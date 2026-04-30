Ân ái vào buổi sáng có tốt hơn cho sức khỏe so với buổi tối không? Bác sĩ chỉ ra 3 điểm khác biệt thú vị

Việc lựa chọn thời điểm "yêu" không chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân mà còn liên quan mật thiết đến sự biến đổi của nội tiết tố và nhịp sinh học. Theo các chuyên gia, mỗi thời điểm trong ngày đều mang lại những lợi ích sinh lý đặc thù cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Đối với nhiều cặp đôi, lối sống bận rộn thường khiến họ dễ rơi vào tình trạng uể oải khi màn đêm buông xuống. Câu hỏi đặt ra là liệu việc chuyển đổi lịch ân ái sang buổi sáng có thực sự tạo nên bước đột phá cho sức khỏe và hiệu suất làm việc hay không? Để giải mã điều này, bác sĩ Huang Wei-lun (Đài Loan, Trung Quốc) đã phân tích sự khác biệt giữa hai khung giờ vàng, giúp bạn hiểu rõ cơ chế vận hành của cơ thể để tối ưu hóa đời sống cá nhân.

3 điểm khác biệt thú vị khi ân ái vào buổi sáng

Theo bác sĩ Huang, ân ái vào buổi sáng hay buổi tối đều có những ưu điểm và nhược điểm rieeng. Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ sức khỏe, buổi sáng sớm sẽ tốt hơn nhờ nhiều lý do. Nổi bật như:

1. Đỉnh cao của nồng độ nội tiết tố tự nhiên

Điểm khác biệt rõ rệt nhất nằm ở nồng độ testosterone trong cơ thể nam giới. Vào buổi sáng sau một giấc ngủ dài, hàm lượng hormone này thường đạt mức cao nhất trong ngày. Điều này không chỉ kích thích ham muốn mạnh mẽ hơn mà còn giúp cải thiện khả năng vận động và sức bền thể chất. Việc tận dụng "đỉnh" nội tiết tố tự nhiên giúp cơ thể vận hành trơn tru hơn mà không cần đến các yếu tố kích thích bên ngoài.

2. Nguồn năng lượng dồi dào sau khi phục hồi

Sau một đêm nghỉ ngơi, các nhóm cơ và hệ thần kinh đã được tái tạo hoàn toàn, giúp bạn có một tinh thần sảng khoái và thể lực sung mãn nhất. Khác với sự mệt mỏi sau một ngày làm việc 8 tiếng, buổi sáng là lúc cơ thể tích lũy đủ lượng protein và năng lượng dự trữ để sẵn sàng cho các hoạt động thể chất cường độ cao. Hiệu suất làm việc của tim mạch và sự dẻo dai của cơ bắp vào lúc này luôn ở trạng thái tối ưu.

3. "Liều thuốc" hạnh phúc cho ngày mới

Một lợi ích to lớn khác mà ít người để ý là sự giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh sau khi ân ái. Não bộ sẽ tiết ra endorphin, serotonin, dopamine và oxytocin - những "hormone hạnh phúc" tự nhiên. Sự kết hợp này không chỉ mang lại cảm giác hưng phấn mà còn giúp đầu óc minh mẫn, giảm căng thẳng và tăng cường khả năng tập trung. Đây chính là cách khởi đầu ngày mới đầy năng lượng, giúp bạn xử lý công việc hiệu quả và yêu đời hơn.

Tuy nhiên, nếu quỹ thời gian buổi sáng quá eo hẹp, việc lựa chọn buổi tối cũng mang lại lợi ích sức khỏe riêng biệt. Oxytocin tiết ra sau khi ân ái vào ban đêm đóng vai trò như một liều thuốc an thần tự nhiên, giúp cơ thể thư giãn sâu, cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào diễn ra tốt hơn.

7 thời điểm không nên ân ái để tránh gây hại cho sức khỏe

- Khi vừa uống rượu bia hoặc các chất kích thích: Chất cồn làm giãn mạch máu và gây ức chế hệ thần kinh trung ương. Việc ân ái khi say xỉn dễ dẫn đến rối loạn nhịp tim và gây áp lực quá tải cho hệ tuần hoàn.

- Lúc đang mệt mỏi cực độ hoặc kiệt sức: Khi cơ thể thiếu hụt năng lượng, việc cố gắng hoạt động cường độ cao sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch và gây tổn thương cho các khối cơ đang cần phục hồi.

- Khi vừa ăn quá no: Lúc này, máu tập trung chủ yếu vào hệ tiêu hóa để xử lý thức ăn. Việc vận động mạnh sẽ khiến dạ dày bị co thắt và gây thiếu máu cục bộ lên não.

- Trong trạng thái tâm lý đang căng thẳng hoặc giận dữ: Áp lực tâm lý gây co thắt mạch máu và tăng huyết áp đột ngột, có thể dẫn đến các biến cố nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch.

- Khi cơ thể đang bị sốt hoặc có dấu hiệu viêm nhiễm: Hoạt động thể chất mạnh sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng, khiến tình trạng viêm trở nên trầm trọng và kéo dài thời gian hồi phục.

- Ngay sau khi thực hiện các bài tập thể thao cường độ nặng: Lúc này nhịp tim đang cao và cơ thể bị mất nước, mất khoáng chất như magie và kali. Việc tiếp tục tiêu hao năng lượng sẽ dẫn đến chuột rút hoặc đột quỵ.

- Khi đang mắc các bệnh lý về đường tiết niệu cấp tính: Để tránh làm tổn thương thêm các niêm mạc đang viêm và ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập sâu hơn, việc nghỉ ngơi tuyệt đối là điều bắt buộc.

Thấu hiểu sự khác biệt về thời điểm và các lưu ý an toàn chính là chìa khóa để bạn không chỉ có một đời sống hạnh phúc mà còn sở hữu một cơ thể dẻo dai, bền bỉ. Hãy lắng nghe nhịp sinh học của chính mình để có những lựa chọn thông thái nhất!

Nguồn và ảnh: HK01, Woman.tvbs, Family Doctor