những trường hợp hiếm, một số loại nấm sinh độc tố mạnh có thể gây triệu chứng tiêu hóa rõ rệt hơn. Nếu phát hiện đã ăn phải, nên ngừng sử dụng, uống nước và theo dõi cơ thể trong 24 giờ.

Để hạn chế bánh mì bị mốc, chuyên gia khuyến nghị cách hiệu quả nhất là cho vào ngăn đông ngay khi mua về, trước khi có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Bánh mì có thể nướng trực tiếp khi còn đông đá mà vẫn giữ được chất lượng. Nếu không cấp đông, nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, giữ nguyên bao bì và ép bớt không khí để giảm ngưng tụ hơi nước. Khi sử dụng, cần đảm bảo tay và dao khô sạch, đồng thời thường xuyên vệ sinh hộp đựng bánh mì để loại bỏ vụn bánh, vì đây cũng là môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Một ổ bánh mì có giá trị không lớn, nhưng rủi ro sức khỏe khi cố “tiếc của” lại có thể cao hơn nhiều. Trong trường hợp thấy mốc, lựa chọn an toàn nhất vẫn là bỏ đi toàn bộ.

Nguồn và ảnh: The Mirror